Сейчас самое время налегать на фрукты и овощи, богатые витаминами и клетчаткой. Многие наедаются ими от души, а потом страдают от "побочки" — сильного газообразования в кишечнике.
Тем, кого "раздувает" от миски овощного салата или пары яблок, нужно просто сократить порции. Съедать половину или треть тарелки. Реакция кишечника после этого ослабнет или пропадет.
Еще можно наряду с продуктами, усиливающими вздутие, есть те, которые помогают "уменьшать" его!
Эти продукты уменьшат газообразование:
Кише́чник (лат. intestinum) — орган пищеварения и выделения позвоночных животных, включая человека. Находится в брюшной полости.
Гролар — гибрид белого и бурого медведя. Он не опаснее других, но сам факт его появления говорит о тревожных изменениях в природе.