Эликсир молодости оказался у всех под рукой: названа привычка долгожителей, и это не спорт или диета

Секрет долгой жизни интересовал людей во все времена. Британские исследователи из Университета Лейчестера провели масштабное исследование, чтобы выяснить, какие привычки оказывают наибольшее влияние на продолжительность жизни.

Что изучали ученые

В проекте приняли участие более 480 тысяч взрослых жителей Великобритании. Участников наблюдали в течение длительного времени, анализируя их образ жизни: питание, физическую активность и наличие вредных привычек.

Результаты исследования

Оказалось, что соблюдение здорового образа жизни в целом способно подарить человеку дополнительно 7-8 лет жизни. Особенно заметным эффект был у тех, кто не курил, не злоупотреблял алкоголем и избегал вредной пищи.

"Курильщики живут на 5-6 лет меньше, чем некурящие", — отметили ученые.

Лучшая привычка долгожителя

Хотя регулярные тренировки и сбалансированное питание действительно укрепляют организм, ключевым фактором оказалось полное избавление от вредных привычек. Именно отказ от курения дал наибольшую прибавку к продолжительности жизни, значительно снизив риск преждевременной смерти.

Дополнительные плюсы спорта и питания

Исследователи подчеркивают: в идеале все полезные привычки должны работать в комплексе. Здоровое питание и регулярная активность поддерживают сердце, сосуды и обмен веществ. Но без отказа от курения даже самая правильная диета не способна компенсировать вред никотина.

По мнению ученых, лучший путь к долголетию — это сочетание здорового рациона, физической активности и полного отказа от вредных привычек. Именно такой образ жизни даёт самые весомые преимущества для здоровья и позволяет прожить дольше.

Уточнения

Долгожи́тель - человек, отличающийся долголетием. Согласно классическому определению, долгожителями считаются люди в возрасте 90 лет и старше.

