Была символом заботы о сердце, а теперь — под запретом: правда о самой популярной сердечной таблетке

Ацетилсалициловая кислота — одно из самых узнаваемых лекарств в мире. В обиходе аспирин называют "сердечной таблеткой", а в аптеках его десятилетиями покупали для "профилактики сосудов". Но действительно ли он помогает снижать давление или это миф, подкреплённый только народной привычкой?

Что делает аспирин на самом деле

Аспирин относится к группе нестероидных противовоспалительных средств (НПВС). Его основные эффекты:

снятие боли и воспаления;

снижение температуры;

разжижение крови — подавление агрегации тромбоцитов.

Именно благодаря последнему эффекту он долгое время применялся для профилактики инфаркта и инсульта у людей из группы риска. Но к артериальной гипертензии это имеет лишь косвенное отношение.

Что говорят исследования

Крупный метаанализ (20 тыс. пациентов) показал: аспирин не влияет ни на систолическое, ни на диастолическое давление у людей с гипертонией. В отдельных работах (например, Hermida RC et al., Hypertension, 2005) отмечался интересный феномен:

если принимать аспирин вечером, давление снижалось на 6-7/4-5 мм рт. ст. у пациентов с лёгкой гипертензией;

утренний приём эффекта не давал.

Однако в последующих крупных исследованиях (в том числе Американской кардиологической ассоциации, 2019) этот результат не подтвердился. Выяснилось, что вечерний приём снижает активность тромбоцитов утром (время наибольшего риска тромбообразования), но давление остаётся прежним.

Итог: аспирин нельзя считать средством для лечения гипертонии.

Риски при длительном приёме

кровотечения в ЖКТ (особенно язва или гастрит в анамнезе);

раздражение слизистой желудка, изжога;

повреждение печени и почек при длительном применении;

усиление риска осложнений при одновременном приёме антикоагулянтов (например, варфарина).

Не случайно последние рекомендации кардиологических обществ (ESC, AHA) подчёркивают:

здоровым людям аспирин не нужен для "профилактики сосудов";

назначается только тем, у кого уже был инфаркт, инсульт или есть высокий риск тромбообразования.

Что реально помогает снизить давление

ограничение соли (менее 5 г в день);

поддержание нормального веса;

умеренные физические нагрузки (ходьба, плавание, йога);

диета с овощами, рыбой, орехами и минимумом ультрапереработанных продуктов;

полноценный сон и снижение стресса;

при необходимости — препараты первой линии (ингибиторы АПФ, диуретики, бета-блокаторы и др.). Их эффективность доказана в десятках клинических испытаний.

Аспирин полезен как антиагрегант, но не как средство для контроля давления.

Уточнения

