Это вино медленно убивает даже в малых дозах: скрытая угроза оказалась ближе, чем думали

2:19
Здоровье

Долгое время бытовало мнение, что красное вино якобы менее опасно для здоровья, чем белое. Аргументы строились на том, что в красных сортах содержатся антиоксиданты — в первую очередь ресвератрол, которому приписывали защитные свойства. Однако новое крупное исследование американских ученых поставило эту точку зрения под сомнение.

Бокал вина
Фото: flickr.com by City Foodsters, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Бокал вина

Что показал анализ исследований

Учёные собрали данные более чем из 40 научных работ, опубликованных до конца 2023 года. В общей сложности было изучено свыше 95 тысяч случаев онкологических заболеваний среди 2,8 миллиона человек.

Результаты оказались неожиданными: в целом никакой существенной разницы между красным и белым вином по влиянию на риск развития рака обнаружено не было. Относительный риск составил 0,98 для красного вина и 1,0 для белого — то есть почти одинаково.

Что изменилось при более строгом анализе

Когда исследователи ограничили выборку когортными исследованиями (где наблюдают за группами людей с общими признаками), проявилась иная тенденция.

Белое вино показало более высокий риск: относительный показатель составил 1,12.
Красное вино не выявило заметной связи с онкологией.

Особенно интересным оказался гендерный аспект: у женщин при употреблении белого вина риск онкологии возрастал сильнее, чем у мужчин.

Рак кожи и белое вино

Учёные также отметили связь белого вина с повышением вероятности возникновения рака кожи. Показатель составил 1,22 против 1,02 у красного. Это значит, что риск хоть и небольшой, но всё же выше именно у любителей белых сортов.

Опровержение старого мифа

Таким образом, привычное утверждение о том, что красное вино более "полезно", чем белое, оказалось безосновательным. Да, в красном действительно есть антиоксиданты, но на фоне общего воздействия алкоголя их эффект нивелируется.

Уточнения

Вино́ (др -греч. μέθυ, лат. vinum) — алкогольный напиток, полученный путём полного (или частичного) сбраживания свежего винограда, дроблёного (или нет), или виноградного сусла.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
