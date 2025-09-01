Эти три напитка разрушают мозг быстрее, чем усталость и хронический недосып

2:57 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Наш мозг нуждается в правильном питании и бережном отношении не меньше, чем всё остальное тело. То, что мы едим и пьём ежедневно, напрямую отражается на работе памяти, концентрации и когнитивных функций. И если полезные продукты — овощи, фрукты, орехи, бобовые, рыба и оливковое масло — укрепляют здоровье мозга, то некоторые привычные напитки, напротив, могут ему серьёзно навредить.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Девушка пьёт газировку в кафе

"Ваш мозг буквально строится из того, что вы потребляете. Если вы хотите оставаться бодрым и сосредоточенным, обращайте внимание не только на еду, но и на напитки", — сказал нейропсихолог Jasdeep S. Hundal.

Три напитка, которых лучше избегать

"Лёгкие" газированные напитки

Диетические лимонады часто воспринимаются как менее вредная альтернатива сладкой газировке. Но в их составе нередко присутствует аспартам и ацесульфам К — подсластители, влияние которых на мозг вызывает вопросы. Исследования показывают, что они могут провоцировать головные боли, перепады настроения и даже когнитивные нарушения.

Алкоголь, включая вино

Французское агентство общественного здоровья напоминает: даже малые дозы алкоголя негативно сказываются на мозге. Ухудшается внимание, память, способность к принятию решений. Распространённый миф о "пользе" красного вина опровергается учёными: этанол остаётся токсичным веществом, а его регулярное употребление повышает риск деменции и приводит к сокращению объёма мозга.

Фруктовые соки

Хотя многие считают соки полезными, на деле это жидкий сахар без клетчатки, которая есть в свежих фруктах. Избыточное потребление фруктовых соков вызывает воспаление, нарушает работу инсулина и связано со снижением когнитивных функций. По словам экспертов, избыток сахара способен даже уменьшать области мозга, отвечающие за память.

Чем заменить вредные напитки

Первый и самый очевидный выбор — вода. Рекомендует выпивать от 1,5 до 2 литров в день, не дожидаясь жажды. Чтобы разнообразить вкус, можно добавлять в воду лимон, огурец, мяту или ягоды. Полезны и зелёный с чёрным чаем — они богаты антиоксидантами. Кофе также допускается, но в умеренном количестве: до 3-5 чашек в день, желательно без сахара и молока.

Дополнительные привычки для здоровья мозга

Поддержать когнитивные функции помогают и немедикаментозные меры:

регулярная физическая активность 3-4 раза в неделю;

умственная нагрузка — чтение, головоломки, изучение нового;

общение и социальные связи;

полноценный сон, который позволяет мозгу восстанавливаться.

Уточнения

Напи́ток (от гл. пить) — жидкость, предназначенная для питья.

