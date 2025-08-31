Пять добавок, которые ведут к смерти: что скрывается в колбасе, газировке и полуфабрикатах

Мы давно привыкли к тому, что колбаса, сосиски, газировка и готовые блюда — не самая полезная еда. Но новое исследование немецких учёных показывает: вред ультрапереработанных продуктов (UPF) связан не только с высоким содержанием соли, сахара и жиров. Опасность кроется в конкретных пищевых добавках, которые ежедневно встречаются в нашем рационе.

Что такое ультрапереработанные продукты

К ультрапереработанным продуктам относят:

колбасы и сосиски;

фастфуд и полуфабрикаты;

газированные напитки;

сладости и готовые соусы;

консервы и продукты с большим количеством ароматизаторов и добавок.

Эти продукты создаются в промышленных условиях, а их вкус и вид "дорабатываются" с помощью усилителей вкуса, красителей и стабилизаторов.

Исследование: что нашли немецкие диетологи

Учёные из Университета имени Юстуса Либиха (Германия) проанализировали данные 186 тысяч участников британского биобанка в течение 11 лет. Они сопоставили рацион людей с состоянием здоровья и выделили добавки, чаще всего встречающиеся в продуктах глубокой переработки.

Результат оказался тревожным: при превышении порога в 18% доли ультрапереработанных продуктов в питании резко возрастает риск преждевременной смерти.

Самые опасные категории добавок

Исследователи выделили пять групп веществ, которые сильнее всего ассоциировались с неблагоприятными исходами:

Ароматизаторы - +20% к риску смертности.

- +20% к риску смертности. Красители - +24%.

- +24%. Подсластители (ацесульфам, сахарин, сукралоза) — +14%.

(ацесульфам, сахарин, сукралоза) — +14%. Усилители вкуса (глутамат, рибонуклеотиды).

(глутамат, рибонуклеотиды). Искусственные сахара и наполнители (фруктоза, инвертный сахар, мальтодекстрин, избыточная лактоза).

Интересно, что такие добавки, как модифицированные масла, белковые концентраты или загустители, не показали связи с ростом смертности. Более того, желатирующие вещества в некоторых случаях даже снижали риски.

Почему это важно

Антиоксидантный баланс: добавки вроде подсластителей и красителей могут усиливать оксидативный стресс — процесс повреждения клеток свободными радикалами. А он связан с ускоренным старением и повышением риска хронических заболеваний.

добавки вроде подсластителей и красителей могут усиливать оксидативный стресс — процесс повреждения клеток свободными радикалами. А он связан с ускоренным старением и повышением риска хронических заболеваний. Сердечно-сосудистые болезни: высокое потребление UPF приводит к гипертонии и атеросклерозу, что подтверждают данные British Medical Journal (2019).

высокое потребление UPF приводит к гипертонии и атеросклерозу, что подтверждают данные British Medical Journal (2019). Метаболические нарушения: подсластители и избыточный сахар способны влиять на чувствительность к инсулину и повышать риск диабета 2 типа.

Как защитить себя

Эксперты советуют соблюдать простое правило:

следить, чтобы доля ультрапереработанных продуктов в рационе не превышала 15-18%;

внимательно читать состав и избегать продуктов с длинным списком добавок, особенно с индексами E621 (глутамат), E950 (ацесульфам K), E954 (сахарин), E955 (сукралоза);

отдавать предпочтение цельным продуктам: овощам, крупам, бобовым, рыбе и мясу без добавок.

Выбирая продукты без лишней "химии" и оставляя место для настоящей пищи, мы не только бережём здоровье, но и голосуем за то, каким будет наше будущее — натуральным или искусственным.

