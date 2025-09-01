Алкогольное отравление без скорой: стакан воды вместо капельницы — простой способ улучшить состояние

При алкогольном отравлении важно не теряться и действовать быстро. Даже лёгкая интоксикация способна вызвать серьёзные осложнения, если не оказать помощь вовремя. В ряде случаев можно справиться своими силами, но бывают ситуации, когда без врачей не обойтись.

Фото: Freepik by DC Studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина с отравлением

Первые шаги при отравлении

Когда человек выпил слишком много, организм пытается избавиться от токсинов. Самый доступный и действенный способ — промыть желудок. Для этого пострадавшему дают несколько стаканов воды и вызывают рвоту. Повторять процедуру можно несколько раз, пока из желудка не начнёт выходить чистая жидкость.

Обильное питьё играет ключевую роль. Простая вода помогает снизить концентрацию спирта и ускоряет его выведение. Иногда рекомендуют чередовать воду с раствором электролитов или негазированной минеральной водой, чтобы восполнить запас солей.

"Требуется обильное питье. Вода помогает разбавить концентрацию алкоголя в желудке и ускоряет его выведение", — пояснила фельдшер скорой медицинской помощи Ольга Карасёва.

Когда можно обойтись без скорой

Если пострадавший в сознании, понимает обращённую речь и способен выполнять просьбы, экстренная медицинская помощь обычно не нужна. В таких случаях достаточно промыть желудок, давать тёплое питьё и обеспечить полный покой. Желательно уложить человека на бок, чтобы при возможной рвоте он не захлебнулся.

Поддерживающие меры включают:

• контроль дыхания и пульса;

• доступ свежего воздуха;

• тепло и покой.

Через несколько часов организм самостоятельно начнёт выводить токсины, а состояние человека улучшится.

Симптомы, требующие врача

Есть ситуации, когда домашние меры уже не помогут. Если человек перестал реагировать на обращение, путается в словах, дышит редко или поверхностно — это повод немедленно вызвать скорую помощь.

"Если человек без сознания или находится в состоянии алкогольной комы, самостоятельные меры неэффективны и могут быть опасными. В таких случаях нужно немедленно вызвать скорую помощь", — отметила фельдшер Ольга Карасёва.

Особое внимание нужно уделять состоянию на улице. Иногда люди принимают спящего за пострадавшего. Если человек открывает глаза и отвечает, помощь медиков может не потребоваться. Но если он агрессивен или дезориентирован — лучше доверить ситуацию специалистам.

Опасность переохлаждения

Зимой или в холодное время года риск отравления усугубляется переохлаждением. Человек в нетрезвом виде может уснуть на улице, и тогда на первый план выходит угроза обморожения и гипотермии. Чтобы избежать трагедии, пострадавшего необходимо перенести в тёплое помещение, укрыть и только потом предпринимать другие меры.

Безопасность прежде всего

Фельдшеры и врачи скорой помощи подчеркивают: не стоит недооценивать алкогольное отравление. Даже если симптомы кажутся лёгкими, всегда существует риск осложнений — от нарушения дыхания до остановки сердца.

"Помните: безопасность всегда важнее самолечения. В случае сомнений лучше обратиться к специалистам — здоровье дороже всего", — заключила фельдшер Ольга Карасёва.

Если рядом оказался человек с признаками тяжёлого опьянения, главное — не паниковать. Первые минуты решают многое: своевременное промывание желудка, вода и контроль состояния способны уберечь от серьёзных последствий.

