Желудок страдает, кости теряют кальций: ошибка, которую делают все любители орехов

Здоровье

Многие жалуются, что после горсти орехов появляется тяжесть и вздутие. Но причина кроется не в самом продукте, а в способе его употребления. Сухие ядра усваиваются хуже и могут блокировать усвоение ценных минералов. Решение простое — замачивание.

Орехи и сухофрукты
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Орехи и сухофрукты

Почему сухие орехи не всегда полезны

В сырых орехах содержится фитиновая кислота. Этот природный компонент защищает семена от прорастания, но в организме человека мешает усвоению кальция, магния и железа. Для людей с анемией и дефицитом микроэлементов это особенно ощутимо.

Что меняется при замачивании

Когда ядро контактирует с водой, в нём запускается процесс пробуждения — словно орех готовится к росту. Активируются ферменты, которые помогают расщеплять питательные вещества. Уровень фитатов снижается, а витамины и минералы становятся доступнее для организма.

Гастроэнтерологи отмечают, что после перехода на замоченные орехи многие пациенты с чувствительным желудком перестали жаловаться на дискомфорт. Переваривание проходит легче, а чувство тяжести исчезает.

Сколько времени держать орехи в воде

Разные виды требуют разного времени. Миндаль и грецкие орехи лучше оставлять в воде на 8-12 часов. Этого достаточно, чтобы нейтрализовать антипитательные вещества и активировать ферменты.

Температура тоже играет роль: тёплая вода ускоряет процесс, холодная замедляет. Важно использовать чистую, фильтрованную воду без хлора.

Как правильно подготовить орехи

После замачивания орехи обязательно промывают и слегка подсушивают. Хранить влажные ядра долго нельзя — они быстро портятся. Лучше употреблять их в течение суток.

Если хочется заготовить их заранее, можно слегка подсушить орехи в духовке при низкой температуре. Вкус при этом становится насыщеннее, а польза сохраняется.

Дополнительные преимущества

Активированные орехи легче усваиваются не только желудком, но и клетками. Это отражается на уровне энергии, улучшает концентрацию и даже снижает тягу к перекусам. Простая привычка — а результат чувствуется уже после пары дней.

Уточнения

Орехи (в кулинарии) — сухие съедобные плоды или семена. Обычно имеют высокое содержание жира. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
