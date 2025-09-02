Поджелудочная разрушается незаметно — какие продукты добивают её каждый день

Заболевания поджелудочной железы остаются одними из самых коварных: орган редко подаёт сигналы на ранних стадиях болезни, а когда симптомы становятся заметными, нередко оказывается, что ткань уже разрушена.

Почему поджелудочная так уязвима

Поджелудочная железа играет ключевую роль в пищеварении: именно она отвечает за расщепление жиров. Когда в рационе слишком много тяжёлых масел и трансжиров, орган испытывает серьёзную нагрузку. В итоге может развиться панкреатит — воспаление поджелудочной железы, которое зачастую протекает тяжело.

"Поджелудочная — это основной орган, который жиры в нашем организме и переваривает. Она страдает, если в рационе избыток масел… Иногда этого бывает достаточно, чтобы созрел панкреатит", — отметил гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов.

Полезные и вредные жиры

По словам специалиста, не все жиры одинаковы. Поддерживают работу поджелудочной так называемые "полезные":

качественное сливочное и кокосовое масло;

оливковое масло;

сало в умеренных количествах;

авокадо;

жирная рыба.

А вот рафинированные масла, очищенные до состояния "голого" жира, и продукты с их содержанием гораздо менее предпочтительны. Они лишены витаминов и антиоксидантов, зато создают избыточную нагрузку на железу.

Чем ещё вредит питание

Отдельный удар по поджелудочной — закуски с майонезом и прочие блюда, где преобладают промышленные жиры. Постоянное употребление такой пищи приводит к повреждению клеток железы и ускоряет развитие заболеваний.

Серьёзный фактор риска — алкоголь. Врачи называют его одним из главных врагов поджелудочной: он разрушает клетки органа и в сочетании с жирной пищей многократно повышает вероятность развития панкреатита.

