Отказ от быстрых углеводов — и мужское здоровье сохранится дольше: продукты, возвращающие либидо

Повышенный уровень сахара в крови давно связывают с риском развития диабета, но новое исследование показывает: даже небольшие колебания глюкозы могут негативно сказаться на мужском здоровье. Речь идёт не только о снижении качества спермы, но и о проблемах с эрекцией, которые возникают ещё до постановки диагноза «диабет».

Сахар влияет на репродуктивное здоровье

За последние полвека врачи фиксируют тревожную тенденцию: количество и качество сперматозоидов у мужчин сократилось почти в два раза. Исследователи Университетской клиники в Мюнстере обратили внимание, что снижение подвижности сперматозоидов и эректильные трудности наблюдаются даже у тех, кто не страдает диабетом, но имеет немного повышенный уровень сахара.

При этом гормональные показатели оставались в пределах нормы. Уровень тестостерона не оказался ключевым фактором эректильной дисфункции, но имел заметную связь с либидо — сексуальным влечением.

Диабет и мужская функция

Ранее врачи уже указывали на связь диабета второго типа с мужским бесплодием и импотенцией. Болезнь повреждает сосуды и нервы, снижает кровоток в половых органах, ухудшает качество спермы. Но новое исследование впервые показало: риск нарушений есть и у тех, кто ещё не получил диагноз, но регулярно употребляет продукты, повышающие глюкозу.

Это значит, что критический порог для репродуктивных проблем ниже, чем считалось раньше. Даже относительно «незаметные» скачки сахара могут иметь последствия.

Опасность современной диеты

Главная угроза — продукты с высоким гликемическим индексом. Белый хлеб, сладкие газированные напитки, белый рис, магазинная выпечка и многие промышленные закуски резко повышают уровень сахара в крови. Их регулярное присутствие в рационе запускает процессы, ведущие к окислительному стрессу и воспалению.

Постепенно это отражается на работе сосудов, гормональном фоне и мужской половой функции. Даже при внешне нормальных анализах мужчина может сталкиваться с падением либидо и ослаблением эрекции.

Пока не поздно

Учёные подчеркивают: речь идёт не о жёстких ограничениях, а о разумном выборе. Исключение или значительное сокращение быстрых углеводов помогает сохранить репродуктивное здоровье. Взамен стоит сделать ставку на продукты, которые стабилизируют уровень сахара:

• овощи и бобовые;

• цельнозерновые продукты;

• орехи и семена;

• рыба и нежирное мясо.

Физическая активность и поддержание нормального веса усиливают эффект правильного питания. В комплексе эти меры снижают не только риск импотенции и бесплодия, но и вероятность сердечно-сосудистых заболеваний.

Итоги исследования

Результаты работы немецких специалистов были представлены на ежегодном собрании Эндокринологического общества в Сан-Франциско. Ученые отмечают: мужчины могут влиять на своё репродуктивное здоровье, если заранее позаботятся о питании и образе жизни.

Новые данные расширяют понимание того, насколько тесно уровень сахара в крови связан с интимной сферой. Даже лёгкие нарушения могут со временем разрушить половую функцию, если их игнорировать.

Уточнения

Либи́до — одно из основных понятий психоанализа, разработанных Зигмундом Фрейдом для описания разнообразных проявлений сексуальности.

