Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Регионы-феномены: где бизнес растёт вопреки общей тенденции
Космический облик из глубин: прозрачная голова и глаза-телескопы — природа вышла за рамки возможного
Секреты параллельного импорта: как купить Camry XV80 дешевле официального прайса
Яблочный пирог: этот секретный ингредиент всегда спасет его от подгорания
Где на Карибах отдыхать без забот: самые спокойные острова Карибского моря для отпуска
140 тысяч шагов к гармонии: как отпуск Бородиной в США укрепил семью
Миграция птиц: как тропики меняют правила игры для пернатых путешественников
Рабочий стол может быть союзником карьеры или тихим врагом: что нельзя держать в офисе
Как изменить свое тело: стратегия рекомпозиции для новичков и профи

Его пили бабушки, а теперь пьют модели: странная субстанция, способная перезапустить обмен веществ

4:03
Здоровье

Ещё пару десятилетий назад он стоял на каждой кухне — полулитровая банка с мутной "шляпкой" на поверхности, которую дети пугались, а взрослые называли чайным грибом. Сегодня этот напиток возвращается уже не как странный советский атрибут, а как возможная альтернатива новомодным препаратам для похудения, вроде "Оземпика". Но способен ли действительно чайный гриб заменить диету и фармакологию?

Банка с чайным грибом
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Банка с чайным грибом

Что такое чайный гриб

Комбуча — это ферментированный напиток, получаемый путём брожения чая и сахара с помощью симбиотической культуры бактерий и дрожжей. В процессе образуются:

  • органические кислоты (уксусная, глюконовая, молочная);
  • витамины группы B;
  • пробиотические микроорганизмы;
  • биоактивные соединения с антиоксидантным действием.

Именно сочетание пробиотиков и органических кислот делает напиток потенциально полезным для обмена веществ.

Что говорят исследования

Влияние на микробиом

В 2023 году бразильская группа исследователей (Nutrients, 2023) провела эксперимент: люди с избыточным весом ежедневно пили по 200 мл домашней комбучи на протяжении 8 недель. Итог:

  • увеличилась численность бактерий Akkermansia muciniphila — ключевого "стража" кишечного барьера, связанного с более низким уровнем воспаления и меньшим риском ожирения;
  • повысился уровень бактерии Subdoligranulum, участвующей в регуляции сахара и липидов;
  • у участников с ожирением микробиом стал напоминать микрофлору людей с нормальным весом.

Эффект на метаболизм

  • Ряд исследований на животных показал, что регулярное употребление комбучи снижает уровень глюкозы и липидов в крови (Frontiers in Microbiology, 2021). В опытах на крысах с диабетом напиток улучшал чувствительность к инсулину и уменьшал признаки окислительного стресса.

Антиоксидантные свойства

По данным (Food Chemistry, 2019), в чайном грибе содержатся полифенолы и органические кислоты, которые снижают уровень свободных радикалов, замедляя воспалительные процессы, связанные с ожирением.

Может ли он заменить Оземпик

Препараты на основе семаглутида ("Оземпик", "Вегови") действуют как аналоги гормона GLP-1, влияя на центры голода в мозге и замедляя опорожнение желудка. Они действительно приводят к выраженному снижению веса, но часто вызывают тошноту, расстройства ЖКТ и требуют постоянного применения.

Чайный гриб работает иначе: он не вмешивается в гормональные механизмы напрямую, а опосредованно улучшает обмен веществ через микробиоту. Да, исследования показывают положительные сдвиги, но они куда мягче и зависят от индивидуальной реакции организма.

Таким образом, сравнивать комбучу и "Оземпик" некорректно: это разные уровни воздействия. Первый — вспомогательный инструмент, второй — серьёзный препарат с клинически доказанной эффективностью.

Подводные камни

  • Кислотность: домашняя комбуча может быть слишком кислой и раздражать желудок. У людей с гастритом или язвой её употребление может вызвать обострение.
  • Сахар: при ферментации часть сахара остаётся — важно учитывать это людям с диабетом.
  • Инфекции: при неправильном хранении в домашних условиях возможен рост патогенной микрофлоры.

Итак, что в сухом остатке

Чайный гриб — это не "волшебное зелье", но он действительно может помочь:

  • поддержать разнообразие кишечной флоры;
  • снизить хроническое воспаление;
  • улучшить обмен сахара и липидов.

Он не заменяет диету и спорт, но может стать мягким дополнением к здоровому образу жизни. В отличие от "Оземпика", у него меньше рисков, но и эффект не столь выражен.

Уточнения

"Ча́йный гриб" (также "японский гриб", "маньчжурский гриб", "комбуча") — обобщающее название нескольких разновидностей симбиоза дрожжевого гриба с бактерией.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Картофель хранится в два раза дольше: хитрость с просушкой, о которой молчат соседи
Садоводство, цветоводство
Картофель хранится в два раза дольше: хитрость с просушкой, о которой молчат соседи Аудио 
Не WhatsApp* и Telegram едиными: вот альтернативы, чтобы бесплатно позвонить и поговорить
Наука и техника
Не WhatsApp* и Telegram едиными: вот альтернативы, чтобы бесплатно позвонить и поговорить
Натуральный корм для кошки своими руками: рецепт, который меняет всё
Домашние животные
Натуральный корм для кошки своими руками: рецепт, который меняет всё Аудио 
Популярное
Неожиданный союз с природой: возвращается исчезнувшая акула, становясь угрозой спустя 50 лет

В Папуа–Новой Гвинее вновь замечена редкая акула, считавшаяся исчезнувшей более 50 лет. Угрозы, которые предстоит пережить чудовищу и что ученые предпринимают для её спасения.

Неожиданный союз с природой: возвращается исчезнувшая акула, становясь угрозой спустя 50 лет
Один натуральный приём в сентябре — и летом кусты жимолости ломятся от ягод
Один натуральный приём в сентябре — и летом кусты жимолости ломятся от ягод
Мы внутри гиганта: астрономы обнаружили структуру размером 1,3 млрд световых лет
Натуральный корм для кошки своими руками: рецепт, который меняет всё
Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова Первое советское авто для граждан: как Opel стал Москвичом Сергей Милешкин Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова
Милый снаружи — монстр внутри: самые милые породы собак, которые могут разрушить жизнь владельца
Кремовый взрыв вкуса: французский омлет — это проще, чем вы думаете — пошаговый рецепт
Три простых приёма превращают мелкие дыни в крупные и сладкие плоды на вашем участке
Три простых приёма превращают мелкие дыни в крупные и сладкие плоды на вашем участке
Последние материалы
Космический облик из глубин: прозрачная голова и глаза-телескопы — природа вышла за рамки возможного
Секреты параллельного импорта: как купить Camry XV80 дешевле официального прайса
Яблочный пирог: этот секретный ингредиент всегда спасет его от подгорания
Где на Карибах отдыхать без забот: самые спокойные острова Карибского моря для отпуска
140 тысяч шагов к гармонии: как отпуск Бородиной в США укрепил семью
Миграция птиц: как тропики меняют правила игры для пернатых путешественников
Рабочий стол может быть союзником карьеры или тихим врагом: что нельзя держать в офисе
Как изменить свое тело: стратегия рекомпозиции для новичков и профи
Первый раз в первый класс: Лера Кудрявцева показала, как собрала дочку Машу к школе
Отказ от сульфатов: тренд, который может спасти ваши волосы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.