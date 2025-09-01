Симптомы передозировки кофеина путают с простудой: коварство популярного напитка

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:23
Здоровье

Взрослым безопасно употреблять до 400 миллилитров кофеина в день, что соответствует 3–4 чашкам кофе. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала диетолог, нутрициолог Ирина Писарева.

Чашка кофе
Фото: flickr.com by David Joyce, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Чашка кофе

Писарева подчеркнула, что важно учитывать индивидуальные особенности организма. В частности, у некоторых людей может быть пищевая или генетическая непереносимость кофеина.

"Если все нормально, то для большинства здоровых взрослых здоровых людей нормой является 400 миллилитров кофеина в день. Это примерно три-четыре чашки по 200 миллилитров. Если это маленький эспрессо по 30 миллилитров, то четыре-пять чашек. Растворимый кофе — до 6 чашек", — пояснила эксперт.

Она уточнила, что беременным и кормящим женщинам количество кофеина следует сократить как минимум в два раза — до 1–2 чашек в день. Для подростков безопасной дозой является 100 миллилитров, то есть не более одной чашки кофе.

"Детям вообще не рекомендуем, особенно если нервная система чувствительная", — добавила Писарева.

По ее словам, многое зависит и от сорта кофе. Так, сорт робуста содержит больше кофеина, чем арабика, поэтому употреблять его нужно в меньших количествах. При этом напиток, приготовленный в кафе или ресторане, обычно насыщеннее домашнего.

"Переизбыток кофеина связан с нервозностью, тревожностью, раздражительностью", — отметила Писарева.

Она предупредила, что при регулярном употреблении возникает толерантность к кофеину, а некоторые лекарства несовместимы с ним. Среди симптомов передозировки — бессонница, учащенное сердцебиение, головные боли, тошнота, рвота и аритмия.

"Если мы видим такие симптомы передозировки, как сильное головокружение, тошнота, рвота, постоянное сердцебиение, аритмия, боль в груди, то при таких симптомах нужно конечно обратиться в врачу и прекратить пить кофе", — подчеркнула эксперт.

По ее словам, взрослым стоит ограничиться 3–4 чашками качественного кофе в день, избегая добавления сиропов и сладких добавок, и всегда прислушиваться к своему организму.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
