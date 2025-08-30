Организм включает режим линьки: осеннее выпадение волос запрограммировано — но его можно обмануть

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:30
Здоровье

Осенью многие люди замечают усиленное выпадение волос, и это абсолютно естественный процесс. В среднем человек теряет около сотни волосков в день, но в октябре и ноябре их количество может значительно увеличиваться.

Выпадение волос
Фото: https://i.pinimg.com/736x/6b/1e/a5/6b1ea59f8bae05e1152055fbc5a10a03.jpg
Выпадение волос

Почему волосы выпадают чаще осенью

Летом благодаря длинному дню организм получает больше витамина D и серотонина, которые стимулируют рост волос. С приходом осени их уровень снижается, а шишковидная железа активнее вырабатывает мелатонин. Этот гормон переводит часть фолликулов в фазу покоя, и спустя несколько месяцев волосы начинают выпадать.

"Именно поэтому пик сезонного "волосопада” приходится на октябрь-ноябрь, хотя процесс был запущен еще в августе-сентябре. Это запрограммированное обновление, а не повод для паники", — подчеркнул врач.

Кроме того, на состояние волос влияют и внешние факторы: летняя жара, ультрафиолетовое излучение и эмоциональные нагрузки. Они вызывают окислительный стресс кожи головы и повреждают фолликулы, но последствия проявляются лишь осенью.

Как отличить норму от проблемы

Физиологическое выпадение выражается в увеличении волос на расчёске или в ванной после мытья головы. Это неопасно и проходит самостоятельно. Поводом для визита к врачу должны стать:

• выпадение волос пучками;
• появление залысин;
• заметное истончение прядей.

Подобные признаки могут указывать на патологические процессы и требуют консультации трихолога или дерматолога.

Эволюционные корни процесса

Учёные отмечают, что у животных линька помогает адаптироваться к смене сезонов. У человека этот механизм сохранился как рудимент, проявляющийся в виде сезонного выпадения волос.

Как уменьшить потери волос

Чтобы свести к минимуму осенний "волосопад", эксперт советует:

  1. Сбалансировать питание, включив продукты с белком, железом и витаминами.
  2. Уделять внимание антистрессовым практикам — прогулкам, отдыху, полноценному сну.
  3. Правильно ухаживать за волосами, избегая агрессивных процедур.

Косметологические методы, например мезотерапия, могут быть полезны при выраженном поредении, однако в большинстве случаев дополнительного вмешательства не требуется — выпадение прекращается естественным образом.

Уточнения

Во́лосы — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
