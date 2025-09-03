Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Минимум застолий: как Собчак отказалась от алкоголя в отпуске и что из этого вышло
Свободный агент в бегах: что стоит за исчезновением капитана сборной Мексики Очоа
Золотое сияние из глубин: у берегов Аляски найдено нечто невероятное
Украинка увлеклась запрещенным веществом и вылетела из UFC
Потрескавшиеся помидоры — сигнал SOS от огорода
Миллионер ограбил ребёнка на US Open и поплатился своей репутацией в мире бизнеса
Легенда Олимпийских игр продаёт свои золотые медали и бежит из США, чтобы начать всё сначала
Сливочная нежность на ложке: домашний сыр, от которого невозможно оторваться
Трансферная драма: Марсель теряет Гбохо, но готовит сюрприз

Арбуз после заката: что на самом деле произойдёт с вашим телом, если съесть кусочек

2:17
Здоровье

Споры о том, можно ли есть арбуз вечером, не утихают среди сторонников здорового образа жизни. Для одних это лёгкий и полезный ужин, для других — источник лишней сахара и возможных проблем со сном. Правда, как всегда, находится посередине.

Арбуз
Фото: www.pexels.com/ by Lisa from Pexels is licensed under Бесплатное использование
Арбуз

Состав и польза арбуза

Арбуз почти на 90 % состоит из воды, поэтому его калорийность крайне низкая. Несмотря на сладкий вкус, обусловленный содержанием фруктозы, он не несёт большой энергетической нагрузки. При этом ягода богата ценными веществами: ликопином, обладающим антиоксидантными свойствами, и цитруллином, который способствует расширению сосудов и улучшению кровообращения. Эти компоненты поддерживают здоровье сердца и сосудистой системы.

Вечернее употребление: плюсы и минусы

Для здорового человека умеренная порция арбуза вечером обычно безопасна. Он помогает утолить жажду, даёт ощущение лёгкости и при этом насыщает витаминами. Но есть и нюансы.

Во-первых, арбуз обладает мягким мочегонным действием. С одной стороны, это полезно для выведения лишней жидкости и уменьшения отёков. С другой — может привести к частым ночным визитам в туалет.

Во-вторых, из-за содержания сахаров арбуз может вызывать скачок глюкозы в крови. Для людей с диабетом или инсулинорезистентностью это особенно важно: поздний приём сладкой ягоды может нарушить сон и вызвать дискомфорт.

На что обратить внимание

Реакция на арбуз зависит от индивидуальных особенностей организма: скорости метаболизма, общего рациона, состояния пищеварительной системы. Тем, кто следит за весом, стоит учитывать общий баланс калорий. Арбуз лучше есть отдельно от других продуктов: сочетание с тяжёлой пищей способно вызвать брожение и вздутие.

Если после вечернего лакомства вы чувствуете лёгкость и спокойный сон — значит, арбуз не наносит вреда. Если же появляются тяжесть, дискомфорт или нарушения сна, лучше перенести его употребление на первую половину дня.

Уточнения

Арбу́з обыкнове́нный — однолетнее травянистое растение, вид рода Арбуз (Citrullus) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae). В зависимости от сорта может быть столового или кормового назначения. В качестве кормового также используется арбуз кормовой (Citrullus colocynthoides).

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Эпоха пальмового масла подходит к концу? Госдума готовит революцию на рынке продуктов
Экономика и бизнес
Эпоха пальмового масла подходит к концу? Госдума готовит революцию на рынке продуктов
Трава в плитке больше не проблема: рецепт смеси против сорняков, который наводит порядок навсегда
Садоводство, цветоводство
Трава в плитке больше не проблема: рецепт смеси против сорняков, который наводит порядок навсегда
Хотите понять, сколько лет вашей кошке по человеческим меркам? Вот простая формула
Домашние животные
Хотите понять, сколько лет вашей кошке по человеческим меркам? Вот простая формула
Популярное
Как освежить образ, не прощаясь с длинными волосами: тренды 2025

Надоела старая стрижка, но резких перемен не хочется? Рассказываем, как освежить образ, не жертвуя длиной и стилем.

Как освежить образ, не прощаясь с длинными волосами: тренды 2025
Голубая бездна: почему самое красивое место в мире считается самым смертельным
Голубая бездна: почему самое красивое место в мире считается самым смертельным
Одно простое действие отучит собаку тянуть поводок раз и навсегда: никаких рывков и наказаний
Вылитый Киркоров: Стоцкая показала похожего на поп-короля подросшего сына
Уникальный капотный грузовик: почему КамАЗ-4355 стал мимолетной мечтой Сергей Милешкин Болгария не подтвердила версию о кибератаке России против фон дер Ляйен. Чем вызвано неповиновение Софии Любовь Степушова Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов
Китайский феномен: создана сверхпрочная сталь для термоядерного синтеза
Картофельная запеканка без отваривания: секрет французского подхода на русской кухне
Вы полюбите рисовую кашу заново: рецепт из детства, но с одной современной доработкой
Вы полюбите рисовую кашу заново: рецепт из детства, но с одной современной доработкой
Последние материалы
Трансферная драма: Марсель теряет Гбохо, но готовит сюрприз
76 километров до трагедии: как активисты чуть не сорвали этап велогонки
Жадность на заправке — и машина страдает: когда желание сэкономить превращается в риск
Карцинское ущелье: Северная Осетия хранит водопад с идеальным кругом в скале
Телефон работает идеально, но его можно сдать как брак: парадокс новой реальности
Три секретных врага вашей кухни: вот почему даже просторное помещение становится тесным
Священник раскрыл правду: что случилось с храмом, который строила Бузова
Овощи с вашей тарелки могут отравить собаку: полный список запрещённых продуктов
Жёлтые листья — ещё не приговор: огурцы можно заставить плодоносить дальше
Арбуз после заката: что на самом деле произойдёт с вашим телом, если съесть кусочек
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.