Женщины сохраняют молодость, мужчины теряют её быстрее — одна диета даёт противоположный эффект

Кето-диета давно считается одним из самых обсуждаемых способов питания. Её сторонники утверждают, что такой рацион помогает сбросить вес, улучшить самочувствие и даже замедлить старение. Однако новые исследования показывают: всё не так однозначно, а реакция организма на кето напрямую зависит от пола и уровня гормонов.
Рацион с преобладанием жиров и минимальным количеством углеводов был создан как терапевтический инструмент. Изначально его применяли для контроля эпилепсии у детей, а позже — для стабилизации уровня сахара в крови у людей с диабетом. Но в последние годы кето стало модным направлением в диетологии, и многие используют его исключительно ради похудения.
Американские учёные, опубликовавшие исследование в журнале Cell Reports, обнаружили любопытную закономерность: у самцов мышей кето-диета провоцировала ускоренное старение клеток, тогда как у самок такого эффекта не наблюдалось. Иными словами, один и тот же рацион оказывал прямо противоположное действие в зависимости от пола.
Ключ к разгадке кроется в гормонах. Исследователи выяснили, что именно эстроген защищал организм самок от негативных последствий кетогенного питания. Более того, когда самцам вводили эстроген, выраженность повреждений клеток снижалась. А вот при блокировке действия гормона у самок с помощью препарата тамоксифен эффект менялся на противоположный: клетки начинали стареть быстрее.
Эти результаты наглядно показали, что женский организм способен компенсировать окислительный стресс, возникающий при кето-диете, в то время как мужской оказывается более уязвимым. Таким образом, половые гормоны становятся определяющим фактором в реакции организма на питание.
Учёные отмечают, что у самцов кетогенное питание повышало уровень окислительного стресса. Это состояние возникает, когда свободные радикалы повреждают клеточные структуры, ускоряя процесс старения. На фоне такой нагрузки клетки хуже справляются с регенерацией и становятся более подверженными различным нарушениям.
У самок благодаря действию эстрогена эти процессы были сглажены. Получается, что один и тот же рацион способен как ускорить, так и замедлить возрастные изменения, и решающую роль здесь играет гормональный фон.
Результаты исследования ставят под сомнение универсальность кето-диеты. Если раньше её рассматривали как метод, подходящий почти всем, то теперь очевидно: без учёта пола и гормонального баланса последствия могут быть непредсказуемыми.
Учёные считают, что в будущем эти данные помогут создавать персонализированные рекомендации по питанию. Ведь то, что полезно одним, может быть опасно для других. Особенно это касается людей с хроническими заболеваниями или тех, кто экспериментирует с рационом без медицинского контроля.
Хотя исследование проводилось на мышах, выводы нельзя игнорировать. Человеческий организм во многом подчиняется тем же биологическим законам. Это означает, что влияние кето-диеты на мужчин и женщин действительно может различаться. Поэтому при выборе подобного способа питания важно учитывать не только общее состояние здоровья, но и особенности гормональной системы.
Эксперты подчеркивают: перед тем как переходить на кето, необходимо проконсультироваться с врачом. Особенно мужчинам, поскольку именно они рискуют столкнуться с негативными эффектами быстрее.
Дие́та — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.
В Папуа–Новой Гвинее вновь замечена редкая акула, считавшаяся исчезнувшей более 50 лет. Угрозы, которые предстоит пережить чудовищу и что ученые предпринимают для её спасения.