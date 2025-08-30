Это лекарство от вздутия живота есть у каждого на кухне, только не все об этом знают

Сейчас самое время налегать на фрукты и овощи, богатые витаминами и клетчаткой. Многие наедаются ими от души, а потом страдают от "побочки" — сильного газообразования в кишечнике.

Утренняя тяжесть в животе

Тем, кого "раздувает" от миски овощного салата или пары яблок, нужно просто сократить порции. Съедать половину или треть тарелки. Реакция кишечника после этого ослабнет или пропадет.

Еще можно наряду с продуктами, усиливающими вздутие, есть те, которые помогают "уменьшать" его!

Эти продукты уменьшат газообразование:

Зеленые бананы Охлажденный отварной картофель, Рис .

Кише́чник (лат. intestinum) — орган пищеварения и выделения позвоночных животных, включая человека. Находится в брюшной полости.

