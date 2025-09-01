Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кошка или собака: кто станет вашим настоящим напарником по жизни
Почему Леонид Ярмольник отказывается от ролей: откровенный разговор о проблемах кинематографа
Лифтинг за 5 минут: макияжные приёмы, которые стирают годы
Это вино медленно убивает даже в малых дозах: скрытая угроза оказалась ближе, чем думали
Меньше работаешь — лучше живёшь? Нидерланды доказали это
Автоугон без отмычек и ломов: карманный гаджет превращается в ключ от чужих машин
Хрустящие снаружи, нежные внутри: секретный рецепт идеальных свиных рёбер
Хотите спать как младенец? Исследование показало: этот вид спорта – ваш главный союзник
Соседи радуются золотым ягодам облепихи, а у вас пустые ветки — всё из-за неверного ухода

Хлеб не всегда враг фигуры: как выбрать буханку, которая работает на здоровье

2:50
Здоровье

Хлеб — продукт, который сопровождает человека на протяжении тысячелетий. Но споры о его пользе и вреде не утихают до сих пор. Одни считают его источником лишнего веса и проблем со здоровьем, другие — важным элементом полноценного рациона. Истина, как всегда, посередине: всё зависит от качества хлеба и количества его потребления.

ржаной хлеб
Фото: freepik is licensed under public domain
ржаной хлеб

Чем полезен хлеб

Правильно приготовленный цельнозерновой хлеб может быть ценным источником питательных веществ:

• клетчатки, необходимой для нормальной работы кишечника;
• железа и фолиевой кислоты, поддерживающих кроветворение;
• витаминов группы B, участвующих в обмене веществ и работе нервной системы;
• медленных углеводов, которые дают энергию и надолго насыщают.

Именно цельнозерновая выпечка, богатая отрубями и оболочками зёрен, помогает нормализовать пищеварение, поддерживать уровень сахара в крови и предотвращает резкие перепады аппетита.

Какие риски есть

Даже полезный продукт в избытке может обернуться проблемами.

  1. Набор веса. Хлеб — это калории, а белый хлеб и сдобная выпечка ещё и быстрые углеводы. При регулярном переедании они легко откладываются в жир.

  2. Зависимость от мучного. Избыточное потребление хлеба напоминает привычку к сладкому: организм требует всё больше простых углеводов.

  3. Повышение риска сердечно-сосудистых проблем. Чрезмерное потребление глютена и сахаров может отражаться на сердце и сосудах, увеличивая уровень холестерина.

  4. Диабет и скачки сахара. Белый хлеб из муки высшего сорта имеет высокий гликемический индекс. Это приводит к резкому росту уровня глюкозы, что особенно опасно для людей с предрасположенностью к диабету.

  5. Проблемы с пищеварением. В хлебе из очищенной муки почти нет клетчатки. Такая выпечка плохо переваривается, вызывает вздутие и запоры.

  6. Повышение давления. Некоторые сорта хлеба содержат много соли, что может негативно сказываться на артериальном давлении.

Как есть хлеб без вреда

Полностью исключать хлеб из рациона не нужно. Главное — выбирать качественные сорта и знать меру.

• Отдавайте предпочтение цельнозерновому хлебу или выпечке с добавлением семян и злаков.
• Избегайте сдобы, батонов и изделий из муки высшего сорта.
• Употребляйте хлеб в первой половине дня — так углеводы превратятся в энергию, а не в лишние килограммы.
• Контролируйте порции: достаточно 1-2 ломтиков за приём пищи.

Уточнения

Хлеб — пищевой продукт, получаемый при выпечке теста, приготовленного как минимум из муки и воды, разрыхлённого пекарскими дрожжами или закваской.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Плавание называют спортом без возраста — но какую пользу оно даёт телу и разуму на самом деле
Новости спорта
Плавание называют спортом без возраста — но какую пользу оно даёт телу и разуму на самом деле Аудио 
Зимний салат из кабачков и перца заменяет лечо и поражает ароматом специй
Еда и рецепты
Зимний салат из кабачков и перца заменяет лечо и поражает ароматом специй Аудио 
Один натуральный приём в сентябре — и летом кусты жимолости ломятся от ягод
Садоводство, цветоводство
Один натуральный приём в сентябре — и летом кусты жимолости ломятся от ягод Аудио 
Популярное
Неожиданный союз с природой: возвращается исчезнувшая акула, становясь угрозой спустя 50 лет

В Папуа–Новой Гвинее вновь замечена редкая акула, считавшаяся исчезнувшей более 50 лет. Угрозы, которые предстоит пережить чудовищу и что ученые предпринимают для её спасения.

Неожиданный союз с природой: возвращается исчезнувшая акула, становясь угрозой спустя 50 лет
Один натуральный приём в сентябре — и летом кусты жимолости ломятся от ягод
Один натуральный приём в сентябре — и летом кусты жимолости ломятся от ягод
Мы внутри гиганта: астрономы обнаружили структуру размером 1,3 млрд световых лет
Натуральный корм для кошки своими руками: рецепт, который меняет всё
Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов Этот трактор стал символом эпохи: как колёсный Т-150 превзошёл гусеничный ДТ-54 Сергей Милешкин Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова
Трава в плитке больше не проблема: рецепт смеси против сорняков, который наводит порядок навсегда
Стоять, бежать или кричать? Правильные действия при встрече с гадюкой
Милый снаружи — монстр внутри: самые милые породы собак, которые могут разрушить жизнь владельца
Милый снаружи — монстр внутри: самые милые породы собак, которые могут разрушить жизнь владельца
Последние материалы
Автоугон без отмычек и ломов: карманный гаджет превращается в ключ от чужих машин
Хлеб не всегда враг фигуры: как выбрать буханку, которая работает на здоровье
Хрустящие снаружи, нежные внутри: секретный рецепт идеальных свиных рёбер
Хотите спать как младенец? Исследование показало: этот вид спорта – ваш главный союзник
Тяжелобольной актер в чёрном списке: за что Роман Попов попал в Миротворец*
Орбиты Земли и Юпитера наклонены не случайно — их сбила с пути сама природа
Соседи радуются золотым ягодам облепихи, а у вас пустые ветки — всё из-за неверного ухода
Дочь Борисовой рассказала о совместной краже с матерью в турецком отеле: что произошло
Туристы теряются в 1200 комнатах: королевский дворец в Италии поражает масштабом и роскошью
В США оценили последствия уничтожения установки ВСУ Нептун российским Искандером-М
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.