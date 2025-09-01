Сердце под угрозой: эти пять симптомов кажутся безобидными, но именно они предсказывают инфаркт

Стресс и возрастные изменения могут серьезно повлиять на работу сердца. На тревожные симптомы стоит обращать внимание вовремя, чтобы избежать осложнений. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал врач-кардиолог, гериатр, профессор, доктор медицинских наук Юрий Конев.
По словам специалиста, первыми сигналами сердечной перегрузки становятся перебои в ритме, ощущение "замирания" сердца, одышка при привычных нагрузках и повышение давления.
"Могут появляться отеки, а также неприятные ощущения в области груди. Опасность представляют боли сжимающего характера, отдающие в руку, челюсть или под лопатку", — пояснил врач.
Он отметил, что отличить сердечные боли от невралгий или проблем с позвоночником самостоятельно сложно.
"Надежным и простым способом диагностики является ЭКГ с нагрузкой. Но первым шагом должен быть визит к терапевту или кардиологу, которые определят дальнейшие обследования", — подчеркнул Конев.
По его словам, игнорировать симптомы недопустимо: ишемическая болезнь сердца может развиваться незаметно и привести к тяжелым последствиям.
В Папуа–Новой Гвинее вновь замечена редкая акула, считавшаяся исчезнувшей более 50 лет. Угрозы, которые предстоит пережить чудовищу и что ученые предпринимают для её спасения.