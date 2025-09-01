Средневековый кошмар наяву: болезнь, от которой гибли миллионы вернулась — всё из-за одной блохи

Во время отдыха в кемпинге на территории Саут-Лейк-Тахо мужчина оказался жертвой укуса заражённой блохи. Врачи диагностировали у него чуму и назначили лечение. К счастью, болезнь выявили на раннем этапе, поэтому пациент получает терапию в домашних условиях и находится под наблюдением специалистов.
Представители департамента здравоохранения округа Эль-Дорадо сообщили, что переносчиком возбудителя стала блоха, обитающая в горах. Такие насекомые часто паразитируют на диких грызунах, являющихся естественным резервуаром инфекции.
И.о. руководителя ведомства К. Флифлет отметил, что случаи заболевания фиксируются в разных районах Калифорнии, особенно в высокогорной местности.
Случай в Калифорнии стал уже вторым за последние недели. В июле в Аризоне был подтверждён диагноз у ещё одного человека, однако там болезнь развивалась стремительно, и пациент умер менее чем через сутки после постановки диагноза.
Такие трагические исходы напоминают, что, несмотря на развитие медицины, чума остаётся смертельно опасной болезнью. Своевременное обращение к врачам и раннее начало лечения играют ключевую роль в прогнозе.
Чуму вызывает бактерия Yersinia pestis. Основные пути передачи — укусы инфицированных блох и прямой контакт с грызунами. В природных очагах возбудитель может сохраняться десятилетиями, поддерживаясь среди популяций сурков, белок и крыс.
По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), ежегодно в стране фиксируется около семи случаев заражения. Чаще всего они приходятся на западные штаты — Калифорнию, Нью-Мексико, Аризону и Колорадо.
Инкубационный период чумы составляет от одного до семи дней. Первые признаки напоминают сильный грипп:
• резкий подъём температуры;
• озноб и слабость;
• боли в мышцах;
• увеличение лимфоузлов.
Без лечения болезнь может перейти в лёгочную или септическую форму, что значительно повышает риск летального исхода. Антибиотики эффективны только при раннем начале терапии.
Жителям и туристам, посещающим природные зоны Калифорнии, рекомендуется соблюдать простые правила безопасности:
Избегать контакта с дикими животными и их норами.
Использовать средства защиты от насекомых.
Держать домашних животных под контролем и обрабатывать их от блох.
Немедленно обращаться к врачу при появлении подозрительных симптомов после укусов.
Такие меры помогают снизить риск заражения и вовремя обнаружить возможную инфекцию.
Хотя внимание приковано к американским случаям, чума не является исчезнувшей болезнью и в других странах. В последние годы отдельные эпизоды фиксировались в Монголии, Китае, Мадагаскаре и Демократической Республике Конго. В Африке и Азии существуют стабильные природные очаги инфекции, где риск заражения остаётся высоким.
Эксперты подчёркивают, что чума сегодня — это не реликт Средневековья, а реальная угроза, требующая внимательности и своевременных мер профилактики.
Чума́ — острое природно-очаговое инфекционное заболевание группы карантинных инфекций, протекающее с исключительно тяжёлым общим состоянием, лихорадкой, поражением лимфоузлов, лёгких и других внутренних органов, часто с развитием сепсиса.
