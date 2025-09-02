Стресс разрывает память на куски: эта простая практика переписывает работу мозга

Когда вы идёте по улице, действительно ли вы замечаете окружающий мир? Обращаете ли внимание на деревья, сквозь ветви которых пробивается солнечный свет, или на пение птиц? В современном мире, где мы окружены экранами и плотным графиком, многие детали остаются незамеченными. Однако с возрастом, когда внимание и память могут ухудшаться, эти мелочи становятся особенно важными.
"Внимание — ключ к памяти. То, на что вы обращаете внимание, то и запоминаете", — говорит доктор Эндрю Бадсон, преподаватель неврологии в Гарвардской медицинской школе и автор книги "Почему мы забываем и как лучше запоминать".
Осознанность — это практика сосредоточения на настоящем моменте. Она включает в себя полное осознание того, что происходит вокруг и внутри нас: образы, звуки, запахи, ощущения, мысли и чувства. Важно не анализировать эти элементы, а просто наблюдать их такими, какие они есть, подчеркивает alfavita.gr.
Осознанность помогает расслабиться и снизить уровень стресса. Это происходит за счёт уменьшения выработки гормонов стресса, таких как адреналин и кортизол. В результате сердце бьётся спокойнее, артериальное давление снижается, а дыхание становится более ровным.
"Без стресса и связанных с ним отвлекающих факторов разум может сосредоточиться на том, что вы хотите или должны запомнить", — отмечает доктор Бадсон.
Это особенно полезно для запоминания имён, встреч, информации из книг или фильмов.
Исследования подтверждают, что осознанность улучшает концентрацию, внимание и общее самочувствие.
В 2021 году учёные провели эксперимент с участием 81 человека старше 60 лет. Участники, которые в течение шести месяцев занимались осознанностью, показали:
С возрастом внимание и память могут ослабевать. Это связано с естественными изменениями в мозге и возможными повреждениями, вызванными:
Эти факторы влияют на лобную долю мозга, отвечающую за концентрацию и память.
Регулярная практика осознанности может компенсировать эти негативные эффекты, помогая вам поддерживать высокий уровень когнитивных функций.
Вы можете:
1. Посещать занятия по осознанности.
2. Практиковать осознанность самостоятельно:
Попробуйте осознанно ходить, обращая внимание на детали вокруг вас. Ешьте медленно, наслаждаясь каждым кусочком. Сосредоточьтесь на своих движениях, когда занимаетесь домашними делами. Обращайте внимание на мелочи в общении с близкими.
Осознанность — это не только инструмент для улучшения памяти и концентрации, но и способ стать более внимательным и гармоничным человеком.
Уточнения
Осознанность — понятие в современной психологии, которое определяется как непрерывное отслеживание текущих переживаний, то есть состояние, в котором субъект фокусируется на переживании настоящего момента, не вовлекаясь в мысли о событиях прошлого или будущего.
