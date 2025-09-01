Постоянно просыпаетесь уже уставшими? Это может быть сигналом болезни, которую путают с ленью

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Современный ритм жизни заставляет нас работать на износ: дедлайны, ответственность, стресс, пробки, бытовые заботы. Итог — состояние, когда усталость становится постоянным фоном и не проходит даже после сна. В медицине это состояние называют синдромом хронической усталости (СХУ).

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Что это за заболевание

СХУ — это не просто "переутомление". Это комплексное расстройство, при котором нарушается работа иммунной, нервной и эндокринной систем. Человек чувствует постоянную слабость, снижается концентрация внимания, появляется раздражительность и боли в мышцах и суставах.

Международные клинические критерии (CDC, 1994; NICE, 2021) выделяют главные признаки:

  • усталость, не проходящая даже после полноценного сна;
  • длительность симптомов не менее 6 месяцев;
  • невозможность выполнять привычные повседневные задачи;
  • ряд дополнительных симптомов — от бессонницы до болей в горле и лимфоузлах.

Основные симптомы

  • Нарушения сна - бессонница или постоянная сонливость.
  • Снижение концентрации - забывчивость, рассеянность, "туман в голове".
  • Эмоциональные сдвиги - раздражительность, подавленность, депрессивные состояния.
  • Соматические проявления - боли в мышцах и суставах без воспаления, головные боли, субфебрильная температура, озноб, болезненность лимфоузлов.

Причины

Учёные до сих пор спорят о природе СХУ. Наиболее изученные факторы:

Вирусные инфекции

  • У многих пациентов первые симптомы появляются после гриппа, мононуклеоза, COVID-19 или другой вирусной болезни. Исследования связывают СХУ с реактивацией вируса Эпштейна-Барр.

Иммунные сбои

  • У больных часто фиксируют повышенный уровень воспалительных маркеров (IL-6, TNF-α).

Хронический стресс

  • Постоянное напряжение и высокий уровень кортизола истощают организм.

Образ жизни

  • Недосып, сидячая работа, вредные привычки, несбалансированное питание.

Экологические факторы

  • Загрязнённый воздух и токсичные выбросы усиливают нагрузку на организм и психику.

Диагностика

Синдром хронической усталости сложно подтвердить лабораторно: специфического анализа нет. Диагноз ставят после исключения других заболеваний (анемии, заболеваний щитовидной железы, диабета, депрессии).

Лечение и методы коррекции

Полностью излечить СХУ пока невозможно, но современные подходы помогают взять его под контроль.

Медицинские меры

  • Противовирусные препараты и иммуномодуляторы - назначаются индивидуально.
  • Когнитивно-поведенческая терапия помогает справляться с тревожностью и выгоранием.
  • Фармакологическая поддержка - мягкие антидепрессанты, снотворные при необходимости.

Образ жизни

  • Регулярный сон - ложиться и вставать в одно и то же время.
  • Физическая активность - лёгкие аэробные нагрузки (ходьба, плавание, йога).
  • Сбалансированное питание - белок, овощи, продукты с омега-3.
  • Отказ от алкоголя и курения - они усиливают истощение организма.

Поддерживающие методы

  • дыхательные практики и медитация;
  • ароматерапия (лаванда, сандал, герань снижают уровень стресса);
  • травяные чаи с эхинацеей, солодкой и мятой для укрепления иммунитета.

Синдром хронической усталости — это не "леность" и не "временное переутомление". Это реальное заболевание, признанное ВОЗ. Его нельзя игнорировать: чем раньше начать корректировать образ жизни и обратиться к врачу, тем выше шансы избежать тяжёлых осложнений — от депрессии до сердечно-сосудистых проблем.

