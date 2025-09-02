Подушка не помогает, чай не работает — этот неожиданный метод подарит сладкий сон до утра

Если проверенные методы, такие как магний, успокаивающий чай, лавандовое масло и блокировка экрана, не приносят желаемого результата, не спешите отчаиваться. Возможно, вашему организму нужно что-то новое. Последние исследования показывают, что коврик для йоги может стать вашим лучшим помощником в борьбе с бессонницей.
Современный мир полон стрессов и напряжения, и многие из нас перепробовали множество способов улучшить сон: от успокаивающего чая и тёплых ванн до мелатонина и ашваганды. Но даже при использовании этих методов мы всё равно можем ворочаться в постели до самого рассвета. Прежде чем обратиться к врачу за рецептом, стоит попробовать ещё один подход.
Согласно недавнему международному исследованию, проведённому учёными из Харбинского спортивного университета в Китае, лучшим средством от бессонницы может быть не лекарство, а йога. Анализ данных более 2500 участников исследования показал, что высокоинтенсивные занятия йогой значительно улучшают качество сна, сообщает life.hu.
Учёные проанализировали результаты 30 исследований, проведённых на разных континентах. Они выяснили, что всего 30 минут интенсивной йоги дважды в неделю могут существенно улучшить качество сна, независимо от выбранного вида практики. Особенно эффективной оказалась виньяса-йога, динамичная практика, которая к концу 30-минутной сессии вызывает сильное потоотделение и дрожь в конечностях.
Виньяса-йога соединяет каждое движение с дыханием, создавая ощущение потока и медитативного состояния. Вместо того чтобы "замедлить и растянуть", здесь важнее "течь и потеть". Этот подход помогает не только улучшить физическую форму, но и успокоить нервную систему.
В отличие от большинства физических упражнений, которые стимулируют активность, йога действует наоборот. Дыхательные техники, используемые в йоге, активируют парасимпатическую нервную систему, отвечающую за расслабление. Исследования также показывают, что йога изменяет мозговые волны, способствуя более глубокому и спокойному сну. Этот уникальный эффект не наблюдается при других видах физической активности.
Хотя ходьба и силовые тренировки также полезны для здоровья, йога оказалась наиболее эффективным методом для улучшения сна. Ходьба заняла второе место, а силовые тренировки — третье. Классические кардиоупражнения, бег и смешанные тренировки оказали меньшее влияние на качество сна. Похоже, что дыхание и контроль над телом играют ключевую роль в успокоении нервной системы.
Начните с удобного положения — сидя или лёжа. Закройте глаза и сосредоточьтесь на дыхании. Сделайте три глубоких вдоха и один долгий выдох. Это поможет вам расслабиться и настроиться на практику.
Каждое движение выполняйте в ритме дыхания.
Не напрягайте мышцы, позвольте им мягко растягиваться.
Закройте глаза и почувствуйте, как ваше тело погружается в состояние покоя. Теперь вы готовы к спокойному и глубокому сну.
Уточнения
Йо́га (санскр. योग, IAST: yoga — связь, единение, сосредоточение, усилие) — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.
