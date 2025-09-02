Стресс разрывает память на куски: эта простая практика переписывает работу мозга

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Когда вы идёте по улице, действительно ли вы замечаете окружающий мир? Обращаете ли внимание на деревья, сквозь ветви которых пробивается солнечный свет, или на пение птиц? В современном мире, где мы окружены экранами и плотным графиком, многие детали остаются незамеченными. Однако с возрастом, когда внимание и память могут ухудшаться, эти мелочи становятся особенно важными.

Фото: freepik.com by bristekjegor
"Внимание — ключ к памяти. То, на что вы обращаете внимание, то и запоминаете", — говорит доктор Эндрю Бадсон, преподаватель неврологии в Гарвардской медицинской школе и автор книги "Почему мы забываем и как лучше запоминать".

Осознанность как "гимнастика" для мозга

Осознанность — это практика сосредоточения на настоящем моменте. Она включает в себя полное осознание того, что происходит вокруг и внутри нас: образы, звуки, запахи, ощущения, мысли и чувства. Важно не анализировать эти элементы, а просто наблюдать их такими, какие они есть, подчеркивает alfavita.gr.

Осознанность помогает расслабиться и снизить уровень стресса. Это происходит за счёт уменьшения выработки гормонов стресса, таких как адреналин и кортизол. В результате сердце бьётся спокойнее, артериальное давление снижается, а дыхание становится более ровным.

"Без стресса и связанных с ним отвлекающих факторов разум может сосредоточиться на том, что вы хотите или должны запомнить", — отмечает доктор Бадсон.

Это особенно полезно для запоминания имён, встреч, информации из книг или фильмов.

Научные исследования

Исследования подтверждают, что осознанность улучшает концентрацию, внимание и общее самочувствие.

В 2021 году учёные провели эксперимент с участием 81 человека старше 60 лет. Участники, которые в течение шести месяцев занимались осознанностью, показали:

  • Улучшение способности удерживать внимание.
  • Изменения в мозге, которые способствуют более эффективной обработке информации.

Почему это важно сейчас

С возрастом внимание и память могут ослабевать. Это связано с естественными изменениями в мозге и возможными повреждениями, вызванными:

  • Мини-инсультами.
  • Лёгкими травмами головы.
  • Загрязнением воздуха.

Эти факторы влияют на лобную долю мозга, отвечающую за концентрацию и память.

Регулярная практика осознанности может компенсировать эти негативные эффекты, помогая вам поддерживать высокий уровень когнитивных функций.

Как начать тренировать осознанное восприятие

Вы можете:

1. Посещать занятия по осознанности.
2. Практиковать осознанность самостоятельно:

  • Найдите тихое место.
  • Закройте глаза или сосредоточьтесь на дыхании.
  • Наблюдайте за своими мыслями, ощущениями и звуками, которые приходят и уходят.

Интеграция осознанности в повседневную жизнь

Попробуйте осознанно ходить, обращая внимание на детали вокруг вас. Ешьте медленно, наслаждаясь каждым кусочком. Сосредоточьтесь на своих движениях, когда занимаетесь домашними делами. Обращайте внимание на мелочи в общении с близкими.

Осознанность — это не только инструмент для улучшения памяти и концентрации, но и способ стать более внимательным и гармоничным человеком.

Уточнения

Осознанность — понятие в современной психологии, которое определяется как непрерывное отслеживание текущих переживаний, то есть состояние, в котором субъект фокусируется на переживании настоящего момента, не вовлекаясь в мысли о событиях прошлого или будущего. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
