Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рекордный трансфер: Ливерпуль может потратить 12 миллиардов этим летом
Жанибек Алимханулы раскрыл, на какие шаги готов пойти ради третьего пояса
Итальянский след в русской глубинке: храм в Жедрино оказался забытым шедевром
Volkswagen собирали рабы в Бразилии? Компания понесёт наказание спустя десятки лет
Бумеранг зла вернулся: Рудковская отомстила Малиновской за предательство
13-я ракетка мира заплакала на корте из-за бывшего парня на трибунах и остановила матч
Русский сантехник и точка? Константин Соловьёв рассказал о реалиях Голливуда для русских актёров
Пять шагов, которые превратят осень в сезон сияющей кожи
Урожай смородины обрывается внезапно: через сколько лет кусты теряют силы

Любимая каша из детства может стать первым шагом к диабету — врачи бьют тревогу

2:15
Здоровье

Манная каша для многих ассоциируется с детством и утренними завтраками в садике или школе. Однако современные врачи всё чаще предупреждают: этот продукт не так безобиден, как кажется.

Девушка завтракает кашей
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка завтракает кашей

Манка и гликемический индекс

Главная проблема манной каши — высокий гликемический индекс. Это значит, что после тарелки манки уровень сахара в крови резко подскакивает, а затем быстро падает. В результате появляется чувство голода и желание съесть что-то ещё. При регулярном употреблении это повышает риск:

  • инсулинорезистентности - состояния, которое ведёт к диабету 2 типа;
  • ожирения - особенно у детей, чей обмен веществ ещё не стабилен.

Пустые калории вместо энергии

Манка практически не содержит белка и клетчатки, зато богата легкоусвояемыми углеводами. Поэтому она даёт лишь кратковременный прилив сил, но не насыщает. Если каша дополнительно заправлена сахаром, вареньем или сливочным маслом, риск переедания только растёт.

Фитиновая кислота — скрытая угроза

В манке присутствует фитиновая кислота, которая мешает усвоению важных минералов: кальция, магния и железа. При частом употреблении это может отражаться на здоровье костей, работе сердца и уровне гемоглобина.

Кому особенно стоит быть осторожным

Манная каша не рекомендуется:

  • людям с диабетом и преддиабетом;
  • тем, кто склонен к лишнему весу;
  • людям с непереносимостью глютена;
  • детям младшего возраста, у которых формируется костная ткань.

Чем заменить манку на завтрак

Если хочется сытный и полезный завтрак, диетологи советуют альтернативы с низким гликемическим индексом:

  • овсянка на воде или молоке;
  • гречка;
  • киноа;
  • цельнозерновые каши с добавлением фруктов и орехов.

Манка — не "яд" и не запретный продукт, но её место в рационе должно быть ограниченным. Это скорее десерт или редкое угощение, а не ежедневный завтрак. При регулярном употреблении она действительно может провоцировать лишний вес, проблемы с ЖКТ и дефицит минералов.

Уточнения

Ка́ша — жидкая, густоватая либо рассыпчатая пища, крупа вареная на воде или на молоке, блюдо из сваренной крупы или муки.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Босфор не прощает ошибок: история победы и тайны исчезновения россиянина на воде
Новости спорта
Босфор не прощает ошибок: история победы и тайны исчезновения россиянина на воде
Неожиданный союз с природой: возвращается исчезнувшая акула, становясь угрозой спустя 50 лет
Домашние животные
Неожиданный союз с природой: возвращается исчезнувшая акула, становясь угрозой спустя 50 лет Аудио 
32 тысячи лет в заморозке: ученые вернули к жизни нечто из древних времен
Наука и техника
32 тысячи лет в заморозке: ученые вернули к жизни нечто из древних времен Аудио 
Популярное
Стоять, бежать или кричать? Правильные действия при встрече с гадюкой

Встретить змею в лесу — испытание для нервов. Но зная несколько простых правил, можно избежать укуса и спокойно продолжить путь.

Стоять, бежать или кричать? Правильные действия при встрече с гадюкой
Неожиданный союз с природой: возвращается исчезнувшая акула, становясь угрозой спустя 50 лет
Неожиданный союз с природой: возвращается исчезнувшая акула, становясь угрозой спустя 50 лет
Один натуральный приём в сентябре — и летом кусты жимолости ломятся от ягод
Мы внутри гиганта: астрономы обнаружили структуру размером 1,3 млрд световых лет
Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов Этот трактор стал символом эпохи: как колёсный Т-150 превзошёл гусеничный ДТ-54 Сергей Милешкин Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова
Трава в плитке больше не проблема: рецепт смеси против сорняков, который наводит порядок навсегда
Натуральный корм для кошки своими руками: рецепт, который меняет всё
Милый снаружи — монстр внутри: самые милые породы собак, которые могут разрушить жизнь владельца
Милый снаружи — монстр внутри: самые милые породы собак, которые могут разрушить жизнь владельца
Последние материалы
Лукойл на перепутье: кто станет новым владельцем нефтяного бизнеса в Болгарии
Кабачки по-новому: рецепт, который превращает их в кулинарный шедевр
Любимая каша из детства может стать первым шагом к диабету — врачи бьют тревогу
Никаких катышков даже после десятой стирки: хитрость, которая работает на любой ткани
Главная ошибка при покупке второго кота, которая почти наверняка приведёт к большим проблемам
Николас Джексон игнорирует приказ Челси вернуться в попытке возобновить трансфер в Баварию
Находка, которая изменила историю: нефрит в зубах у детей майя
Три секунды, которые спасают жизнь: главное правило безопасной дистанции
Культовый сериал Сумерки возвращается на экраны: афиша взорвала фанатов
Ремонт без разорения: формула, которая работает даже для одного шкафа и пары рулонов обоев
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.