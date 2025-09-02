Секрет долгожителей: тайное оружие против диабета — корень, который есть на каждой кухне

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Учёные всё чаще обращают внимание на возможности природных средств, которые могут помочь людям с диабетом второго типа. На первый план выходит привычный для многих продукт — имбирь. Этот корень используется в медицине и кулинарии уже тысячи лет, но новые исследования подтверждают: его польза может быть гораздо шире, чем считалось ранее.

Свежий корень имбиря и нарезанные ломтики
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Свежий корень имбиря и нарезанные ломтики

Древнее средство с современным подтверждением

Имбирь (Zingiber officinale) издавна применялся в традиционной медицине разных стран. С его помощью лечили тошноту, проблемы с пищеварением, воспалительные заболевания и даже боли в суставах. Сегодня его активно исследуют с точки зрения воздействия на обмен веществ и уровень сахара в крови.

Особый интерес у учёных вызвали данные о влиянии имбиря на диабет второго типа — одно из самых распространённых хронических заболеваний в мире. В отличие от диабета первого типа, при котором организм не вырабатывает инсулин, при втором типе клетки перестают эффективно реагировать на этот гормон. В результате уровень сахара в крови повышается и запускает цепочку осложнений.

Результат исследований

Группа учёных проанализировала несколько метаанализов и пришла к выводу, что регулярное употребление имбиря положительно сказывается не только на общем самочувствии, но и на состоянии больных диабетом.

Оказалось, что корень помогает:

• снижать уровень глюкозы в крови;
• контролировать воспаление и окислительный стресс;
• улучшать работу сердечно-сосудистой системы;
• уменьшать риски осложнений, включая почечную недостаточность и инсульт.

Исследователи из Mercer University обратили внимание на влияние имбиря на белок GLUT-4. Этот белок играет ключевую роль в транспортировке глюкозы: он помогает мышцам и жировым клеткам "забирать" сахар из крови, что снижает его уровень и стабилизирует обмен веществ.

Долгосрочный эффект

Одним из самых показательных результатов стало снижение уровня гликированного гемоглобина (HbA1c). Этот показатель отражает средний уровень сахара в крови за последние месяцы и является основным маркером качества контроля диабета. Снижение HbA1c свидетельствует о том, что имбирь может работать не только как временная поддержка, но и как средство для долгосрочной стабилизации состояния.

По данным исследований, чаще всего использовались дозировки от 1 до 3 граммов имбиря в день. Учёные отмечают, что именно такие количества могли повлиять на результаты. Однако точная оптимальная доза пока не определена. Для этого планируются масштабные клинические испытания.

Это открытие важно

Диабет второго типа сегодня диагностируется у всё большего числа молодых людей. Статистика показывает: если заболевание развивается до 40 лет, риск преждевременной смерти в четыре раза выше, чем у здоровых людей того же возраста. Поэтому любая возможность дополнительного контроля состояния без агрессивных медикаментов вызывает большой интерес у врачей и пациентов.

Имбирь может стать именно таким инструментом — доступным, натуральным и безопасным при разумном употреблении. Конечно, он не заменяет назначенные препараты, но способен стать частью комплексного подхода вместе с правильным питанием, физической активностью и регулярным медицинским наблюдением.

Современная наука всё больше подтверждает то, что народная медицина знала веками: имбирь — не просто пряность, а мощный природный помощник. Его регулярное включение в рацион может облегчить контроль диабета второго типа и снизить риски опасных осложнений.

Уточнения

Са́харный диабе́т — группа эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы вследствие абсолютной или относительной недостаточности гормона инсулина. 

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
