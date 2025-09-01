Была символом заботы о сердце, а теперь — под запретом: правда о самой популярной сердечной таблетке

Ацетилсалициловая кислота — одно из самых узнаваемых лекарств в мире. В обиходе аспирин называют "сердечной таблеткой", а в аптеках его десятилетиями покупали для "профилактики сосудов". Но действительно ли он помогает снижать давление или это миф, подкреплённый только народной привычкой?
Аспирин относится к группе нестероидных противовоспалительных средств (НПВС). Его основные эффекты:
снятие боли и воспаления;
Именно благодаря последнему эффекту он долгое время применялся для профилактики инфаркта и инсульта у людей из группы риска. Но к артериальной гипертензии это имеет лишь косвенное отношение.
Крупный метаанализ (20 тыс. пациентов) показал: аспирин не влияет ни на систолическое, ни на диастолическое давление у людей с гипертонией. В отдельных работах (например, Hermida RC et al., Hypertension, 2005) отмечался интересный феномен:
Однако в последующих крупных исследованиях (в том числе Американской кардиологической ассоциации, 2019) этот результат не подтвердился. Выяснилось, что вечерний приём снижает активность тромбоцитов утром (время наибольшего риска тромбообразования), но давление остаётся прежним.
Итог: аспирин нельзя считать средством для лечения гипертонии.
Не случайно последние рекомендации кардиологических обществ (ESC, AHA) подчёркивают:
Аспирин полезен как антиагрегант, но не как средство для контроля давления.
Таблетка - твёрдая дозированная лекарственная форма, получаемая прессованием порошков и гранул, содержащих одно или более лекарственных веществ с добавлением или без вспомогательных веществ или получаемая формованием специальных масс.
В Папуа–Новой Гвинее вновь замечена редкая акула, считавшаяся исчезнувшей более 50 лет. Угрозы, которые предстоит пережить чудовищу и что ученые предпринимают для её спасения.