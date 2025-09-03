Удивительный скачок: на сколько лет увеличится жизнь россиян к 2035 году

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Средняя продолжительность жизни в России в настоящее время равна примерно 73-74 годам, и к 2035 году она должна увеличиться до 81 года и выше. Об этом заявила Инна Решетова, главный врач Института долголетия с клиникой реабилитации и превентивной медицины РНЦХ имени академика Б. В. Петровского.

Фото: unsplash.com by Anthony Fomin is licensed under Free to use under the Unsplash License
Средний показатель для мужчин и женщин в России одинаков и составляет 73-74 года, однако разница между полами на практике достигает почти 10 лет: мужчины в среднем живут около 68 лет, а женщины — до 78 лет.

Решетова отметила, что продолжительность жизни в России постоянно растет. В 1990-х годах она составляла 69 лет, к 2000 году снизилась до 65 лет, но затем начался постепенный рост. В 2015 году показатель достиг 71 года, однако пандемия COVID-19 в 2020-м привела к его снижению до 69-70 лет. С 2022 года отмечается увеличение продолжительности жизни, сообщает Газета.Ru.

"К 2030 году мы должны перейти планку в 78 лет, а к 2035 году продолжительность ожидается 81 год и выше, к 2050 году — 83-84", — рассказала Решетова.

Эта тенденция наблюдается не только в России, но и в мире в целом. Несмотря на возможные временные спады, такие как в начале пандемии, в долгосрочной перспективе продолжительность жизни продолжает увеличиваться. По мнению доктора, это будет происходить, если не случится глобальной катастрофы.

Уточнения

Ожида́емая продолжи́тельность жи́зни (ОПЖ) — значение средней продолжительности предстоящей жизни, прогнозируемое в предположении, что уровни смертности населения во всех возрастах в будущем останутся такими же, как в рассматриваемом году. 

