Малярия добралась до Тюмени: первые случаи заражения уже зафиксированы

1:40
Здоровье

В Тюменской области зарегистрированы два случая завозной малярии. Оба пациента заразились во время путешествий за границу — возбудитель заболевания передался через укусы самок комаров. По возвращении домой люди почувствовали недомогание, но сначала установить причину ухудшения здоровья оказалось непросто.

Скорая помощь
Фото: mos.ru by mos.ru. Евгений Самарин, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Скорая помощь

Что известно о случаях

Информацию подтвердили специалисты Роспотребнадзора. За 2025 год в регионе зафиксировано два случая малярии — инфекционного заболевания, вызываемого простейшими рода Plasmodium.

Где наиболее высок риск заражения

Малярия распространена в странах Африки, Юго-Восточной и Центральной Азии, Индии, Южной Америке и в государствах Тихоокеанского бассейна. Именно после поездок в эти регионы чаще всего фиксируются завозные случаи.

Симптомы болезни

У заболевших наблюдались типичные проявления малярии:

  • резкий озноб и высокая температура до 40–41 °C;

  • сильная головная боль и выраженная слабость;

  • боли в мышцах;

  • обильное потоотделение во время температурных «приступов».

Чем опасна малярия

Главный механизм развития болезни — разрушение эритроцитов, что ведёт к анемии. Опасность заключается в возможных осложнениях:

  • малярийная кома;

  • отёк головного мозга;

  • острая почечная или сердечная недостаточность.

Особенно уязвимыми считаются дети и беременные женщины: для них болезнь может представлять смертельную угрозу.

Уточнения

Маляри́я — группа трансмиссивных инфекционных заболеваний, передаваемых человеку при укусах самками комаров рода Anopheles («малярийных комаров»), вызывается паразитическими протистами рода Plasmodium.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
