Чашка кофе — и весь курс насмарку: одна ошибка, из-за которой антибиотики перестают помогать

Здоровье

Кофе давно стал частью повседневности: он помогает проснуться, сконцентрироваться и даже ассоциируется со здоровым образом жизни, если не злоупотреблять. Однако новые исследования в области фармакологии и гастроэнтерологии показывают: сочетание кофе с антибиотиками может оказаться опаснее, чем принято думать. И речь идёт не только о снижении эффективности препаратов, но и о побочных эффектах, которые уже вынуждают миллионы людей пересматривать свои привычки.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Чашка кофе и лекарства на столе

Почему кофе мешает работе антибиотиков

Учёные отмечают несколько ключевых механизмов:

Ускоренный метаболизм препаратов: кофеин стимулирует работу печени, активируя ферменты, отвечающие за расщепление лекарств. В результате антибиотик быстрее выводится из организма, не успевая подействовать в полной мере.

кофеин стимулирует работу печени, активируя ферменты, отвечающие за расщепление лекарств. В результате антибиотик быстрее выводится из организма, не успевая подействовать в полной мере. Повышенная нагрузка на желудок и кишечник: антибиотики и без того раздражают слизистую, а кофе усиливает кислотность, что может привести к боли в животе, диарее и даже гастритоподобным симптомам.

антибиотики и без того раздражают слизистую, а кофе усиливает кислотность, что может привести к боли в животе, диарее и даже гастритоподобным симптомам. Конкуренция за усвоение: некоторые антибиотики "соревнуются" с кофеином за транспортные белки. Это снижает биодоступность обоих веществ.

некоторые антибиотики "соревнуются" с кофеином за транспортные белки. Это снижает биодоступность обоих веществ. Риск передозировки кофеина: под действием отдельных антибиотиков (например, ципрофлоксацина) распад кофеина замедляется. В итоге чашка эспрессо может вызвать тахикардию, дрожь в руках и бессонницу.

Что показывают научные исследования

В 2024 году группа европейских исследователей опубликовала данные о том, что пациенты, употреблявшие кофе в первые дни антибиотикотерапии, в два раза чаще сталкивались с повторным назначением курса лечения.

В США клинические наблюдения подтвердили: у 40% пациентов, совмещавших кофе и антибиотики, фиксировались более выраженные побочные эффекты со стороны ЖКТ.

Российские фармакологи отмечают, что у пациентов, исключивших кофе, скорость восстановления микробиоты кишечника после курса лечения выше почти на 30%.

Какие антибиотики особенно конфликтуют с кофе

Фторхинолоны (ципрофлоксацин, офлоксацин): замедляют расщепление кофеина.

замедляют расщепление кофеина. Тетрациклины: ухудшают усвоение в присутствии кофеина и кислотных напитков.

ухудшают усвоение в присутствии кофеина и кислотных напитков. Макролиды (эритромицин, кларитромицин): усиливают нагрузку на печень в сочетании с кофе.

Чем заменить кофе во время лечения

Врачи советуют отказаться от кофе хотя бы на время курса антибиотиков. Альтернативы помогут сохранить привычный ритм жизни без вреда:

Зелёный чай: содержит меньше кофеина, богат антиоксидантами.

содержит меньше кофеина, богат антиоксидантами. Цикорий: имеет мягкий тонизирующий эффект, поддерживает кишечную микрофлору.

имеет мягкий тонизирующий эффект, поддерживает кишечную микрофлору. Травяные отвары (мята, мелисса, шиповник): снимают воспаление и укрепляют иммунитет.

снимают воспаление и укрепляют иммунитет. Тёплая вода с лимоном: освежает, помогает печени и почкам быстрее выводить продукты распада антибиотиков.

Советы врачей: как минимизировать риски

Не совмещайте приём антибиотика и кофе — делайте паузу минимум 4-6 часов, если отказаться от напитка совсем трудно.

Поддерживайте водный баланс: пейте не менее 1,5-2 литров чистой воды в день.

Используйте пробиотики, чтобы восстановить микрофлору.

Обязательно консультируйтесь с врачом, если заметили усиление побочных эффектов.

Простое решение — на несколько дней заменить кофе другими напитками — может сэкономить недели борьбы с болезнью и избавить от лишних осложнений.

Уточнения

Ко́фе - напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

