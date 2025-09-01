Любимая каша из детства может стать первым шагом к диабету — врачи бьют тревогу

Манная каша для многих ассоциируется с детством и утренними завтраками в садике или школе. Однако современные врачи всё чаще предупреждают: этот продукт не так безобиден, как кажется.
Главная проблема манной каши — высокий гликемический индекс. Это значит, что после тарелки манки уровень сахара в крови резко подскакивает, а затем быстро падает. В результате появляется чувство голода и желание съесть что-то ещё. При регулярном употреблении это повышает риск:
Манка практически не содержит белка и клетчатки, зато богата легкоусвояемыми углеводами. Поэтому она даёт лишь кратковременный прилив сил, но не насыщает. Если каша дополнительно заправлена сахаром, вареньем или сливочным маслом, риск переедания только растёт.
В манке присутствует фитиновая кислота, которая мешает усвоению важных минералов: кальция, магния и железа. При частом употреблении это может отражаться на здоровье костей, работе сердца и уровне гемоглобина.
Манная каша не рекомендуется:
Если хочется сытный и полезный завтрак, диетологи советуют альтернативы с низким гликемическим индексом:
Манка — не "яд" и не запретный продукт, но её место в рационе должно быть ограниченным. Это скорее десерт или редкое угощение, а не ежедневный завтрак. При регулярном употреблении она действительно может провоцировать лишний вес, проблемы с ЖКТ и дефицит минералов.
Ка́ша — жидкая, густоватая либо рассыпчатая пища, крупа вареная на воде или на молоке, блюдо из сваренной крупы или муки.
Встретить змею в лесу — испытание для нервов. Но зная несколько простых правил, можно избежать укуса и спокойно продолжить путь.