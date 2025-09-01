Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Амазонка как последняя загадка планеты: что мы ещё не знаем
4 миллиарда на красоту: как Золотое яблоко изменит судьбу отечественной косметики
Не блестит, а светится изнутри: новый тренд макияжа, который вытесняет хайлайтеры и пудру
Яйца больше не главный ингредиент: список продуктов, которые их легко заменят на 100%
Каждый лишний килограмм — это минус год жизни: жестокая правда о последствиях кошачьего ожирения
Фитнес с тренером или без: что выбрать для максимального результата
Кипяток в раковине: сантехники раскрыли главный секрет — безопасно или смертельно опасно для труб
Вот это я понимаю: Марию Погребняк восхитила подтяжка лица жены Джорджа Клуни
Осенью деревья устают и замирают: без этой подкормки весной плоды будут мелкие или вовсе исчезнут

Женщины сохраняют молодость, мужчины теряют её быстрее — одна диета даёт противоположный эффект

4:01
Здоровье

Кето-диета давно считается одним из самых обсуждаемых способов питания. Её сторонники утверждают, что такой рацион помогает сбросить вес, улучшить самочувствие и даже замедлить старение. Однако новые исследования показывают: всё не так однозначно, а реакция организма на кето напрямую зависит от пола и уровня гормонов.

диета
Фото: Freepik by jcomp is licensed under Рublic domain
диета

Кето-диета работает по-разному

Рацион с преобладанием жиров и минимальным количеством углеводов был создан как терапевтический инструмент. Изначально его применяли для контроля эпилепсии у детей, а позже — для стабилизации уровня сахара в крови у людей с диабетом. Но в последние годы кето стало модным направлением в диетологии, и многие используют его исключительно ради похудения.

Американские учёные, опубликовавшие исследование в журнале Cell Reports, обнаружили любопытную закономерность: у самцов мышей кето-диета провоцировала ускоренное старение клеток, тогда как у самок такого эффекта не наблюдалось. Иными словами, один и тот же рацион оказывал прямо противоположное действие в зависимости от пола.

Роль эстрогена в защите организма

Ключ к разгадке кроется в гормонах. Исследователи выяснили, что именно эстроген защищал организм самок от негативных последствий кетогенного питания. Более того, когда самцам вводили эстроген, выраженность повреждений клеток снижалась. А вот при блокировке действия гормона у самок с помощью препарата тамоксифен эффект менялся на противоположный: клетки начинали стареть быстрее.

Эти результаты наглядно показали, что женский организм способен компенсировать окислительный стресс, возникающий при кето-диете, в то время как мужской оказывается более уязвимым. Таким образом, половые гормоны становятся определяющим фактором в реакции организма на питание.

Кето-диета и окислительный стресс

Учёные отмечают, что у самцов кетогенное питание повышало уровень окислительного стресса. Это состояние возникает, когда свободные радикалы повреждают клеточные структуры, ускоряя процесс старения. На фоне такой нагрузки клетки хуже справляются с регенерацией и становятся более подверженными различным нарушениям.

У самок благодаря действию эстрогена эти процессы были сглажены. Получается, что один и тот же рацион способен как ускорить, так и замедлить возрастные изменения, и решающую роль здесь играет гормональный фон.

Персонализированный подход к питанию

Результаты исследования ставят под сомнение универсальность кето-диеты. Если раньше её рассматривали как метод, подходящий почти всем, то теперь очевидно: без учёта пола и гормонального баланса последствия могут быть непредсказуемыми.

Учёные считают, что в будущем эти данные помогут создавать персонализированные рекомендации по питанию. Ведь то, что полезно одним, может быть опасно для других. Особенно это касается людей с хроническими заболеваниями или тех, кто экспериментирует с рационом без медицинского контроля.

Что это значит для людей

Хотя исследование проводилось на мышах, выводы нельзя игнорировать. Человеческий организм во многом подчиняется тем же биологическим законам. Это означает, что влияние кето-диеты на мужчин и женщин действительно может различаться. Поэтому при выборе подобного способа питания важно учитывать не только общее состояние здоровья, но и особенности гормональной системы.

Эксперты подчеркивают: перед тем как переходить на кето, необходимо проконсультироваться с врачом. Особенно мужчинам, поскольку именно они рискуют столкнуться с негативными эффектами быстрее.

Уточнения

Дие́та — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Босфор не прощает ошибок: история победы и тайны исчезновения россиянина на воде
Новости спорта
Босфор не прощает ошибок: история победы и тайны исчезновения россиянина на воде
Картофель хранится в два раза дольше: хитрость с просушкой, о которой молчат соседи
Садоводство, цветоводство
Картофель хранится в два раза дольше: хитрость с просушкой, о которой молчат соседи Аудио 
Популярное
Неожиданный союз с природой: возвращается исчезнувшая акула, становясь угрозой спустя 50 лет

В Папуа–Новой Гвинее вновь замечена редкая акула, считавшаяся исчезнувшей более 50 лет. Угрозы, которые предстоит пережить чудовищу и что ученые предпринимают для её спасения.

Неожиданный союз с природой: возвращается исчезнувшая акула, становясь угрозой спустя 50 лет
Один натуральный приём в сентябре — и летом кусты жимолости ломятся от ягод
Один натуральный приём в сентябре — и летом кусты жимолости ломятся от ягод
Мы внутри гиганта: астрономы обнаружили структуру размером 1,3 млрд световых лет
Натуральный корм для кошки своими руками: рецепт, который меняет всё
Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова Первое советское авто для граждан: как Opel стал Москвичом Сергей Милешкин Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова
Милый снаружи — монстр внутри: самые милые породы собак, которые могут разрушить жизнь владельца
Кремовый взрыв вкуса: французский омлет — это проще, чем вы думаете — пошаговый рецепт
Три простых приёма превращают мелкие дыни в крупные и сладкие плоды на вашем участке
Три простых приёма превращают мелкие дыни в крупные и сладкие плоды на вашем участке
Последние материалы
4 миллиарда на красоту: как Золотое яблоко изменит судьбу отечественной косметики
Не блестит, а светится изнутри: новый тренд макияжа, который вытесняет хайлайтеры и пудру
Яйца больше не главный ингредиент: список продуктов, которые их легко заменят на 100%
Настоящего казака можно воспитать только в единстве веры, культуры и истории — иерей Тимофей Чайкин
Каждый лишний килограмм — это минус год жизни: жестокая правда о последствиях кошачьего ожирения
Фитнес с тренером или без: что выбрать для максимального результата
Кипяток в раковине: сантехники раскрыли главный секрет — безопасно или смертельно опасно для труб
Вот это я понимаю: Марию Погребняк восхитила подтяжка лица жены Джорджа Клуни
Осенью деревья устают и замирают: без этой подкормки весной плоды будут мелкие или вовсе исчезнут
Велосипед будущего: колёса без спиц и моторы в ободах
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.