Чашка кофе — и весь курс насмарку: одна ошибка, из-за которой антибиотики перестают помогать

Кофе давно стал частью повседневности: он помогает проснуться, сконцентрироваться и даже ассоциируется со здоровым образом жизни, если не злоупотреблять. Однако новые исследования в области фармакологии и гастроэнтерологии показывают: сочетание кофе с антибиотиками может оказаться опаснее, чем принято думать. И речь идёт не только о снижении эффективности препаратов, но и о побочных эффектах, которые уже вынуждают миллионы людей пересматривать свои привычки.
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Чашка кофе и лекарства на столе
Почему кофе мешает работе антибиотиков
Учёные отмечают несколько ключевых механизмов:
Ускоренный метаболизм препаратов: кофеин стимулирует работу печени, активируя ферменты, отвечающие за расщепление лекарств. В результате антибиотик быстрее выводится из организма, не успевая подействовать в полной мере.
Повышенная нагрузка на желудок и кишечник: антибиотики и без того раздражают слизистую, а кофе усиливает кислотность, что может привести к боли в животе, диарее и даже гастритоподобным симптомам.
Конкуренция за усвоение: некоторые антибиотики "соревнуются" с кофеином за транспортные белки. Это снижает биодоступность обоих веществ.
Риск передозировки кофеина: под действием отдельных антибиотиков (например, ципрофлоксацина) распад кофеина замедляется. В итоге чашка эспрессо может вызвать тахикардию, дрожь в руках и бессонницу.
Что показывают научные исследования
В 2024 году группа европейских исследователей опубликовала данные о том, что пациенты, употреблявшие кофе в первые дни антибиотикотерапии, в два раза чаще сталкивались с повторным назначением курса лечения.
В США клинические наблюдения подтвердили: у 40% пациентов, совмещавших кофе и антибиотики, фиксировались более выраженные побочные эффекты со стороны ЖКТ.
Российские фармакологи отмечают, что у пациентов, исключивших кофе, скорость восстановления микробиоты кишечника после курса лечения выше почти на 30%.