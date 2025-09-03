Боль усиливается? Хруст в конечности? 5 признаков, которые помогут отличить перелом от обычного ушиба

Травмы подстерегают нас в самых обычных ситуациях: неудачный шаг на лестнице, скользкий пол в ванной или незаметная яма на тротуаре. Первый вопрос, который возникает после болезненной травмы: "Не сломана ли кость?" Травматолог-ортопед Разиуан Бештоев объясняет, как распознать перелом и когда необходимо срочно обратиться за помощью.
Фото: commons.wikimedia.org by Хеллерхофф, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Кость
Когда нужно обращаться к врачу немедленно
При нестерпимой боли, головокружении или тошноте.
При травмах головы, спины или шеи.
Если есть видимая деформация конечности.
При появлении хруста или необычной подвижности в месте травмы.
Признаки перелома
Мгновенная острая боль, усиливающаяся при малейшей попытке движения.
Быстро нарастающий отек и обширная гематома (может распространиться по всей конечности).
Видимая деформация — неестественное положение или искривление.
Характерный хруст (крепитация) при движении.
Невозможность опереться на поврежденную конечность, сообщает Газета.Ru.
Признаки ушиба
Боль развивается постепенно, стихает в покое.
Отек и синяк появляются медленно (иногда через 1-2 дня).
Нет деформации или хруста.
Сохранена возможность двигать конечностью.
Особый случай: стресс-переломы
У 45-летнего пациента, регулярно занимающегося бегом, после тренировки появился отек в стопе. Продолжая занятия, он через неделю обратился к врачу — рентген показал перелом со смещением. Это классический пример стресс-перелома, когда кость не выдерживает повторяющихся нагрузок.
Группы риска стресс-переломов
Спортсмены, резко увеличивающие интенсивность тренировок.
Люди, использующие неподходящую обувь.
Те, кто выполняет непривычную физическую работу.
Важно: даже при переломе без смещения человек может несколько дней сохранять способность наступать на ногу, особенно при травмах малоберцовой и плюсневых костей.
Первая помощь
Обеспечьте покой поврежденной конечности.
Приложите холод через ткань на 15-20 минут.
Зафиксируйте конечность в неподвижном положении.
Приподнимите травмированную руку или ногу для уменьшения отека.
Не пытайтесь
Самостоятельно вправлять предполагаемый перелом.
Разминать или массировать место травмы.
Применять согревающие мази в первые сутки.
Даже при кажущемся ушибе рекомендуется обратиться к травматологу в течение 1-2 дней. Рентгенография — единственный достоверный метод диагностики переломов. Помните: неправильное лечение перелома может привести к серьезным осложнениям и длительному восстановлению.
Уточнения
Перело́м ко́сти — полное или частичное нарушение целостности кости при нагрузке, превышающей прочность травмируемого участка скелета.
