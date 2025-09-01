Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секретные контракты ЕС: 150 миллиардов изменят войну и экономику
Урожай капусты под угрозой: одна ошибка — и кочаны превратятся в тряпку
Ниацинамид раскрывает секрет сияющей кожи: как избавиться от пигментных пятен после лета
Самое доступное мясо может стоить кошке жизни: три скрытые угрозы в обычной курице
Украина в ужасе: карты раскрывают тайные и измененные планы ВС РФ
Финны в смятении требуют открытия: секрет скрытых мотивов и русского отказа
ВСУ в панике сдаются: секрет исчерпанного ресурса шокирует
Забытые деревни Апеннин: шесть высокогорных сокровищ Италии, которые изменят вашу жизнь
Почему меньшее количество ударов значит больше

Алкогольное отравление без скорой: стакан воды вместо капельницы — простой способ улучшить состояние

3:48
Здоровье

При алкогольном отравлении важно не теряться и действовать быстро. Даже лёгкая интоксикация способна вызвать серьёзные осложнения, если не оказать помощь вовремя. В ряде случаев можно справиться своими силами, но бывают ситуации, когда без врачей не обойтись.

Женщина с отравлением
Фото: Freepik by DC Studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина с отравлением

Первые шаги при отравлении

Когда человек выпил слишком много, организм пытается избавиться от токсинов. Самый доступный и действенный способ — промыть желудок. Для этого пострадавшему дают несколько стаканов воды и вызывают рвоту. Повторять процедуру можно несколько раз, пока из желудка не начнёт выходить чистая жидкость.

Обильное питьё играет ключевую роль. Простая вода помогает снизить концентрацию спирта и ускоряет его выведение. Иногда рекомендуют чередовать воду с раствором электролитов или негазированной минеральной водой, чтобы восполнить запас солей.

"Требуется обильное питье. Вода помогает разбавить концентрацию алкоголя в желудке и ускоряет его выведение", — пояснила фельдшер скорой медицинской помощи Ольга Карасёва.

Когда можно обойтись без скорой

Если пострадавший в сознании, понимает обращённую речь и способен выполнять просьбы, экстренная медицинская помощь обычно не нужна. В таких случаях достаточно промыть желудок, давать тёплое питьё и обеспечить полный покой. Желательно уложить человека на бок, чтобы при возможной рвоте он не захлебнулся.

Поддерживающие меры включают:

• контроль дыхания и пульса;
• доступ свежего воздуха;
• тепло и покой.

Через несколько часов организм самостоятельно начнёт выводить токсины, а состояние человека улучшится.

Симптомы, требующие врача

Есть ситуации, когда домашние меры уже не помогут. Если человек перестал реагировать на обращение, путается в словах, дышит редко или поверхностно — это повод немедленно вызвать скорую помощь.

"Если человек без сознания или находится в состоянии алкогольной комы, самостоятельные меры неэффективны и могут быть опасными. В таких случаях нужно немедленно вызвать скорую помощь", — отметила фельдшер Ольга Карасёва.

Особое внимание нужно уделять состоянию на улице. Иногда люди принимают спящего за пострадавшего. Если человек открывает глаза и отвечает, помощь медиков может не потребоваться. Но если он агрессивен или дезориентирован — лучше доверить ситуацию специалистам.

Опасность переохлаждения

Зимой или в холодное время года риск отравления усугубляется переохлаждением. Человек в нетрезвом виде может уснуть на улице, и тогда на первый план выходит угроза обморожения и гипотермии. Чтобы избежать трагедии, пострадавшего необходимо перенести в тёплое помещение, укрыть и только потом предпринимать другие меры.

Безопасность прежде всего

Фельдшеры и врачи скорой помощи подчеркивают: не стоит недооценивать алкогольное отравление. Даже если симптомы кажутся лёгкими, всегда существует риск осложнений — от нарушения дыхания до остановки сердца.

"Помните: безопасность всегда важнее самолечения. В случае сомнений лучше обратиться к специалистам — здоровье дороже всего", — заключила фельдшер Ольга Карасёва.

Если рядом оказался человек с признаками тяжёлого опьянения, главное — не паниковать. Первые минуты решают многое: своевременное промывание желудка, вода и контроль состояния способны уберечь от серьёзных последствий.

Уточнения

Отравле́ние — расстройство жизнедеятельности организма, возникшее вследствие попадания в организм яда или токсина.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила
Красота и стиль
Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила
Мини-запеканки, которые выглядят как ресторанное блюдо, а готовятся проще яичницы: ужин без усилий
Еда и рецепты
Мини-запеканки, которые выглядят как ресторанное блюдо, а готовятся проще яичницы: ужин без усилий Аудио 
Популярное
Стоять, бежать или кричать? Правильные действия при встрече с гадюкой

Встретить змею в лесу — испытание для нервов. Но зная несколько простых правил, можно избежать укуса и спокойно продолжить путь.

Стоять, бежать или кричать? Правильные действия при встрече с гадюкой
Неожиданный союз с природой: возвращается исчезнувшая акула, становясь угрозой спустя 50 лет
Неожиданный союз с природой: возвращается исчезнувшая акула, становясь угрозой спустя 50 лет
Один натуральный приём в сентябре — и летом кусты жимолости ломятся от ягод
Мы внутри гиганта: астрономы обнаружили структуру размером 1,3 млрд световых лет
Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов Этот трактор стал символом эпохи: как колёсный Т-150 превзошёл гусеничный ДТ-54 Сергей Милешкин Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова
Трава в плитке больше не проблема: рецепт смеси против сорняков, который наводит порядок навсегда
Натуральный корм для кошки своими руками: рецепт, который меняет всё
То, что люди пьют для веселья, для тли смертельный яд: садоводы нашли неожиданный союз
То, что люди пьют для веселья, для тли смертельный яд: садоводы нашли неожиданный союз
Последние материалы
Ниацинамид раскрывает секрет сияющей кожи: как избавиться от пигментных пятен после лета
Самое доступное мясо может стоить кошке жизни: три скрытые угрозы в обычной курице
Украина в ужасе: карты раскрывают тайные и измененные планы ВС РФ
Финны в смятении требуют открытия: секрет скрытых мотивов и русского отказа
ВСУ в панике сдаются: секрет исчерпанного ресурса шокирует
Забытые деревни Апеннин: шесть высокогорных сокровищ Италии, которые изменят вашу жизнь
Алкогольное отравление без скорой: стакан воды вместо капельницы — простой способ улучшить состояние
Почему меньшее количество ударов значит больше
Вена прощается с эпохой дешёвых проездных: что ждёт жителей и туристов
Большие машины под угрозой: ЕС готовит ограничения для внедорожников
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.