Комары с тропиков опаснее, чем мы думали: летний вирус уже в России — эпидемия на подходе

В России зафиксированы первые случаи лихорадки чикунгунья, вирус которой ранее был распространён в тропических странах. Эти случаи связаны с россиянами, недавно вернувшимися из Шри-Ланки, где инфекция распространилась в этом году. Роспотребнадзор уверяет, что рисков массового распространения в стране нет, так как вирус передаётся только через укусы комаров.
Лихорадка чикунгунья — вирусное заболевание, которое передаётся людям через укусы заражённых комаров. Симптомы включают резкое повышение температуры, головную боль, боли в суставах, усталость и сыпь. Болезнь получила своё название от слова, которое в языке местных народов означает "согнутый" или "искривлённый", что отражает характерную деформацию суставов, часто наблюдаемую у больных.
Наибольшее количество случаев было зафиксировано в тропических странах, таких как Индия, Шри-Ланка и другие части Юго-Восточной Азии, где инфекция передаётся через комаров вида Aedes. Они активно питаются в дневное время, что делает людей уязвимыми к заболеванию.
Первый случай в России был зафиксирован у россиянина, вернувшегося из Шри-Ланки. Мужчина, который пребывал на острове в отпуске, почувствовал недомогание после возвращения в Москву и был госпитализирован с температурой и другими симптомами болезни. ПЦР-тест подтвердил наличие вируса чикунгуньи, и он был сразу же помещён в больницу в состоянии средней тяжести.
Кроме того, два жителя Подмосковья, также вернувшиеся с отдыха на Шри-Ланке, также подтвердили диагноз. В больницу они поступили с высокой температурой и другими признаками заболевания. Ситуация находится под контролем местных властей, и оба мужчины проходят лечение.
Роспотребнадзор оперативно отреагировал на ситуацию. Специалисты сразу же начали проводить противоэпидемические мероприятия. В ведомстве отметили, что вирус не представляет угрозы для распространения внутри страны, поскольку он передаётся только через укусы комаров, а на территории России таких насекомых, которые могут быть носителями вируса, в данный момент не существует.
В целях предотвращения возможного распространения инфекции в аэропортах и на границе продолжает работать система "Периметр", которая автоматически отслеживает пассажиров, прибывающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. В случае выявления симптомов заболеваний проводится обязательный контроль, что снижает вероятность завоза инфекций.
В этом году на Шри-Ланке был зафиксирован рекордный уровень заболеваемости лихорадкой чикунгунья. Местные власти сообщают о большом количестве случаев заболевания в стране, особенно в районах с высокой плотностью населения. Это вызвало обеспокоенность среди туристов и местных жителей, так как болезнь может нанести серьёзный урон здоровью, если её не лечить вовремя.
Для защиты от болезни врачи рекомендуют использовать репелленты, носить закрытую одежду и избегать мест, где активны комары. В особо опасных районах туристам также рекомендуется использовать москитные сетки.
Роспотребнадзор уверяет, что на данный момент нет угрозы массового распространения вируса чикунгуньи на территории России. Несмотря на это, власти продолжают следить за ситуацией и поддерживать высокий уровень профилактики и контроля. Противоэпидемические меры будут усилены, особенно в тех местах, где наибольший поток людей, прибывающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.
Информация о первых случаях заболевания была оперативно передана в СМИ, чтобы повысить осведомлённость населения и предупредить туристов о возможных рисках, связанных с поездками в тропические страны.
