Постоянно просыпаетесь уже уставшими? Это может быть сигналом болезни, которую путают с ленью

Современный ритм жизни заставляет нас работать на износ: дедлайны, ответственность, стресс, пробки, бытовые заботы. Итог — состояние, когда усталость становится постоянным фоном и не проходит даже после сна. В медицине это состояние называют синдромом хронической усталости (СХУ).
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Грустная девушка
Что это за заболевание
СХУ — это не просто "переутомление". Это комплексное расстройство, при котором нарушается работа иммунной, нервной и эндокринной систем. Человек чувствует постоянную слабость, снижается концентрация внимания, появляется раздражительность и боли в мышцах и суставах.
Международные клинические критерии (CDC, 1994; NICE, 2021) выделяют главные признаки:
усталость, не проходящая даже после полноценного сна;
длительность симптомов не менее 6 месяцев;
невозможность выполнять привычные повседневные задачи;
ряд дополнительных симптомов — от бессонницы до болей в горле и лимфоузлах.
Основные симптомы
Нарушения сна - бессонница или постоянная сонливость.
Снижение концентрации - забывчивость, рассеянность, "туман в голове".
Сбалансированное питание - белок, овощи, продукты с омега-3.
Отказ от алкоголя и курения - они усиливают истощение организма.
Поддерживающие методы
дыхательные практики и медитация;
ароматерапия (лаванда, сандал, герань снижают уровень стресса);
травяные чаи с эхинацеей, солодкой и мятой для укрепления иммунитета.
Синдром хронической усталости — это не "леность" и не "временное переутомление". Это реальное заболевание, признанное ВОЗ. Его нельзя игнорировать: чем раньше начать корректировать образ жизни и обратиться к врачу, тем выше шансы избежать тяжёлых осложнений — от депрессии до сердечно-сосудистых проблем.
Уточнения
Лень - отсутствие или недостаток трудолюбия, предпочтение свободного времяпрепровождения, а не трудовой деятельности.
