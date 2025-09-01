Средневековый кошмар наяву: болезнь, от которой гибли миллионы вернулась — всё из-за одной блохи

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Во время отдыха в кемпинге на территории Саут-Лейк-Тахо мужчина оказался жертвой укуса заражённой блохи. Врачи диагностировали у него чуму и назначили лечение. К счастью, болезнь выявили на раннем этапе, поэтому пациент получает терапию в домашних условиях и находится под наблюдением специалистов.

Чумной доктор
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Чумной доктор

Опасный укус в горах Калифорнии

Представители департамента здравоохранения округа Эль-Дорадо сообщили, что переносчиком возбудителя стала блоха, обитающая в горах. Такие насекомые часто паразитируют на диких грызунах, являющихся естественным резервуаром инфекции.

И.о. руководителя ведомства К. Флифлет отметил, что случаи заболевания фиксируются в разных районах Калифорнии, особенно в высокогорной местности.

"Случаи чумы фиксируются во многих районах Калифорнии, включая высокогорные территории", — сказал и.о. главы депздрава К. Флифлет.

Второй случай за месяц

Случай в Калифорнии стал уже вторым за последние недели. В июле в Аризоне был подтверждён диагноз у ещё одного человека, однако там болезнь развивалась стремительно, и пациент умер менее чем через сутки после постановки диагноза.

Такие трагические исходы напоминают, что, несмотря на развитие медицины, чума остаётся смертельно опасной болезнью. Своевременное обращение к врачам и раннее начало лечения играют ключевую роль в прогнозе.

Что известно о возбудителе

Чуму вызывает бактерия Yersinia pestis. Основные пути передачи — укусы инфицированных блох и прямой контакт с грызунами. В природных очагах возбудитель может сохраняться десятилетиями, поддерживаясь среди популяций сурков, белок и крыс.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), ежегодно в стране фиксируется около семи случаев заражения. Чаще всего они приходятся на западные штаты — Калифорнию, Нью-Мексико, Аризону и Колорадо.

Симптомы и опасность

Инкубационный период чумы составляет от одного до семи дней. Первые признаки напоминают сильный грипп:

• резкий подъём температуры;
• озноб и слабость;
• боли в мышцах;
• увеличение лимфоузлов.

Без лечения болезнь может перейти в лёгочную или септическую форму, что значительно повышает риск летального исхода. Антибиотики эффективны только при раннем начале терапии.

Профилактика и меры предосторожности

Жителям и туристам, посещающим природные зоны Калифорнии, рекомендуется соблюдать простые правила безопасности:

  1. Избегать контакта с дикими животными и их норами.

  2. Использовать средства защиты от насекомых.

  3. Держать домашних животных под контролем и обрабатывать их от блох.

  4. Немедленно обращаться к врачу при появлении подозрительных симптомов после укусов.

Такие меры помогают снизить риск заражения и вовремя обнаружить возможную инфекцию.

Не только США

Хотя внимание приковано к американским случаям, чума не является исчезнувшей болезнью и в других странах. В последние годы отдельные эпизоды фиксировались в Монголии, Китае, Мадагаскаре и Демократической Республике Конго. В Африке и Азии существуют стабильные природные очаги инфекции, где риск заражения остаётся высоким.

Эксперты подчёркивают, что чума сегодня — это не реликт Средневековья, а реальная угроза, требующая внимательности и своевременных мер профилактики.

Уточнения

Чума́ — острое природно-очаговое инфекционное заболевание группы карантинных инфекций, протекающее с исключительно тяжёлым общим состоянием, лихорадкой, поражением лимфоузлов, лёгких и других внутренних органов, часто с развитием сепсиса.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
