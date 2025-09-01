Любимая каша из детства может стать первым шагом к диабету — врачи бьют тревогу

Манная каша для многих ассоциируется с детством и утренними завтраками в садике или школе. Однако современные врачи всё чаще предупреждают: этот продукт не так безобиден, как кажется.

Манка и гликемический индекс

Главная проблема манной каши — высокий гликемический индекс. Это значит, что после тарелки манки уровень сахара в крови резко подскакивает, а затем быстро падает. В результате появляется чувство голода и желание съесть что-то ещё. При регулярном употреблении это повышает риск:

инсулинорезистентности - состояния, которое ведёт к диабету 2 типа;

- состояния, которое ведёт к диабету 2 типа; ожирения - особенно у детей, чей обмен веществ ещё не стабилен.

Пустые калории вместо энергии

Манка практически не содержит белка и клетчатки, зато богата легкоусвояемыми углеводами. Поэтому она даёт лишь кратковременный прилив сил, но не насыщает. Если каша дополнительно заправлена сахаром, вареньем или сливочным маслом, риск переедания только растёт.

Фитиновая кислота — скрытая угроза

В манке присутствует фитиновая кислота, которая мешает усвоению важных минералов: кальция, магния и железа. При частом употреблении это может отражаться на здоровье костей, работе сердца и уровне гемоглобина.

Кому особенно стоит быть осторожным

Манная каша не рекомендуется:

людям с диабетом и преддиабетом;

тем, кто склонен к лишнему весу;

людям с непереносимостью глютена;

детям младшего возраста, у которых формируется костная ткань.

Чем заменить манку на завтрак

Если хочется сытный и полезный завтрак, диетологи советуют альтернативы с низким гликемическим индексом:

овсянка на воде или молоке;

гречка;

киноа;

цельнозерновые каши с добавлением фруктов и орехов.

Манка — не "яд" и не запретный продукт, но её место в рационе должно быть ограниченным. Это скорее десерт или редкое угощение, а не ежедневный завтрак. При регулярном употреблении она действительно может провоцировать лишний вес, проблемы с ЖКТ и дефицит минералов.

