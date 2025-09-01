Не откладывайте на зиму: 11 проверок, которые помогают подготовить тело к здоровой беременности

Беременность редко приходит "вдруг". Всё больше женщин и пар сегодня задумываются о подготовке заранее: меняют режим дня, следят за питанием, отказываются от вредных привычек. Но есть ещё один шаг, который часто недооценивают — комплексное обследование организма.

Осень как будто создана для такой "ревизии" здоровья: жара уже позади, начинается сезон авитаминоза и простуд, а значит — самое время уделить внимание себе и подготовить тело к будущим нагрузкам.

Зачем проверяться перед планированием

Синдром хронической усталости, скрытые инфекции или недиагностированные болезни могут осложнить беременность и повлиять на здоровье малыша. К тому же во время ожидания ребёнка многие методы лечения недоступны — лекарства и процедуры могут быть опасны для плода.

Своевременная диспансеризация позволяет:

выявить скрытые болезни до зачатия;

оценить риски для будущей мамы;

скорректировать питание, сон и образ жизни;

заранее подлечить хронические проблемы.

Топ-11 необходимых обследований

Артериальное давление

Даже небольшие колебания давления могут быть предвестником гипертонии. В период беременности это особенно важно, ведь повышенное давление увеличивает риск преэклампсии.

Анализ крови на глюкозу

По данным American Diabetes Association (2023), женщины с преддиабетом имеют в 2-3 раза больший риск осложнений при вынашивании. Контроль сахара помогает избежать гестационного диабета.

Липидный профиль

Исследования (European Heart Journal, 2022) показали, что высокий уровень "плохого" холестерина у женщин репродуктивного возраста связан с повышенной вероятностью сердечно-сосудистых осложнений во время беременности.

Флюорография

Необходима для исключения скрытых заболеваний лёгких, особенно туберкулёза, что по данным ВОЗ остаётся актуальной проблемой в Восточной Европе.

Электрокардиограмма (ЭКГ)

Сердце во время беременности работает в усиленном режиме. Ранняя диагностика аритмий и скрытых нарушений помогает снизить риск осложнений при вынашивании.

Измерение внутриглазного давления

Это исследование нужно не только для выявления глаукомы, но и для прогнозирования рисков во время родов. При высоком внутриглазном давлении врачи могут рекомендовать кесарево сечение.

Осмотр щитовидной железы

По данным Endocrine Reviews (2021), даже лёгкие нарушения работы щитовидной железы у женщин могут снижать вероятность наступления беременности и повышать риск осложнений.

Анализы на инфекции

PCR-тесты на урогенитальные инфекции и обследование на ИППП (хламидиоз, сифилис, ВИЧ и др.) помогают избежать воспалений, выкидышей и риска передачи инфекций ребёнку.

Цитологический мазок и скрининг на онкологию

По международным клиническим рекомендациям (WHO, 2022), скрининг рака шейки матки до беременности позволяет выявить заболевания на ранних стадиях и избежать осложнений при родах.

Стоматологический осмотр

Воспаление дёсен и кариес напрямую связаны с повышенным риском преждевременных родов и низкой массы тела ребёнка при рождении (Journal of Clinical Periodontology, 2019).

Консультации узких специалистов

При необходимости направляют к кардиологу, гастроэнтерологу, нефрологу или маммологу. Это важно для женщин с хроническими болезнями или наследственной предрасположенностью.

Осень как точка отсчёта

Сентябрь — идеальное время, чтобы остановиться и проверить, готов ли организм к будущему материнству. В это время года мы чаще сталкиваемся с простудами и авитаминозом, и именно сейчас можно вовремя подкорректировать питание, укрепить иммунитет и выработать здоровый ритм сна.

