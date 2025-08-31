Эти три безалкогольных напитка могут лишить вас прав, даже если вы абсолютно трезвы

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:18
Здоровье

Автолюбителям стоит помнить: даже привычные безалкогольные напитки могут обернуться проблемами на дороге. Квас, кефир или безалкогольное пиво способны вызвать положительную реакцию алкотестера, что грозит водителю лишними хлопотами.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Алкотестер и безалкогольные напитки в машине

Почему "безалкогольные" напитки опасны за рулём

Гастроэнтеролог Ольга Чистик в беседе с lenta.ru пояснила, что некоторые напитки содержат до 1,2 % спирта. Это достаточно, чтобы прибор отреагировал на этанол в дыхании.

"Квас может стать причиной положительной реакции алкотестера у водителя", — отметила гастроэнтеролог Ольга Чистик.

Алкотестер фиксирует не только алкоголь в крови, но и так называемый "ротовой алкоголь" — остатки этанола на слизистой и частицах пищи.

Сколько действует эффект

После употребления кваса или кефира "ротовой алкоголь" может сохраняться до 15 минут. Постепенно он нейтрализуется слюной, и показания алкотестера приходят в норму. Но если водитель выпил много напитка и сразу сел за руль, риск попасть в неприятную ситуацию заметно возрастает.

Не только квас

Помимо кваса, этанол содержится:
• в безалкогольном пиве;
• в кефире и других кисломолочных продуктах.

Хотя концентрация там минимальна, для алкотестера этого бывает достаточно.

Чем грозит водительская невнимательность

Если прибор покажет превышение допустимой нормы, инспектор ГАИ вправе направить водителя на медицинское освидетельствование. Такая процедура всегда сопровождается потерей времени и нервов, даже если реального алкоголя в крови нет.

Как избежать проблем

  • Не употребляйте квас, кефир или безалкогольное пиво перед поездкой.
  • Если напиток всё же был выпит, подождите хотя бы 20-30 минут.
  • Учитывайте объём: чем больше вы выпьете, тем выше риск временного положительного результата.

Даже безобидные на первый взгляд напитки могут сыграть злую шутку с водителем. Чтобы не тратить время на медицинское освидетельствование и не рисковать правами, лучше вовсе отказаться от их употребления перед дорогой.

Уточнения

Квас (бел., укр. и макед. квас, сербохорв. диал. аловина, словац. kysel', kyselica, parovec, пол. kwas chlebowy, лит. gira, латыш. kvass, эст. kali) — традиционный славянский и балтский кислый напиток, который готовят на основе брожения из ржаной муки и солода (ржаного, ячменного) или из сухого ржаного хлеба, иногда — с добавлением пахучих трав, мёда, пчелиных сот; также готовится из свёклы, фруктов, ягод.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
