Сердце под угрозой: эти пять симптомов кажутся безобидными, но именно они предсказывают инфаркт

1:14 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Стресс и возрастные изменения могут серьезно повлиять на работу сердца. На тревожные симптомы стоит обращать внимание вовремя, чтобы избежать осложнений. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал врач-кардиолог, гериатр, профессор, доктор медицинских наук Юрий Конев.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Сердце и кардиограмма

По словам специалиста, первыми сигналами сердечной перегрузки становятся перебои в ритме, ощущение "замирания" сердца, одышка при привычных нагрузках и повышение давления.

"Могут появляться отеки, а также неприятные ощущения в области груди. Опасность представляют боли сжимающего характера, отдающие в руку, челюсть или под лопатку", — пояснил врач.

Он отметил, что отличить сердечные боли от невралгий или проблем с позвоночником самостоятельно сложно.

"Надежным и простым способом диагностики является ЭКГ с нагрузкой. Но первым шагом должен быть визит к терапевту или кардиологу, которые определят дальнейшие обследования", — подчеркнул Конев.

По его словам, игнорировать симптомы недопустимо: ишемическая болезнь сердца может развиваться незаметно и привести к тяжелым последствиям.