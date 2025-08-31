Гречка спасает не только от голода: три болезни, которым она может перекрыть кислород

Здоровье

Гречку в X веке завезли на Русь из Византии, и с тех пор она прочно закрепилась в рационе славян. Сегодня её ценят не только за вкус и сытность, но и за потенциальные лечебные свойства. Современные исследования показывают: эта крупа способна снижать риски сразу нескольких хронических заболеваний.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Гречневая каша с грибами и настоем чабреца

Болезни сердца и сосудов

Цельнозерновые продукты давно входят в рекомендации кардиологов, и гречка — один из лидеров по содержанию биологически активных веществ.

Рутин, главный антиоксидант гречки, укрепляет сосудистые стенки и препятствует образованию тромбов.

В метаанализе 45 исследований (Harvard School of Public Health, 2016) установлено: регулярное употребление цельнозерновых снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 21% .

. Китайское исследование (Jiangnan University, 2012) показало, что гречневые белки снижают уровень общего холестерина и липопротеидов низкой плотности ("плохого" холестерина).

В клинической работе с участием 850 добровольцев (The Journal of Nutrition, 2001) у людей, регулярно употреблявших гречку, уровень "плохого" холестерина оказался значительно ниже, чем у тех, кто ел другие злаки.

Диабет и скачки сахара

Гречка — один из немногих продуктов с низким гликемическим индексом (около 40). Это значит, что она не вызывает резких скачков сахара.

В экспериментах на животных (Canadian Journal of Physiology and Pharmacology, 2003) концентрат гречки снижал уровень глюкозы в крови на 12-19%.

Учёные связывают этот эффект с веществом D-хиро-инозитолом, которое улучшает чувствительность клеток к инсулину.

В клинических наблюдениях (European Journal of Clinical Nutrition, 2016) отмечено, что включение гречки в рацион диабетиков второго типа способствует стабилизации уровня сахара и уменьшает инсулинорезистентность.

Таким образом, гречка может стать важным продуктом в профилактике диабета и в рационе людей с преддиабетом.

Нарушения пищеварения

Пищевые волокна гречки — это "топливо" для кишечной микрофлоры и профилактика запоров.

По данным обзора (Nutrients, 2020), клетчатка из цельнозерновых улучшает моторику кишечника и снижает риск колоректального рака.

В японском исследовании (Food Science and Technology Research, 2015) употребление гречки ассоциировалось с увеличением числа бифидобактерий в кишечнике.

Кроме того, клетчатка гречки способствует снижению воспалительных процессов в ЖКТ и благотворно влияет на обмен веществ.

Важное исключение: редкая аллергия

Хотя для большинства людей гречка безопасна, существует феномен перекрёстной аллергии. По данным Французского центра аллергологии (CHU Reims, 2017), у пациентов с аллергией на латекс и рис выше вероятность реакции на гречку. Учёные даже предложили включить её в список "значимых пищевых аллергенов".

Уточнения

Гречка или греча — крупа из гречихи посевной (Fagopyrum esculentum), а также каша из этой крупы.

