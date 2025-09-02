Здоровье каждый день под ударом: какие продукты реально продлевают жизнь человеку

Очищение организма от шлаков и токсинов напрямую связано с правильным питанием. Печень — главный фильтр нашего тела, и поддержать её работу можно не лекарствами, а привычными продуктами.

Какие продукты помогают печени

Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог и гепатолог Сергей Вялов советует включать в рацион шпинат и яйца. Эти продукты содержат витамины, необходимые для нормальной работы печени и её способности к детоксикации.

Если добавить к блюду полезные жиры, например авокадо или оливковое масло, усвоение витаминов становится значительно эффективнее.

"Балансируйте питание и будьте здоровы. Необходимые вещества печень получает из обычных продуктов и использует их для синтеза ферментов и детоксикации", — подчеркнул Сергей Вялов.

Витамин Е и его значение

Отдельное внимание стоит уделить витамину Е. Этот мощный антиоксидант защищает клетки печени от повреждений и замедляет процессы старения. Он содержится в орехах, семенах, растительных маслах холодного отжима и зелёных овощах.

Регулярное поступление витамина Е помогает печени справляться с нагрузкой и снижает риск воспалительных процессов.

Правильно подобранный рацион становится лучшей профилактикой болезней печени. Обычные продукты — зелень, яйца, авокадо, орехи, масла холодного отжима — помогают организму синтезировать ферменты и выводить токсины, а значит, чувствовать себя лучше и жить дольше.

Здоро́вье у человека — состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов.

