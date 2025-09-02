Подушка не помогает, чай не работает — этот неожиданный метод подарит сладкий сон до утра

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Если проверенные методы, такие как магний, успокаивающий чай, лавандовое масло и блокировка экрана, не приносят желаемого результата, не спешите отчаиваться. Возможно, вашему организму нужно что-то новое. Последние исследования показывают, что коврик для йоги может стать вашим лучшим помощником в борьбе с бессонницей.
Современный мир полон стрессов и напряжения, и многие из нас перепробовали множество способов улучшить сон: от успокаивающего чая и тёплых ванн до мелатонина и ашваганды. Но даже при использовании этих методов мы всё равно можем ворочаться в постели до самого рассвета. Прежде чем обратиться к врачу за рецептом, стоит попробовать ещё один подход.

Упражнение кошка перед сном
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Упражнение кошка перед сном

Согласно недавнему международному исследованию, проведённому учёными из Харбинского спортивного университета в Китае, лучшим средством от бессонницы может быть не лекарство, а йога. Анализ данных более 2500 участников исследования показал, что высокоинтенсивные занятия йогой значительно улучшают качество сна, сообщает life.hu.

Йога — ключ к спокойному сну

Учёные проанализировали результаты 30 исследований, проведённых на разных континентах. Они выяснили, что всего 30 минут интенсивной йоги дважды в неделю могут существенно улучшить качество сна, независимо от выбранного вида практики. Особенно эффективной оказалась виньяса-йога, динамичная практика, которая к концу 30-минутной сессии вызывает сильное потоотделение и дрожь в конечностях.

Почему виньяса-йога помогает заснуть?

Виньяса-йога соединяет каждое движение с дыханием, создавая ощущение потока и медитативного состояния. Вместо того чтобы "замедлить и растянуть", здесь важнее "течь и потеть". Этот подход помогает не только улучшить физическую форму, но и успокоить нервную систему.

Преимущества йоги перед седативными препаратами

В отличие от большинства физических упражнений, которые стимулируют активность, йога действует наоборот. Дыхательные техники, используемые в йоге, активируют парасимпатическую нервную систему, отвечающую за расслабление. Исследования также показывают, что йога изменяет мозговые волны, способствуя более глубокому и спокойному сну. Этот уникальный эффект не наблюдается при других видах физической активности.

Ходьба и тренировки в спортзале: сравнение с йогой

Хотя ходьба и силовые тренировки также полезны для здоровья, йога оказалась наиболее эффективным методом для улучшения сна. Ходьба заняла второе место, а силовые тренировки — третье. Классические кардиоупражнения, бег и смешанные тренировки оказали меньшее влияние на качество сна. Похоже, что дыхание и контроль над телом играют ключевую роль в успокоении нервной системы.

Комплекс упражнений для улучшения сна

1. Подготовка (5 минут)

Начните с удобного положения — сидя или лёжа. Закройте глаза и сосредоточьтесь на дыхании. Сделайте три глубоких вдоха и один долгий выдох. Это поможет вам расслабиться и настроиться на практику.

2. Активная разминка (10-15 минут)

  1. Кошка-корова: для улучшения гибкости позвоночника.
  2. Наклон вперёд: для снятия напряжения в спине.
  3. Продеть нитку в иголку: для расслабления плеч и спины.
  4. Растяжка боковых мышц сидя: для раскрытия грудной клетки и облегчения дыхания.

Каждое движение выполняйте в ритме дыхания.

3. Расслабляющие позы (5-10 минут)

  1. Поза голубя: для раскрытия бёдер и снятия напряжения.
  2. Растяжка подколенных сухожилий: выполняйте медленно и комфортно.
  3. Поза ребёнка: для расслабления спины и плеч.

Не напрягайте мышцы, позвольте им мягко растягиваться.

4. Завершение (5 минут)

  1. Угол наклона назад: для раскрытия тазобедренных суставов и расслабления.
  2. Ноги на стене: для улучшения кровообращения.
  3. Шавасана (поза мертвеца): полное расслабление тела.

Закройте глаза и почувствуйте, как ваше тело погружается в состояние покоя. Теперь вы готовы к спокойному и глубокому сну.

Уточнения

Йо́га (санскр. योग, IAST: yoga — связь, единение, сосредоточение, усилие) — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
