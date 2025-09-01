Суперфуд днём — враг ночью: продукт в вечернем рационе который превращает ваш сон в испытание

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Яблоки — один из самых популярных фруктов в мире. Они богаты клетчаткой, витамином C, полифенолами и по праву считаются символом здорового питания. Но вот вопрос: действительно ли их стоит есть вечером, когда организм готовится ко сну? Оказывается, эта привычка может приносить не только пользу, но и дискомфорт.

Девушка ест яблоко на ночь
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка ест яблоко на ночь

Почему яблоки вечером не лучший выбор

Проблема с пектином

  • Главный тип пищевых волокон в яблоках — пектин. Он активно стимулирует работу кишечника, что полезно днём, но вечером может приводить к вздутию и тяжести. В ночное время пищеварительная система замедляется, поэтому грубая клетчатка переваривается хуже.

Повышение кислотности

  • Яблоки (особенно кислые сорта) содержат органические кислоты, которые усиливают секрецию желудочного сока. Съеденный перед сном фрукт может вызвать изжогу, ощущение жжения или даже повлиять на качество сна.

Нарушение сна

  • Организм вместо расслабления получает "сигнал к работе". В результате сон может стать более поверхностным, а утреннее пробуждение — тяжёлым.

Когда яблоки полезнее всего

  • Утром - запускают работу ЖКТ и помогают "разбудить" организм.
  • В первой половине дня - поддерживают чувство сытости за счёт клетчатки.
  • Перед тренировкой - дают быстрый источник углеводов и немного энергии.

Что говорят исследования

  • В обзоре Journal of Food Science (2020) отмечается, что яблоки положительно влияют на микробиоту кишечника, но эффект зависит от времени приёма пищи и уровня физической активности.
  • В работе Nutrients (2019) подчеркивается: клетчатка яблок способствует детоксикации и снижению риска колоректального рака, однако максимальная польза проявляется при употреблении их в дневное время, когда метаболизм более активен.

Чем заменить яблоко вечером

Если хочется лёгкого перекуса перед сном, лучше выбрать продукты, которые не раздражают желудок и способствуют расслаблению:

  • банан (содержит магний и триптофан);
  • натуральный йогурт или кефир;
  • горсть миндаля;
  • тёплое молоко или травяной чай.

Утро и день — лучшие часы для того, чтобы клетчатка и витамины сработали во благо. Вечером же яблоки могут обернуться вздутием, изжогой и проблемами со сном.

Уточнения

Дие́та или рацион — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
