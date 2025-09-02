Поджелудочная разрушается незаметно — какие продукты добивают её каждый день

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Заболевания поджелудочной железы остаются одними из самых коварных: орган редко подаёт сигналы на ранних стадиях болезни, а когда симптомы становятся заметными, нередко оказывается, что ткань уже разрушена.

Боль внизу живота у девушки
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Боль внизу живота у девушки

Почему поджелудочная так уязвима

Поджелудочная железа играет ключевую роль в пищеварении: именно она отвечает за расщепление жиров. Когда в рационе слишком много тяжёлых масел и трансжиров, орган испытывает серьёзную нагрузку. В итоге может развиться панкреатит — воспаление поджелудочной железы, которое зачастую протекает тяжело.

"Поджелудочная — это основной орган, который жиры в нашем организме и переваривает. Она страдает, если в рационе избыток масел… Иногда этого бывает достаточно, чтобы созрел панкреатит", — отметил гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов.

Полезные и вредные жиры

По словам специалиста, не все жиры одинаковы. Поддерживают работу поджелудочной так называемые "полезные":

  • качественное сливочное и кокосовое масло;

  • оливковое масло;

  • сало в умеренных количествах;

  • авокадо;

  • жирная рыба.

А вот рафинированные масла, очищенные до состояния "голого" жира, и продукты с их содержанием гораздо менее предпочтительны. Они лишены витаминов и антиоксидантов, зато создают избыточную нагрузку на железу.

Чем ещё вредит питание

Отдельный удар по поджелудочной — закуски с майонезом и прочие блюда, где преобладают промышленные жиры. Постоянное употребление такой пищи приводит к повреждению клеток железы и ускоряет развитие заболеваний.

Серьёзный фактор риска — алкоголь. Врачи называют его одним из главных врагов поджелудочной: он разрушает клетки органа и в сочетании с жирной пищей многократно повышает вероятность развития панкреатита.

Уточнения

Поджелу́дочная железа́ — крупный орган пищеварительной системы животных и человека, обладающий внешнесекреторной (экзокринной) и внутрисекреторной (эндокринной) функциями. 

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
