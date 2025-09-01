Хлеб не всегда враг фигуры: как выбрать буханку, которая работает на здоровье

Хлеб — продукт, который сопровождает человека на протяжении тысячелетий. Но споры о его пользе и вреде не утихают до сих пор. Одни считают его источником лишнего веса и проблем со здоровьем, другие — важным элементом полноценного рациона. Истина, как всегда, посередине: всё зависит от качества хлеба и количества его потребления.
Правильно приготовленный цельнозерновой хлеб может быть ценным источником питательных веществ:
• клетчатки, необходимой для нормальной работы кишечника;
• железа и фолиевой кислоты, поддерживающих кроветворение;
• витаминов группы B, участвующих в обмене веществ и работе нервной системы;
• медленных углеводов, которые дают энергию и надолго насыщают.
Именно цельнозерновая выпечка, богатая отрубями и оболочками зёрен, помогает нормализовать пищеварение, поддерживать уровень сахара в крови и предотвращает резкие перепады аппетита.
Даже полезный продукт в избытке может обернуться проблемами.
Набор веса. Хлеб — это калории, а белый хлеб и сдобная выпечка ещё и быстрые углеводы. При регулярном переедании они легко откладываются в жир.
Зависимость от мучного. Избыточное потребление хлеба напоминает привычку к сладкому: организм требует всё больше простых углеводов.
Повышение риска сердечно-сосудистых проблем. Чрезмерное потребление глютена и сахаров может отражаться на сердце и сосудах, увеличивая уровень холестерина.
Диабет и скачки сахара. Белый хлеб из муки высшего сорта имеет высокий гликемический индекс. Это приводит к резкому росту уровня глюкозы, что особенно опасно для людей с предрасположенностью к диабету.
Проблемы с пищеварением. В хлебе из очищенной муки почти нет клетчатки. Такая выпечка плохо переваривается, вызывает вздутие и запоры.
Повышение давления. Некоторые сорта хлеба содержат много соли, что может негативно сказываться на артериальном давлении.
Полностью исключать хлеб из рациона не нужно. Главное — выбирать качественные сорта и знать меру.
• Отдавайте предпочтение цельнозерновому хлебу или выпечке с добавлением семян и злаков.
• Избегайте сдобы, батонов и изделий из муки высшего сорта.
• Употребляйте хлеб в первой половине дня — так углеводы превратятся в энергию, а не в лишние килограммы.
• Контролируйте порции: достаточно 1-2 ломтиков за приём пищи.
Хлеб — пищевой продукт, получаемый при выпечке теста, приготовленного как минимум из муки и воды, разрыхлённого пекарскими дрожжами или закваской.
В Папуа–Новой Гвинее вновь замечена редкая акула, считавшаяся исчезнувшей более 50 лет. Угрозы, которые предстоит пережить чудовищу и что ученые предпринимают для её спасения.