Это вино медленно убивает даже в малых дозах: скрытая угроза оказалась ближе, чем думали

Долгое время бытовало мнение, что красное вино якобы менее опасно для здоровья, чем белое. Аргументы строились на том, что в красных сортах содержатся антиоксиданты — в первую очередь ресвератрол, которому приписывали защитные свойства. Однако новое крупное исследование американских ученых поставило эту точку зрения под сомнение.

Что показал анализ исследований

Учёные собрали данные более чем из 40 научных работ, опубликованных до конца 2023 года. В общей сложности было изучено свыше 95 тысяч случаев онкологических заболеваний среди 2,8 миллиона человек.

Результаты оказались неожиданными: в целом никакой существенной разницы между красным и белым вином по влиянию на риск развития рака обнаружено не было. Относительный риск составил 0,98 для красного вина и 1,0 для белого — то есть почти одинаково.

Что изменилось при более строгом анализе

Когда исследователи ограничили выборку когортными исследованиями (где наблюдают за группами людей с общими признаками), проявилась иная тенденция.

• Белое вино показало более высокий риск: относительный показатель составил 1,12.

• Красное вино не выявило заметной связи с онкологией.

Особенно интересным оказался гендерный аспект: у женщин при употреблении белого вина риск онкологии возрастал сильнее, чем у мужчин.

Рак кожи и белое вино

Учёные также отметили связь белого вина с повышением вероятности возникновения рака кожи. Показатель составил 1,22 против 1,02 у красного. Это значит, что риск хоть и небольшой, но всё же выше именно у любителей белых сортов.

Опровержение старого мифа

Таким образом, привычное утверждение о том, что красное вино более "полезно", чем белое, оказалось безосновательным. Да, в красном действительно есть антиоксиданты, но на фоне общего воздействия алкоголя их эффект нивелируется.

