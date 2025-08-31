Пять добавок, которые ведут к смерти: что скрывается в колбасе, газировке и полуфабрикатах

Мы давно привыкли к тому, что колбаса, сосиски, газировка и готовые блюда — не самая полезная еда. Но новое исследование немецких учёных показывает: вред ультрапереработанных продуктов (UPF) связан не только с высоким содержанием соли, сахара и жиров. Опасность кроется в конкретных пищевых добавках, которые ежедневно встречаются в нашем рационе.
Что такое ультрапереработанные продукты
К ультрапереработанным продуктам относят:
колбасы и сосиски;
фастфуд и полуфабрикаты;
газированные напитки;
сладости и готовые соусы;
консервы и продукты с большим количеством ароматизаторов и добавок.
Эти продукты создаются в промышленных условиях, а их вкус и вид "дорабатываются" с помощью усилителей вкуса, красителей и стабилизаторов.
Исследование: что нашли немецкие диетологи
Учёные из Университета имени Юстуса Либиха (Германия) проанализировали данные 186 тысяч участников британского биобанка в течение 11 лет. Они сопоставили рацион людей с состоянием здоровья и выделили добавки, чаще всего встречающиеся в продуктах глубокой переработки.
Результат оказался тревожным: при превышении порога в 18% доли ультрапереработанных продуктов в питании резко возрастает риск преждевременной смерти.
Самые опасные категории добавок
Исследователи выделили пять групп веществ, которые сильнее всего ассоциировались с неблагоприятными исходами:
Искусственные сахара и наполнители (фруктоза, инвертный сахар, мальтодекстрин, избыточная лактоза).
Интересно, что такие добавки, как модифицированные масла, белковые концентраты или загустители, не показали связи с ростом смертности. Более того, желатирующие вещества в некоторых случаях даже снижали риски.
Почему это важно
Антиоксидантный баланс: добавки вроде подсластителей и красителей могут усиливать оксидативный стресс — процесс повреждения клеток свободными радикалами. А он связан с ускоренным старением и повышением риска хронических заболеваний.
Сердечно-сосудистые болезни: высокое потребление UPF приводит к гипертонии и атеросклерозу, что подтверждают данные British Medical Journal (2019).
Метаболические нарушения: подсластители и избыточный сахар способны влиять на чувствительность к инсулину и повышать риск диабета 2 типа.
Как защитить себя
Эксперты советуют соблюдать простое правило:
следить, чтобы доля ультрапереработанных продуктов в рационе не превышала 15-18%;
внимательно читать состав и избегать продуктов с длинным списком добавок, особенно с индексами E621 (глутамат), E950 (ацесульфам K), E954 (сахарин), E955 (сукралоза);
отдавать предпочтение цельным продуктам: овощам, крупам, бобовым, рыбе и мясу без добавок.
Выбирая продукты без лишней "химии" и оставляя место для настоящей пищи, мы не только бережём здоровье, но и голосуем за то, каким будет наше будущее — натуральным или искусственным.
