Тихая охота громко напоминает о себе: неожиданный враг маскируется под съедобный трофей

В подмосковных лесах этим летом грибники могут столкнуться с серьёзной угрозой. Вместе с привычными съедобными дарами природы там стали массово появляться опасные двойники — чешуйчатки. Эти грибы внешне напоминают опята, что и делает их особенно коварными для неопытных собирателей.
По словам специалистов, чешуйчатки относятся к роду Pholiota из семейства строфариевых. Это древесные паразиты, предпочитающие селиться на поваленных стволах или старых деревьях. Визуальное сходство с привычными осенними и летними опятами может сыграть с грибниками злую шутку. Достаточно ошибиться хотя бы раз, чтобы оказаться в крайне опасной ситуации.
"Чешуйчатки внешне могут показаться схожими с осенними и летними опятами, они растут группами на валеже или пнях", — отметил миколог кандидат биологических наук Никита Комиссаров.
Употребление в пищу этих грибов способно привести к тяжёлому отравлению, а в некоторых случаях — к смертельному исходу.
Главная примета, по которой можно распознать чешуйчатку, — её шляпка. В отличие от съедобных грибов, поверхность у неё покрыта крупными чешуйками бурого или охристого оттенка. Этот признак позволяет внимательным грибникам избежать фатальной ошибки. Однако в лесу, где внимание часто рассеивается, легко не заметить разницу.
Опасность усугубляется тем, что растут эти грибы теми же плотными группами, что и настоящие опята. Именно поэтому начинающие собиратели чаще всего и путают их.
Если человек всё же съест чешуйчатку, первые признаки интоксикации проявятся довольно быстро. К ним относятся:
• резкое повышение температуры тела;
• сильная рвота;
• головокружение;
• диарея.
Врачи предупреждают: при таких симптомах важно не пытаться лечиться самостоятельно, а немедленно вызывать скорую помощь. Только быстрая медицинская помощь способна снизить риск тяжёлых последствий.
Хотя для человека чешуйчатки смертельно опасны, в экосистеме леса они выполняют важную функцию. Эти грибы разлагают древесину и участвуют в процессе переработки органики, обеспечивая круговорот веществ. Именно поэтому они так активно расселяются на старых пнях и поваленных деревьях, становясь частью естественного порядка.
Чтобы избежать трагедии, специалисты рекомендуют придерживаться простых правил:
Опытные грибники советуют не брать грибы, растущие на старых пнях и валежнике, если внешний вид хоть немного вызывает подозрения. Лучше вернуться домой с меньшей добычей, чем рисковать здоровьем и жизнью.
Подмосковные леса этим летом стали особенно опасными для любителей "тихой охоты". Массовое распространение чешуйчаток требует от грибников внимательности и осторожности. Разобраться, где настоящие опята, а где смертельные двойники, под силу только тем, кто знает отличительные признаки. А тем, кто сомневается, стоит отказаться от сбора подозрительных грибов — здоровье дороже.
