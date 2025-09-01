Порция утром — и вечер становится жарче: еда, после которой партнёр становится особенно интересен

Иногда снижение либидо и усталость вовсе не связаны с "психологией отношений" — дело может быть в банальном дефиците витаминов и минералов. Хорошая новость: вернуть энергию и желание помогают самые обычные продукты, которые наверняка есть в вашем холодильнике.

Овсянка: тестостерон в тарелке

Завтрак из овсяных хлопьев — это не только про правильное питание. По данным Journal of Endocrinology (2017), бета-глюканы овса повышают уровень тестостерона и эстрогенов, отвечающих за половое влечение. А ещё овсянка богата цинком — ключевым минералом для мужского и женского здоровья.

Совет: добавьте в кашу горсть орехов и немного мёда — и получите натуральный энергетик для утра вдвоём.

Яйца: источник лецитина и энергии

Куриные яйца содержат много лецитина, который помогает нервной системе справляться со стрессом. А именно хроническое напряжение чаще всего "выключает" желание. Витамины группы B и аминокислоты в яйцах стимулируют выработку гормонов удовольствия — дофамина и серотонина.

Факт: в исследовании Nutrition Journal (2015) отмечено, что регулярное употребление яиц улучшает когнитивные функции и снижает уровень усталости.

Чеснок: аргинин для кровообращения

Да, он пахнет не романтично, но в чесноке много аргинина — аминокислоты, которая повышает выработку оксида азота. Этот газ расширяет сосуды и усиливает кровоток, что напрямую связано с возбуждением.

Лайфхак: уберите сердцевину зубчика — вкус и польза сохранятся, а запах станет мягче.

Сельдерей: фитоандрогены для страсти

Хрустящие стебли сельдерея содержат фитоандрогены — растительные аналоги мужских гормонов. Они усиливают половое влечение и помогают регулировать гормональный баланс. Кроме того, сельдерей ускоряет обмен веществ и помогает контролировать вес.

Исследование: в Phytotherapy Research (2020) показано, что регулярное употребление сельдерея улучшает репродуктивные показатели у мужчин и женщин за счёт антиоксидантов.

Авокадо: эликсир молодости

Зелёный плод богат глутатионом — мощным антиоксидантом, который защищает клетки от старения. Витамины A, D, E и калий стимулируют выработку половых гормонов, поддерживая либидо на высоком уровне.

Идея для двоих: разрежьте авокадо пополам, посыпьте морской солью, сбрызните оливковым маслом — получится простая, но невероятно чувственная закуска.

Либидо — это не только про романтику, но и про биохимию. Если в рационе не хватает нужных нутриентов, желание уходит вместе с энергией. А значит, возвращая в меню овсянку, яйца, чеснок, сельдерей и авокадо, вы получаете не просто полезные продукты, а настоящие афродизиаки, подтверждённые наукой.

Уточнения

Либи́до - одно из основных понятий психоанализа, разработанных Зигмундом Фрейдом для описания разнообразных проявлений сексуальности.

