Сок становится лекарством, вода — спасением: какие напитки дают сердцу силу и здоровье

3:07
Здоровье

Выбор напитков влияет на состояние сердечно-сосудистой системы. Зелёный чай, гранатовый сок, свекольный сок, кокосовая вода и смузи из красных ягод не только утоляют жажду, но и поддерживают здоровье сердца благодаря своим полезным свойствам.

Зелёный чай
Фото: commons.wikimedia.org by Shizuha, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Зелёный чай

Польза напитков для сердца

Замена сладких напитков и алкоголя на натуральные альтернативы может стать эффективной профилактикой гипертонии, высокого уровня холестерина и других сердечно-сосудистых заболеваний. Это простые, но важные привычки, которые помогают поддерживать здоровье сердца.

Зелёный чай и гранатовый сок: защита сердца и сосудов

Зелёный чай богат катехинами — мощными антиоксидантами, которые снижают уровень "плохого" холестерина (ЛПНП) и улучшают эластичность артерий. Исследования показывают, что регулярное употребление зелёного чая снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и улучшает работу сердца.

Гранатовый сок содержит полифенолы и антоцианы, которые помогают снизить артериальное давление и улучшить липидный профиль. Он защищает стенки артерий и предотвращает окисление холестерина ЛПНП, пишет my-personaltrainer.it.

Свекольный сок и кокосовая вода: поддержка артериального давления

Свекольный сок богат нитратами, которые в организме превращаются в оксид азота. Это вещество расширяет кровеносные сосуды и улучшает кровообращение. Исследования показывают, что свекольный сок может снижать артериальное давление уже через несколько часов после употребления.

Кокосовая вода содержит калий, который важен для регуляции кровяного давления. Она также насыщает организм влагой и не содержит добавленного сахара. Кокосовая вода может быть полезной для людей с лёгкой гипертонией и тех, кто хочет поддерживать водный баланс.

Смузи из красных ягод: противовоспалительные свойства для сосудов

Смузи из черники, клубники, малины и ежевики богаты антоцианами, которые уменьшают воспаление и защищают кровеносные сосуды. Регулярное употребление красных ягод снижает риск сердечного приступа, улучшает артериальное давление и уровень холестерина ЛПНП.

Для усиления эффекта можно добавлять в смузи шпинат, семена чиа, натуральный йогурт или бананы. Эти ингредиенты обогащают напиток клетчаткой, минералами и пробиотиками, которые поддерживают здоровье сердечно-сосудистой системы.

Выбор напитков играет важную роль в поддержании здоровья сердца и сосудов. Зелёный чай, гранатовый сок, свекольный сок, кокосовая вода и смузи из красных ягод — это натуральные и полезные альтернативы, которые помогают снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, улучшить кровообращение и защитить артерии.

Уточнения

Зелёный чай — чай, подвергнутый минимальной ферментации (окислению).
 

Грана́т обыкнове́нный (лат. Púnica granátum) — вид плодовых растений из рода Гранат семейства Дербенниковые (Lythraceae).
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
