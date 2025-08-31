Угроза, которая уже в тебе: этот вирус есть почти у каждого, но мало кто знает об опасности

Пузырьки на губах, болезненные язвы на слизистых и зуд — всё это проявления вируса простого герпеса (ВПГ). Им заражены миллиарды людей по всему миру, и полностью вывести его из организма невозможно. Герпес остаётся в нервных клетках навсегда, периодически "просыпаясь" и напоминая о себе.
Учёные выделяют два основных типа вируса простого герпеса:
После заражения вирус уходит в состояние латентности и прячется в нервных ганглиях. Но стресс, болезни, переохлаждение, менструация или солнечное излучение могут активировать его вновь.
По данным Всемирной организации здравоохранения (2022):
Передача возможна даже без видимых симптомов — в период бессимптомного выделения вируса. Это делает герпес одной из самых "невидимых" инфекций.
Первичное заражение часто протекает особенно тяжело:
Заживление может занять до 3-6 недель.
Рецидивы обычно мягче: покалывание, зуд или жжение сменяются пузырьками, которые проходят за несколько дней.
Герпес уникален тем, что он "встраивается" в нервные клетки и остаётся в них в спящем состоянии. Современные лекарства умеют подавлять размножение вируса, но не способны "вычистить" его из организма полностью.
Полного излечения нет, но терапия позволяет контролировать болезнь.
Они эффективнее в таблетках, чем в виде мазей, поскольку влияют на системный уровень вируса. Кремы и гели дают лишь ограниченный эффект и сокращают сроки заживления максимум на один день.
Согласно обзору в журнале Lancet Infectious Diseases (2020), подавляющая терапия валацикловиром снижает риск передачи вируса партнёру на 48%. Это подтверждает: правильное лечение и профилактика действительно работают.
Ге́рпес (от греч. ἕρπης [herpes] — лишай, греч. ἕρπω — ползти) — группа вирусных заболеваний с характерным высыпанием сгруппированных пузырьков на коже и слизистых, вызываемые герпесвирусами.
В 2025 году уход за бровями станет настоящей наукой. Узнайте, как тренды, такие как Brow Botox и пудровое напыление, изменят ваш взгляд на красоту.