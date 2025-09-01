Женщины сохраняют молодость, мужчины теряют её быстрее — одна диета даёт противоположный эффект

Кето-диета давно считается одним из самых обсуждаемых способов питания. Её сторонники утверждают, что такой рацион помогает сбросить вес, улучшить самочувствие и даже замедлить старение. Однако новые исследования показывают: всё не так однозначно, а реакция организма на кето напрямую зависит от пола и уровня гормонов.

Кето-диета работает по-разному

Рацион с преобладанием жиров и минимальным количеством углеводов был создан как терапевтический инструмент. Изначально его применяли для контроля эпилепсии у детей, а позже — для стабилизации уровня сахара в крови у людей с диабетом. Но в последние годы кето стало модным направлением в диетологии, и многие используют его исключительно ради похудения.

Американские учёные, опубликовавшие исследование в журнале Cell Reports, обнаружили любопытную закономерность: у самцов мышей кето-диета провоцировала ускоренное старение клеток, тогда как у самок такого эффекта не наблюдалось. Иными словами, один и тот же рацион оказывал прямо противоположное действие в зависимости от пола.

Роль эстрогена в защите организма

Ключ к разгадке кроется в гормонах. Исследователи выяснили, что именно эстроген защищал организм самок от негативных последствий кетогенного питания. Более того, когда самцам вводили эстроген, выраженность повреждений клеток снижалась. А вот при блокировке действия гормона у самок с помощью препарата тамоксифен эффект менялся на противоположный: клетки начинали стареть быстрее.

Эти результаты наглядно показали, что женский организм способен компенсировать окислительный стресс, возникающий при кето-диете, в то время как мужской оказывается более уязвимым. Таким образом, половые гормоны становятся определяющим фактором в реакции организма на питание.

Кето-диета и окислительный стресс

Учёные отмечают, что у самцов кетогенное питание повышало уровень окислительного стресса. Это состояние возникает, когда свободные радикалы повреждают клеточные структуры, ускоряя процесс старения. На фоне такой нагрузки клетки хуже справляются с регенерацией и становятся более подверженными различным нарушениям.

У самок благодаря действию эстрогена эти процессы были сглажены. Получается, что один и тот же рацион способен как ускорить, так и замедлить возрастные изменения, и решающую роль здесь играет гормональный фон.

Персонализированный подход к питанию

Результаты исследования ставят под сомнение универсальность кето-диеты. Если раньше её рассматривали как метод, подходящий почти всем, то теперь очевидно: без учёта пола и гормонального баланса последствия могут быть непредсказуемыми.

Учёные считают, что в будущем эти данные помогут создавать персонализированные рекомендации по питанию. Ведь то, что полезно одним, может быть опасно для других. Особенно это касается людей с хроническими заболеваниями или тех, кто экспериментирует с рационом без медицинского контроля.

Что это значит для людей

Хотя исследование проводилось на мышах, выводы нельзя игнорировать. Человеческий организм во многом подчиняется тем же биологическим законам. Это означает, что влияние кето-диеты на мужчин и женщин действительно может различаться. Поэтому при выборе подобного способа питания важно учитывать не только общее состояние здоровья, но и особенности гормональной системы.

Эксперты подчеркивают: перед тем как переходить на кето, необходимо проконсультироваться с врачом. Особенно мужчинам, поскольку именно они рискуют столкнуться с негативными эффектами быстрее.

