Угроза, которая уже в тебе: этот вирус есть почти у каждого, но мало кто знает об опасности

Пузырьки на губах, болезненные язвы на слизистых и зуд — всё это проявления вируса простого герпеса (ВПГ). Им заражены миллиарды людей по всему миру, и полностью вывести его из организма невозможно. Герпес остаётся в нервных клетках навсегда, периодически "просыпаясь" и напоминая о себе.

Два лица одного вируса

Учёные выделяют два основных типа вируса простого герпеса:

ВПГ-1 - чаще передаётся через поцелуи и бытовой контакт. Обычно вызывает "простуду на губах", но всё чаще становится причиной генитальных инфекций.

- чаще передаётся через поцелуи и бытовой контакт. Обычно вызывает "простуду на губах", но всё чаще становится причиной генитальных инфекций. ВПГ-2 - преимущественно передаётся половым путём и вызывает генитальный герпес.

После заражения вирус уходит в состояние латентности и прячется в нервных ганглиях. Но стресс, болезни, переохлаждение, менструация или солнечное излучение могут активировать его вновь.

Масштабы заражения: цифры ВОЗ

По данным Всемирной организации здравоохранения (2022):

3,8 миллиарда человек младше 50 лет заражены ВПГ-1 — это около 64% населения планеты.

младше 50 лет заражены ВПГ-1 — это около 64% населения планеты. 520 миллионов человек в возрасте 15-49 лет живут с ВПГ-2. Женщины заражаются почти вдвое чаще мужчин.

Передача возможна даже без видимых симптомов — в период бессимптомного выделения вируса. Это делает герпес одной из самых "невидимых" инфекций.

Симптомы: от тяжёлого начала до привычных рецидивов

Первичное заражение часто протекает особенно тяжело:

повышение температуры,

боли в мышцах,

воспаление лимфатических узлов,

болезненные пузырьки, превращающиеся в язвы.

Заживление может занять до 3-6 недель.

Рецидивы обычно мягче: покалывание, зуд или жжение сменяются пузырьками, которые проходят за несколько дней.

Почему вирус невозможно уничтожить

Герпес уникален тем, что он "встраивается" в нервные клетки и остаётся в них в спящем состоянии. Современные лекарства умеют подавлять размножение вируса, но не способны "вычистить" его из организма полностью.

Лечение: что реально работает

Полного излечения нет, но терапия позволяет контролировать болезнь.

Противовирусные препараты:

ацикловир,

валацикловир,

фамцикловир.

Они эффективнее в таблетках, чем в виде мазей, поскольку влияют на системный уровень вируса. Кремы и гели дают лишь ограниченный эффект и сокращают сроки заживления максимум на один день.

Обезболивание

ибупрофен или парацетамол снижают дискомфорт,

холодные компрессы и солевой раствор помогают облегчить зуд.

Профилактика: как защитить себя и партнёра

Избегать поцелуев и орального секса во время высыпаний.

Использовать презервативы — они снижают риск передачи, но не исключают его полностью.

Сообщать врачу о симптомах при беременности: особенно опасно заражение ВПГ-2 в третьем триместре.

Научный факт

Согласно обзору в журнале Lancet Infectious Diseases (2020), подавляющая терапия валацикловиром снижает риск передачи вируса партнёру на 48%. Это подтверждает: правильное лечение и профилактика действительно работают.

Уточнения

Ге́рпес (от греч. ἕρπης [herpes] — лишай, греч. ἕρπω — ползти) — группа вирусных заболеваний с характерным высыпанием сгруппированных пузырьков на коже и слизистых, вызываемые герпесвирусами.

