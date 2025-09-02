Девяносто процентов людей носят вирус, но только у немногих вырастают рога на коже

Небольшие бугорки на коже, которые появляются внезапно и вызывают тревогу, чаще всего оказываются бородавками. Их причина — вирус папилломы человека (ВПЧ), который проникает в клетки через микротравмы.

Как проявляется вирус

Инкубационный период может длиться месяцами, поэтому наросты появляются неожиданно. По данным исследований, около 90% людей являются носителями ВПЧ, но лишь у 8-12% возникают бородавки. Существует более 150 подтипов вируса, каждый из которых формирует разные виды образований. Чаще всего они возникают на участках кожи, подверженных травмам: пальцах, кистях, коленях и подошвах стоп.

Заразность и пути передачи

ВПЧ легко передаётся при прямом контакте с носителем или его личными вещами. Вирус способен сохраняться на дверных ручках, поручнях и в душевых, особенно если кожа влажная или повреждённая. В группе риска — дети и подростки с незрелым иммунитетом, а также люди с иммунодефицитом, аутоиммунными заболеваниями и диабетом.

Опасность бородавок

Большинство образований безвредны и представляют лишь эстетическую проблему. Исключение — подошвенные бородавки, которые растут внутрь тканей и вызывают боль при ходьбе.

Удаление не всегда необходимо: в 60-70% случаев бородавки исчезают самостоятельно в течение 1-2 лет по мере укрепления иммунитета. Но если нарост мешает, воспаляется или постоянно травмируется, лучше избавиться от него, чтобы предотвратить осложнения.

Когда обращаться к врачу

Консультация дерматолога обязательна, если бородавка вызывает боль, зуд, кровоточит или меняет форму. Врач проведёт дерматоскопию, исключит злокачественные процессы и подберёт подходящий метод удаления.

Тревожные признаки

Стоит насторожиться, если:

бородавки быстро распространяются по коже;

появляются рецидивы после удаления;

у взрослого человека возникает множество новых образований.

В таких случаях речь может идти о скрытых проблемах с иммунитетом, требующих дополнительной диагностики.

