Тайник под кожей: действительно ли татуировки могут переписать иммунитет и запустить рак

Здоровье

Татуировки существуют уже тысячи лет, но лишь в последние десятилетия медицина пытается разобраться, есть ли у этого искусства обратная сторона. Новое исследование Университета Юты вновь оживило споры о том, связаны ли татуировки с повышенным риском злокачественных заболеваний.

Девушка с тату
Фото: commons.wikimedia. org by Clem Onojeghuo, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка с тату

Чернила: химический коктейль

Современные тату-краски — это сложные смеси органических и неорганических соединений. В их состав входят пигменты, растворители, эмульгаторы, стабилизаторы и консерванты. В Европе в половине образцов чернил обнаружены полициклические ароматические углеводороды — вещества с доказанным канцерогенным эффектом.

Теоретически они могут стать причиной рака кожи или лимфатической системы. Но прямая связь пока не доказана.

Почему именно лимфома

Когда частицы краски попадают под кожу, часть из них задерживается не только в дерме, но и в лимфатической системе. Скопления пигмента в ближайших лимфоузлах выглядят как "татуировки" внутренних органов. Именно этот факт лежит в основе гипотезы: татуировки могут увеличивать риск лимфомы.

В 2024 году учёные проанализировали 820 случаев злокачественных заболеваний и обнаружили, что у людей с татуировками чаще встречается неходжкинская лимфома. Особенно заметным риск становился у носителей старых татуировок (старше 20 лет).

Позже исследование близнецов из Дании показало: тот, у кого была татуировка размером больше ладони, чаще заболевал лимфомой или раком кожи, чем его брат или сестра без рисунка.

Обратные данные: татуировка и меланома

Однако другие исследования дают противоположные результаты. Недавно в Журнале Национального института рака вышла статья, где учёные проанализировали 1167 случаев меланомы. Сравнение с контрольной группой показало: у людей с татуировками риск агрессивного рака кожи не только не выше, но даже ниже.

Исследователи предположили: владельцы татуировок чаще используют солнцезащитные средства, чтобы рисунки не выгорали. А регулярное применение SPF — главный фактор профилактики меланомы.

Почему наука пока без ответа

Большинство доступных данных — результаты наблюдательных исследований. Они показывают лишь корреляцию, но не доказывают причинно-следственную связь. На риск онкологических заболеваний влияют десятки факторов: образ жизни, генетика, питание, воздействие ультрафиолета. Поэтому учёные пока осторожны в выводах.

Международное агентство по изучению рака (IARC) отмечает: доказательств недостаточно, чтобы признать татуировки канцерогенными. Но долгосрочные исследования, которые сейчас ведутся, могут дать более точный ответ к 2030 году.

Что это значит для владельцев татуировок

Сегодня врачи сходятся в одном: окончательных данных о том, повышают ли татуировки риск рака, нет. Но клиентам тату-салонов стоит учитывать, что чернила могут содержать потенциально опасные вещества.

Эксперты рекомендуют выбирать проверенные студии, уточнять состав красок, избегать дешёвых и сомнительных пигментов и помнить о важности защиты кожи от солнца.

Уточнения

Татуиро́вка - процесс нанесения перманентного рисунка на тело, выполняемого методом местного травмирования кожного покрова с внесением в дерму красящего пигмента; сами узоры на теле, сделанные таким способом.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
