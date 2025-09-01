Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Порция утром — и вечер становится жарче: еда, после которой партнёр становится особенно интересен
Сашин вердикт: восьмилетний сын Андрея Малахова раскритиковал Париж
Вторжение без оружия: насекомые-пришельцы способны изменить карту биоразнообразия
Экология и тормоза: чем опасна пыль от колодок и как с ней борются
Рабочие специальности в цене: кто нужен российской экономике прямо сейчас
Утренний ритуал под новым углом: добавляю это в кофе и забываю о болезнях — вот что происходит
Бабье лето обмануло Британию: вот почему сентябрь не будет тёплым
Вселенная хранит тайну гигантской структуры: новое открытие меняет наше представление о космосе
Уход без уколов: кислородные процедуры, которые творят чудеса за 30 минут

Не откладывайте на зиму: 11 проверок, которые помогают подготовить тело к здоровой беременности

4:12
Здоровье

Беременность редко приходит "вдруг". Всё больше женщин и пар сегодня задумываются о подготовке заранее: меняют режим дня, следят за питанием, отказываются от вредных привычек. Но есть ещё один шаг, который часто недооценивают — комплексное обследование организма.

Беременная женщина
Фото: https://media.zenfs.com/en/kansas_city_star_mcclatchy_articles_677/afcda1415b3b705aaa5ccf4aee1d8bd4
Беременная женщина

Осень как будто создана для такой "ревизии" здоровья: жара уже позади, начинается сезон авитаминоза и простуд, а значит — самое время уделить внимание себе и подготовить тело к будущим нагрузкам.

Зачем проверяться перед планированием

Синдром хронической усталости, скрытые инфекции или недиагностированные болезни могут осложнить беременность и повлиять на здоровье малыша. К тому же во время ожидания ребёнка многие методы лечения недоступны — лекарства и процедуры могут быть опасны для плода.

Своевременная диспансеризация позволяет:

  • выявить скрытые болезни до зачатия;
  • оценить риски для будущей мамы;
  • скорректировать питание, сон и образ жизни;
  • заранее подлечить хронические проблемы.

Топ-11 необходимых обследований

Артериальное давление

  • Даже небольшие колебания давления могут быть предвестником гипертонии. В период беременности это особенно важно, ведь повышенное давление увеличивает риск преэклампсии.

Анализ крови на глюкозу

  • По данным American Diabetes Association (2023), женщины с преддиабетом имеют в 2-3 раза больший риск осложнений при вынашивании. Контроль сахара помогает избежать гестационного диабета.

Липидный профиль

  • Исследования (European Heart Journal, 2022) показали, что высокий уровень "плохого" холестерина у женщин репродуктивного возраста связан с повышенной вероятностью сердечно-сосудистых осложнений во время беременности.

Флюорография

  • Необходима для исключения скрытых заболеваний лёгких, особенно туберкулёза, что по данным ВОЗ остаётся актуальной проблемой в Восточной Европе.

Электрокардиограмма (ЭКГ)

  • Сердце во время беременности работает в усиленном режиме. Ранняя диагностика аритмий и скрытых нарушений помогает снизить риск осложнений при вынашивании.

Измерение внутриглазного давления

  • Это исследование нужно не только для выявления глаукомы, но и для прогнозирования рисков во время родов. При высоком внутриглазном давлении врачи могут рекомендовать кесарево сечение.

Осмотр щитовидной железы

  • По данным Endocrine Reviews (2021), даже лёгкие нарушения работы щитовидной железы у женщин могут снижать вероятность наступления беременности и повышать риск осложнений.

Анализы на инфекции

  • PCR-тесты на урогенитальные инфекции и обследование на ИППП (хламидиоз, сифилис, ВИЧ и др.) помогают избежать воспалений, выкидышей и риска передачи инфекций ребёнку.

Цитологический мазок и скрининг на онкологию

  • По международным клиническим рекомендациям (WHO, 2022), скрининг рака шейки матки до беременности позволяет выявить заболевания на ранних стадиях и избежать осложнений при родах.

Стоматологический осмотр

  • Воспаление дёсен и кариес напрямую связаны с повышенным риском преждевременных родов и низкой массы тела ребёнка при рождении (Journal of Clinical Periodontology, 2019).

Консультации узких специалистов

  • При необходимости направляют к кардиологу, гастроэнтерологу, нефрологу или маммологу. Это важно для женщин с хроническими болезнями или наследственной предрасположенностью.

Осень как точка отсчёта

Сентябрь — идеальное время, чтобы остановиться и проверить, готов ли организм к будущему материнству. В это время года мы чаще сталкиваемся с простудами и авитаминозом, и именно сейчас можно вовремя подкорректировать питание, укрепить иммунитет и выработать здоровый ритм сна.

Уточнения

Бере́менность - физиологическое состояние животных, характерное для самок живородящих млекопитающих.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Секрет тибетских монахов раскрыт: для чего они в чай добавляли соль
Еда и рецепты
Секрет тибетских монахов раскрыт: для чего они в чай добавляли соль Аудио 
Один натуральный приём в сентябре — и летом кусты жимолости ломятся от ягод
Садоводство, цветоводство
Один натуральный приём в сентябре — и летом кусты жимолости ломятся от ягод Аудио 
Топливо не нужно: бывший учёный NASA утверждает, что создал двигатель, отрицающий гравитацию
Наука и техника
Топливо не нужно: бывший учёный NASA утверждает, что создал двигатель, отрицающий гравитацию Аудио 
Популярное
Неожиданный союз с природой: возвращается исчезнувшая акула, становясь угрозой спустя 50 лет

В Папуа–Новой Гвинее вновь замечена редкая акула, считавшаяся исчезнувшей более 50 лет. Угрозы, которые предстоит пережить чудовищу и что ученые предпринимают для её спасения.

Неожиданный союз с природой: возвращается исчезнувшая акула, становясь угрозой спустя 50 лет
Один натуральный приём в сентябре — и летом кусты жимолости ломятся от ягод
Один натуральный приём в сентябре — и летом кусты жимолости ломятся от ягод
Мы внутри гиганта: астрономы обнаружили структуру размером 1,3 млрд световых лет
Натуральный корм для кошки своими руками: рецепт, который меняет всё
Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова Первое советское авто для граждан: как Opel стал Москвичом Сергей Милешкин Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова
Милый снаружи — монстр внутри: самые милые породы собак, которые могут разрушить жизнь владельца
Кремовый взрыв вкуса: французский омлет — это проще, чем вы думаете — пошаговый рецепт
Три простых приёма превращают мелкие дыни в крупные и сладкие плоды на вашем участке
Три простых приёма превращают мелкие дыни в крупные и сладкие плоды на вашем участке
Последние материалы
Рабочие специальности в цене: кто нужен российской экономике прямо сейчас
Утренний ритуал под новым углом: добавляю это в кофе и забываю о болезнях — вот что происходит
Бабье лето обмануло Британию: вот почему сентябрь не будет тёплым
Вселенная хранит тайну гигантской структуры: новое открытие меняет наше представление о космосе
Уход без уколов: кислородные процедуры, которые творят чудеса за 30 минут
Многодетная мать Оксана Самойлова слегла под капельницу перед 1 сентября
Виброплатформы стали трендом: вот как лучше всего использовать этот тренажёр
Красота или склад? Эти приёмы сделают любой стеллаж дизайнерским
Самый колючий панк древности: природа сделала динозавра с шипами круче, чем у рок-звезды
Его пили бабушки, а теперь пьют модели: странная субстанция, способная перезапустить обмен веществ
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.