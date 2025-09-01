Хлеб не всегда враг фигуры: как выбрать буханку, которая работает на здоровье

Хлеб — продукт, который сопровождает человека на протяжении тысячелетий. Но споры о его пользе и вреде не утихают до сих пор. Одни считают его источником лишнего веса и проблем со здоровьем, другие — важным элементом полноценного рациона. Истина, как всегда, посередине: всё зависит от качества хлеба и количества его потребления.

Чем полезен хлеб

Правильно приготовленный цельнозерновой хлеб может быть ценным источником питательных веществ:

• клетчатки, необходимой для нормальной работы кишечника;

• железа и фолиевой кислоты, поддерживающих кроветворение;

• витаминов группы B, участвующих в обмене веществ и работе нервной системы;

• медленных углеводов, которые дают энергию и надолго насыщают.

Именно цельнозерновая выпечка, богатая отрубями и оболочками зёрен, помогает нормализовать пищеварение, поддерживать уровень сахара в крови и предотвращает резкие перепады аппетита.

Какие риски есть

Даже полезный продукт в избытке может обернуться проблемами.

Набор веса. Хлеб — это калории, а белый хлеб и сдобная выпечка ещё и быстрые углеводы. При регулярном переедании они легко откладываются в жир. Зависимость от мучного. Избыточное потребление хлеба напоминает привычку к сладкому: организм требует всё больше простых углеводов. Повышение риска сердечно-сосудистых проблем. Чрезмерное потребление глютена и сахаров может отражаться на сердце и сосудах, увеличивая уровень холестерина. Диабет и скачки сахара. Белый хлеб из муки высшего сорта имеет высокий гликемический индекс. Это приводит к резкому росту уровня глюкозы, что особенно опасно для людей с предрасположенностью к диабету. Проблемы с пищеварением. В хлебе из очищенной муки почти нет клетчатки. Такая выпечка плохо переваривается, вызывает вздутие и запоры. Повышение давления. Некоторые сорта хлеба содержат много соли, что может негативно сказываться на артериальном давлении.

Как есть хлеб без вреда

Полностью исключать хлеб из рациона не нужно. Главное — выбирать качественные сорта и знать меру.

• Отдавайте предпочтение цельнозерновому хлебу или выпечке с добавлением семян и злаков.

• Избегайте сдобы, батонов и изделий из муки высшего сорта.

• Употребляйте хлеб в первой половине дня — так углеводы превратятся в энергию, а не в лишние килограммы.

• Контролируйте порции: достаточно 1-2 ломтиков за приём пищи.

Уточнения

Хлеб — пищевой продукт, получаемый при выпечке теста, приготовленного как минимум из муки и воды, разрыхлённого пекарскими дрожжами или закваской.

