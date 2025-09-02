Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Отпуск для вас, трагедия для кота: почему даже временная передержка — огромное испытание для питомца
Кошмар в небе: рейс VA50 Virgin Australia превращается в мучение для пассажиров
Ваш кошелёк в безопасности: 5 золотых правил от МВД против аферистов
Маленькая деталь крадёт у квартиры статус — и делает ремонт зря потраченными деньгами
Роды в пустыне станут трендом? Женщина неожиданно родила на популярном фестивале Burning Man
Прощайте, балетки: эспадрильи Мэри Джейн — новый тренд начала осени 2025, покоряющий сердца модниц
Опасные привычки за рулём: эти водители чаще всего игнорируют поворотники
Эффектный цвет без фокусов: простые хитрости для идеальных драников
Факты, которые вы могли не знать: кумир женщин Ричард Гир празднует 76-летие

Эликсир молодости оказался у всех под рукой: названа привычка долгожителей, и это не спорт или диета

Здоровье

Секрет долгой жизни интересовал людей во все времена. Британские исследователи из Университета Лейчестера провели масштабное исследование, чтобы выяснить, какие привычки оказывают наибольшее влияние на продолжительность жизни.

Пожилые мужчины
Фото: flickr.com by Andreas Lehner, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Пожилые мужчины

Что изучали ученые

В проекте приняли участие более 480 тысяч взрослых жителей Великобритании. Участников наблюдали в течение длительного времени, анализируя их образ жизни: питание, физическую активность и наличие вредных привычек.

Результаты исследования

Оказалось, что соблюдение здорового образа жизни в целом способно подарить человеку дополнительно 7-8 лет жизни. Особенно заметным эффект был у тех, кто не курил, не злоупотреблял алкоголем и избегал вредной пищи.

"Курильщики живут на 5-6 лет меньше, чем некурящие", — отметили ученые.

Лучшая привычка долгожителя

Хотя регулярные тренировки и сбалансированное питание действительно укрепляют организм, ключевым фактором оказалось полное избавление от вредных привычек. Именно отказ от курения дал наибольшую прибавку к продолжительности жизни, значительно снизив риск преждевременной смерти.

Дополнительные плюсы спорта и питания

Исследователи подчеркивают: в идеале все полезные привычки должны работать в комплексе. Здоровое питание и регулярная активность поддерживают сердце, сосуды и обмен веществ. Но без отказа от курения даже самая правильная диета не способна компенсировать вред никотина.

По мнению ученых, лучший путь к долголетию — это сочетание здорового рациона, физической активности и полного отказа от вредных привычек. Именно такой образ жизни даёт самые весомые преимущества для здоровья и позволяет прожить дольше.

Уточнения

Долгожи́тель - человек, отличающийся долголетием. Согласно классическому определению, долгожителями считаются люди в возрасте 90 лет и старше.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Мини-запеканки, которые выглядят как ресторанное блюдо, а готовятся проще яичницы: ужин без усилий
Еда и рецепты
Мини-запеканки, которые выглядят как ресторанное блюдо, а готовятся проще яичницы: ужин без усилий
Крокодил уходит: Lacoste меняет логотип впервые за 92 года
Экономика и бизнес
Крокодил уходит: Lacoste меняет логотип впервые за 92 года
32 тысячи лет в заморозке: ученые вернули к жизни нечто из древних времен
Наука и техника
32 тысячи лет в заморозке: ученые вернули к жизни нечто из древних времен
Популярное
Стоять, бежать или кричать? Правильные действия при встрече с гадюкой

Встретить змею в лесу — испытание для нервов. Но зная несколько простых правил, можно избежать укуса и спокойно продолжить путь.

Стоять, бежать или кричать? Правильные действия при встрече с гадюкой
Золото на кухне: бесплатное удобрение из отходов — после подкормки сад будет благодарить урожаем
Золото на кухне: бесплатное удобрение из отходов — после подкормки сад будет благодарить урожаем
Трава в плитке больше не проблема: рецепт смеси против сорняков, который наводит порядок навсегда
Осенью деревья устают и замирают: без этой подкормки весной плоды будут мелкие или вовсе исчезнут
Металл, которого боятся автопроизводители: что скрывают литий-ионные батареи Сергей Милешкин Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова
Брожение, зловоние, слизь: дикий, но работающий способ превратить семена томатов в урожайный актив
То, что люди пьют для веселья, для тли смертельный яд: садоводы нашли неожиданный союз
Штрафы с камер можно не платить: правила, которые должен знать каждый водитель
Штрафы с камер можно не платить: правила, которые должен знать каждый водитель
Последние материалы
IT-гений на службе скорби: как современные технологии меняют традиционный похоронный бизнес
Дыра в непробиваемой системе: что позволило террористам сбежать из СИЗО
Москвичка отсудила должность у нейросети: вот как правильно заменять человека ИИ на работе
Ваш организм превращается в печь: спорт, после которого калории горят часами
Как переплыть океан на вёслах за 139 дней? Три брата раскрыли, что им помогло побить рекорд Конюхова
Лук любит холод, но терпеть не может ошибок: секрет правильной посадки осенью
Как имя влияет на шанс получить работу? Учёные удивили
Икра без переплат: мониторинг цен откроет новые возможности для покупателей
Лакомство с вашего стола — медленный яд для кошки: роковая ошибка всех хозяев
Красиво, но жить невозможно: стильные дизайнерские решения, которые добавляют проблем каждый день
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.