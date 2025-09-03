Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
70% спят так, но зря: эта любимая поза во сне крадёт вашу молодость

Поза, в которой мы спим, оказывает значительное влияние на наше самочувствие и здоровье. Она влияет на позвоночник, мышцы и общее состояние организма. Поэтому важно выбирать правильную позу для сна, а не полагаться только на комфорт.

Сон на боку
Сон на боку

Большинство людей интуитивно выбирают наиболее удобную позу для сна. Однако это не всегда полезно для здоровья. По данным исследований, неправильная осанка во время сна может быть столь же вредной, как и в течение дня, пишет Focus.

Поза сна и её последствия

Хотя примерно 70% людей предпочитают спать на боку, эта поза может привести к неприятным последствиям со временем. Плечи, шея, колени и бёдра могут страдать от длительного напряжения. Даже если поза кажется удобной, она может стать источником скрытой боли.

Особенно опасной считается поза эмбриона, когда человек поджимает колени и наклоняет голову вперёд. В этом положении позвоночник переразгибается, что может привести к проблемам с осанкой и укорочению мышц в долгосрочной перспективе. Это положение также усиливает сутулость, характерную для многих офисных работников в течение дня.

Как выбрать правильную позу?

Эксперты утверждают, что сменить привычную позу во время сна может быть непросто, но это возможно. Формирование новой привычки может занять от трёх до четырёх недель. Правильный выбор позы поможет избежать утренней скованности, хронической боли и обеспечит более качественный сон.

