Его пили бабушки, а теперь пьют модели: странная субстанция, способная перезапустить обмен веществ

Ещё пару десятилетий назад он стоял на каждой кухне — полулитровая банка с мутной "шляпкой" на поверхности, которую дети пугались, а взрослые называли чайным грибом. Сегодня этот напиток возвращается уже не как странный советский атрибут, а как возможная альтернатива новомодным препаратам для похудения, вроде "Оземпика". Но способен ли действительно чайный гриб заменить диету и фармакологию?

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Банка с чайным грибом

Что такое чайный гриб

Комбуча — это ферментированный напиток, получаемый путём брожения чая и сахара с помощью симбиотической культуры бактерий и дрожжей. В процессе образуются:

органические кислоты (уксусная, глюконовая, молочная);

витамины группы B;

пробиотические микроорганизмы;

биоактивные соединения с антиоксидантным действием.

Именно сочетание пробиотиков и органических кислот делает напиток потенциально полезным для обмена веществ.

Что говорят исследования

Влияние на микробиом

В 2023 году бразильская группа исследователей (Nutrients, 2023) провела эксперимент: люди с избыточным весом ежедневно пили по 200 мл домашней комбучи на протяжении 8 недель. Итог:

увеличилась численность бактерий Akkermansia muciniphila — ключевого "стража" кишечного барьера, связанного с более низким уровнем воспаления и меньшим риском ожирения;

повысился уровень бактерии Subdoligranulum, участвующей в регуляции сахара и липидов;

у участников с ожирением микробиом стал напоминать микрофлору людей с нормальным весом.

Эффект на метаболизм

Ряд исследований на животных показал, что регулярное употребление комбучи снижает уровень глюкозы и липидов в крови (Frontiers in Microbiology, 2021). В опытах на крысах с диабетом напиток улучшал чувствительность к инсулину и уменьшал признаки окислительного стресса.

Антиоксидантные свойства

По данным (Food Chemistry, 2019), в чайном грибе содержатся полифенолы и органические кислоты, которые снижают уровень свободных радикалов, замедляя воспалительные процессы, связанные с ожирением.

Может ли он заменить Оземпик

Препараты на основе семаглутида ("Оземпик", "Вегови") действуют как аналоги гормона GLP-1, влияя на центры голода в мозге и замедляя опорожнение желудка. Они действительно приводят к выраженному снижению веса, но часто вызывают тошноту, расстройства ЖКТ и требуют постоянного применения.

Чайный гриб работает иначе: он не вмешивается в гормональные механизмы напрямую, а опосредованно улучшает обмен веществ через микробиоту. Да, исследования показывают положительные сдвиги, но они куда мягче и зависят от индивидуальной реакции организма.

Таким образом, сравнивать комбучу и "Оземпик" некорректно: это разные уровни воздействия. Первый — вспомогательный инструмент, второй — серьёзный препарат с клинически доказанной эффективностью.

Подводные камни

Кислотность: домашняя комбуча может быть слишком кислой и раздражать желудок. У людей с гастритом или язвой её употребление может вызвать обострение.

домашняя комбуча может быть слишком кислой и раздражать желудок. У людей с гастритом или язвой её употребление может вызвать обострение. Сахар: при ферментации часть сахара остаётся — важно учитывать это людям с диабетом.

при ферментации часть сахара остаётся — важно учитывать это людям с диабетом. Инфекции: при неправильном хранении в домашних условиях возможен рост патогенной микрофлоры.

Итак, что в сухом остатке

Чайный гриб — это не "волшебное зелье", но он действительно может помочь:

поддержать разнообразие кишечной флоры;

снизить хроническое воспаление;

улучшить обмен сахара и липидов.

Он не заменяет диету и спорт, но может стать мягким дополнением к здоровому образу жизни. В отличие от "Оземпика", у него меньше рисков, но и эффект не столь выражен.

Уточнения

"Ча́йный гриб" (также "японский гриб", "маньчжурский гриб", "комбуча") — обобщающее название нескольких разновидностей симбиоза дрожжевого гриба с бактерией.

