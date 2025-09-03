Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Казаки показали себя в Парадах Победы в честь 80-летия окончания Второй мировой войны
Сочные яблоки рассыпаются трухой прямо на ветках? Всего два осенних раствора вернут дереву силу
Жёлтые пятна на подушке превращают сон в кошмар: простой способ всё исправить
Перелёт туда и обратно: бизнес-туризм бьёт рекорды по ценам на авиабилеты на ВЭФ-2025
Сибирь тянется к Востоку: прямой рейс открыл ворота в город тысячелетних тайн
Настоящие сигналы здоровья собаки — и это вовсе не нос: на что нужно смотреть в первую очередь
Ошибка, которая мешает прогрессу: миф о срочном приёме белке после тренировки
Один звонок — и деньги улетают: как уберечь бабушку и дедушку от мошенников
Листья превращаются в ловушки: микропластик находит новый путь в пищу человека

Боль усиливается? Хруст в конечности? 5 признаков, которые помогут отличить перелом от обычного ушиба

2:58
Здоровье

Травмы подстерегают нас в самых обычных ситуациях: неудачный шаг на лестнице, скользкий пол в ванной или незаметная яма на тротуаре. Первый вопрос, который возникает после болезненной травмы: "Не сломана ли кость?" Травматолог-ортопед Разиуан Бештоев объясняет, как распознать перелом и когда необходимо срочно обратиться за помощью.

Кость
Фото: commons.wikimedia.org by Хеллерхофф, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Кость

Когда нужно обращаться к врачу немедленно

  • При нестерпимой боли, головокружении или тошноте.
  • При травмах головы, спины или шеи.
  • Если есть видимая деформация конечности.
  • При появлении хруста или необычной подвижности в месте травмы.

Признаки перелома

  1. Мгновенная острая боль, усиливающаяся при малейшей попытке движения.
  2. Быстро нарастающий отек и обширная гематома (может распространиться по всей конечности).
  3. Видимая деформация — неестественное положение или искривление.
  4. Характерный хруст (крепитация) при движении.
  5. Невозможность опереться на поврежденную конечность, сообщает Газета.Ru.

Признаки ушиба

  1. Боль развивается постепенно, стихает в покое.
  2. Отек и синяк появляются медленно (иногда через 1-2 дня).
  3. Нет деформации или хруста.
  4. Сохранена возможность двигать конечностью.

Особый случай: стресс-переломы

У 45-летнего пациента, регулярно занимающегося бегом, после тренировки появился отек в стопе. Продолжая занятия, он через неделю обратился к врачу — рентген показал перелом со смещением. Это классический пример стресс-перелома, когда кость не выдерживает повторяющихся нагрузок.

Группы риска стресс-переломов

  • Спортсмены, резко увеличивающие интенсивность тренировок.
  • Люди, использующие неподходящую обувь.
  • Те, кто выполняет непривычную физическую работу.

Важно: даже при переломе без смещения человек может несколько дней сохранять способность наступать на ногу, особенно при травмах малоберцовой и плюсневых костей.

Первая помощь

  1. Обеспечьте покой поврежденной конечности.
  2. Приложите холод через ткань на 15-20 минут.
  3. Зафиксируйте конечность в неподвижном положении.
  4. Приподнимите травмированную руку или ногу для уменьшения отека.

Не пытайтесь

  • Самостоятельно вправлять предполагаемый перелом.
  • Разминать или массировать место травмы.
  • Применять согревающие мази в первые сутки.

Даже при кажущемся ушибе рекомендуется обратиться к травматологу в течение 1-2 дней. Рентгенография — единственный достоверный метод диагностики переломов. Помните: неправильное лечение перелома может привести к серьезным осложнениям и длительному восстановлению.

Уточнения

Перело́м ко́сти — полное или частичное нарушение целостности кости при нагрузке, превышающей прочность травмируемого участка скелета.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Исчезнувшие строки ожили на бересте и открыли миру воров, голод и ожидание конца света
Наука и техника
Исчезнувшие строки ожили на бересте и открыли миру воров, голод и ожидание конца света
Трава в плитке больше не проблема: рецепт смеси против сорняков, который наводит порядок навсегда
Садоводство, цветоводство
Трава в плитке больше не проблема: рецепт смеси против сорняков, который наводит порядок навсегда
Почему яйца в магазине хранятся при комнатной температуре, а дома — в холодильнике? Объясняем
Еда и рецепты
Почему яйца в магазине хранятся при комнатной температуре, а дома — в холодильнике? Объясняем
Популярное
Эпоха пальмового масла подходит к концу? Госдума готовит революцию на рынке продуктов

Госдума готовит удар по пальмовому маслу. Что изменит привычный вкус многих продуктов?

Эпоха пальмового масла подходит к концу? Госдума готовит революцию на рынке продуктов
Хотите понять, сколько лет вашей кошке по человеческим меркам? Вот простая формула
Хотите понять, сколько лет вашей кошке по человеческим меркам? Вот простая формула
Забудьте о банках из магазина: домашняя икра из кабачков вкуснее любого консервированного варианта
Незваный гость у Солнца: учёные заподозрили в страннике зонд внеземного происхождения
Болгария не подтвердила версию о кибератаке России против фон дер Ляйен. Чем вызвано неповиновение Софии Любовь Степушова Металл, которого боятся автопроизводители: что скрывают литий-ионные батареи Сергей Милешкин Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов
Сорняк с грядки превращается в лекарство против зимней хандры
Норвегия уходит под воду: как самый глубокий тоннель в мире изменит жизни тысяч людей
Даже с пробегом их рвут из рук: топ-10 авто, которые не задерживаются в продаже
Даже с пробегом их рвут из рук: топ-10 авто, которые не задерживаются в продаже
Последние материалы
Новый законопроект: как Max изменит взаимодействие мигрантов с работодателями и МВД
Любовь с хрустом: зачем самка богомола откусывает голову партнёру
Увидели неизвестный номер на экране? Вот что нужно знать перед ответом на звонок
Мода на осень 2025: чем заменить белые кеды, чтобы не выглядеть банально
Сальмонелла и кишечная палочка в губке для посуды: как обезвредить биологическую бомбу
Садовые враги сдаются без боя — стоит лишь правильно использовать чеснок
Советский хит без легенды: почему салат хряпа стал любимцем Брежнева
Влага на стёклах превращает дорогу в рулетку: как скрытая неисправность повышает риск аварии
Красивые руки за месяц: простые упражнения, которые действительно работают и дают результат
Российские платежи в Индию летят со скоростью света: вот как это работает
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.