Суперфуд днём — враг ночью: продукт в вечернем рационе который превращает ваш сон в испытание

Яблоки — один из самых популярных фруктов в мире. Они богаты клетчаткой, витамином C, полифенолами и по праву считаются символом здорового питания. Но вот вопрос: действительно ли их стоит есть вечером, когда организм готовится ко сну? Оказывается, эта привычка может приносить не только пользу, но и дискомфорт.

Почему яблоки вечером не лучший выбор

Проблема с пектином

Главный тип пищевых волокон в яблоках — пектин. Он активно стимулирует работу кишечника, что полезно днём, но вечером может приводить к вздутию и тяжести. В ночное время пищеварительная система замедляется, поэтому грубая клетчатка переваривается хуже.

Повышение кислотности

Яблоки (особенно кислые сорта) содержат органические кислоты, которые усиливают секрецию желудочного сока. Съеденный перед сном фрукт может вызвать изжогу, ощущение жжения или даже повлиять на качество сна.

Нарушение сна

Организм вместо расслабления получает "сигнал к работе". В результате сон может стать более поверхностным, а утреннее пробуждение — тяжёлым.

Когда яблоки полезнее всего

Утром - запускают работу ЖКТ и помогают "разбудить" организм.

В первой половине дня - поддерживают чувство сытости за счёт клетчатки.

Перед тренировкой - дают быстрый источник углеводов и немного энергии.

Что говорят исследования

В обзоре Journal of Food Science (2020) отмечается, что яблоки положительно влияют на микробиоту кишечника, но эффект зависит от времени приёма пищи и уровня физической активности.

В работе Nutrients (2019) подчеркивается: клетчатка яблок способствует детоксикации и снижению риска колоректального рака, однако максимальная польза проявляется при употреблении их в дневное время, когда метаболизм более активен.

Чем заменить яблоко вечером

Если хочется лёгкого перекуса перед сном, лучше выбрать продукты, которые не раздражают желудок и способствуют расслаблению:

банан (содержит магний и триптофан);

натуральный йогурт или кефир;

горсть миндаля;

тёплое молоко или травяной чай.

Утро и день — лучшие часы для того, чтобы клетчатка и витамины сработали во благо. Вечером же яблоки могут обернуться вздутием, изжогой и проблемами со сном.

