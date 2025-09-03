Боль усиливается? Хруст в конечности? 5 признаков, которые помогут отличить перелом от обычного ушиба

Травмы подстерегают нас в самых обычных ситуациях: неудачный шаг на лестнице, скользкий пол в ванной или незаметная яма на тротуаре. Первый вопрос, который возникает после болезненной травмы: "Не сломана ли кость?" Травматолог-ортопед Разиуан Бештоев объясняет, как распознать перелом и когда необходимо срочно обратиться за помощью.

Когда нужно обращаться к врачу немедленно

При нестерпимой боли, головокружении или тошноте.

При травмах головы, спины или шеи.

Если есть видимая деформация конечности.

При появлении хруста или необычной подвижности в месте травмы.

Признаки перелома

Мгновенная острая боль, усиливающаяся при малейшей попытке движения. Быстро нарастающий отек и обширная гематома (может распространиться по всей конечности). Видимая деформация — неестественное положение или искривление. Характерный хруст (крепитация) при движении. Невозможность опереться на поврежденную конечность, сообщает Газета.Ru.

Признаки ушиба

Боль развивается постепенно, стихает в покое. Отек и синяк появляются медленно (иногда через 1-2 дня). Нет деформации или хруста. Сохранена возможность двигать конечностью.

Особый случай: стресс-переломы

У 45-летнего пациента, регулярно занимающегося бегом, после тренировки появился отек в стопе. Продолжая занятия, он через неделю обратился к врачу — рентген показал перелом со смещением. Это классический пример стресс-перелома, когда кость не выдерживает повторяющихся нагрузок.

Группы риска стресс-переломов

Спортсмены, резко увеличивающие интенсивность тренировок.

Люди, использующие неподходящую обувь.

Те, кто выполняет непривычную физическую работу.

Важно: даже при переломе без смещения человек может несколько дней сохранять способность наступать на ногу, особенно при травмах малоберцовой и плюсневых костей.

Первая помощь

Обеспечьте покой поврежденной конечности. Приложите холод через ткань на 15-20 минут. Зафиксируйте конечность в неподвижном положении. Приподнимите травмированную руку или ногу для уменьшения отека.

Не пытайтесь

Самостоятельно вправлять предполагаемый перелом.

Разминать или массировать место травмы.

Применять согревающие мази в первые сутки.

Даже при кажущемся ушибе рекомендуется обратиться к травматологу в течение 1-2 дней. Рентгенография — единственный достоверный метод диагностики переломов. Помните: неправильное лечение перелома может привести к серьезным осложнениям и длительному восстановлению.

