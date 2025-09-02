Девяносто процентов людей носят вирус, но только у немногих вырастают рога на коже

Небольшие бугорки на коже, которые появляются внезапно и вызывают тревогу, чаще всего оказываются бородавками. Их причина — вирус папилломы человека (ВПЧ), который проникает в клетки через микротравмы.
Инкубационный период может длиться месяцами, поэтому наросты появляются неожиданно. По данным исследований, около 90% людей являются носителями ВПЧ, но лишь у 8-12% возникают бородавки. Существует более 150 подтипов вируса, каждый из которых формирует разные виды образований. Чаще всего они возникают на участках кожи, подверженных травмам: пальцах, кистях, коленях и подошвах стоп.
ВПЧ легко передаётся при прямом контакте с носителем или его личными вещами. Вирус способен сохраняться на дверных ручках, поручнях и в душевых, особенно если кожа влажная или повреждённая. В группе риска — дети и подростки с незрелым иммунитетом, а также люди с иммунодефицитом, аутоиммунными заболеваниями и диабетом.
Большинство образований безвредны и представляют лишь эстетическую проблему. Исключение — подошвенные бородавки, которые растут внутрь тканей и вызывают боль при ходьбе.
Удаление не всегда необходимо: в 60-70% случаев бородавки исчезают самостоятельно в течение 1-2 лет по мере укрепления иммунитета. Но если нарост мешает, воспаляется или постоянно травмируется, лучше избавиться от него, чтобы предотвратить осложнения.
Консультация дерматолога обязательна, если бородавка вызывает боль, зуд, кровоточит или меняет форму. Врач проведёт дерматоскопию, исключит злокачественные процессы и подберёт подходящий метод удаления.
Стоит насторожиться, если:
В таких случаях речь может идти о скрытых проблемах с иммунитетом, требующих дополнительной диагностики.
Уточнения
Бородавка — доброкачественное новообразование кожи вирусной этиологии, имеющее вид узелка или сосочка.
