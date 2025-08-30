Комары с тропиков опаснее, чем мы думали: летний вирус уже в России — эпидемия на подходе

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
4:14
Здоровье

В России зафиксированы первые случаи лихорадки чикунгунья, вирус которой ранее был распространён в тропических странах. Эти случаи связаны с россиянами, недавно вернувшимися из Шри-Ланки, где инфекция распространилась в этом году. Роспотребнадзор уверяет, что рисков массового распространения в стране нет, так как вирус передаётся только через укусы комаров.

Укус комара крупным планом
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Укус комара крупным планом

Чикунгунья

Лихорадка чикунгунья — вирусное заболевание, которое передаётся людям через укусы заражённых комаров. Симптомы включают резкое повышение температуры, головную боль, боли в суставах, усталость и сыпь. Болезнь получила своё название от слова, которое в языке местных народов означает "согнутый" или "искривлённый", что отражает характерную деформацию суставов, часто наблюдаемую у больных.

Наибольшее количество случаев было зафиксировано в тропических странах, таких как Индия, Шри-Ланка и другие части Юго-Восточной Азии, где инфекция передаётся через комаров вида Aedes. Они активно питаются в дневное время, что делает людей уязвимыми к заболеванию.

Влияние на Россию

Первый случай в России был зафиксирован у россиянина, вернувшегося из Шри-Ланки. Мужчина, который пребывал на острове в отпуске, почувствовал недомогание после возвращения в Москву и был госпитализирован с температурой и другими симптомами болезни. ПЦР-тест подтвердил наличие вируса чикунгуньи, и он был сразу же помещён в больницу в состоянии средней тяжести.

Кроме того, два жителя Подмосковья, также вернувшиеся с отдыха на Шри-Ланке, также подтвердили диагноз. В больницу они поступили с высокой температурой и другими признаками заболевания. Ситуация находится под контролем местных властей, и оба мужчины проходят лечение.

Меры предосторожности

Роспотребнадзор оперативно отреагировал на ситуацию. Специалисты сразу же начали проводить противоэпидемические мероприятия. В ведомстве отметили, что вирус не представляет угрозы для распространения внутри страны, поскольку он передаётся только через укусы комаров, а на территории России таких насекомых, которые могут быть носителями вируса, в данный момент не существует.

В целях предотвращения возможного распространения инфекции в аэропортах и на границе продолжает работать система "Периметр", которая автоматически отслеживает пассажиров, прибывающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. В случае выявления симптомов заболеваний проводится обязательный контроль, что снижает вероятность завоза инфекций.

Ситуация с лихорадкой на Шри-Ланке

В этом году на Шри-Ланке был зафиксирован рекордный уровень заболеваемости лихорадкой чикунгунья. Местные власти сообщают о большом количестве случаев заболевания в стране, особенно в районах с высокой плотностью населения. Это вызвало обеспокоенность среди туристов и местных жителей, так как болезнь может нанести серьёзный урон здоровью, если её не лечить вовремя.

Для защиты от болезни врачи рекомендуют использовать репелленты, носить закрытую одежду и избегать мест, где активны комары. В особо опасных районах туристам также рекомендуется использовать москитные сетки.

Перспективы распространения в России

Роспотребнадзор уверяет, что на данный момент нет угрозы массового распространения вируса чикунгуньи на территории России. Несмотря на это, власти продолжают следить за ситуацией и поддерживать высокий уровень профилактики и контроля. Противоэпидемические меры будут усилены, особенно в тех местах, где наибольший поток людей, прибывающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

Информация о первых случаях заболевания была оперативно передана в СМИ, чтобы повысить осведомлённость населения и предупредить туристов о возможных рисках, связанных с поездками в тропические страны.

Уточнения

Кровососу́щие комары — семейство двукрылых насекомых, принадлежащих к группе длинноусых (Nematocera), самки имаго которых в большинстве случаев являются компонентом комплекса гнуса.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
