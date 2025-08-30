Организм включает режим линьки: осеннее выпадение волос запрограммировано — но его можно обмануть

Осенью многие люди замечают усиленное выпадение волос, и это абсолютно естественный процесс. В среднем человек теряет около сотни волосков в день, но в октябре и ноябре их количество может значительно увеличиваться.
Летом благодаря длинному дню организм получает больше витамина D и серотонина, которые стимулируют рост волос. С приходом осени их уровень снижается, а шишковидная железа активнее вырабатывает мелатонин. Этот гормон переводит часть фолликулов в фазу покоя, и спустя несколько месяцев волосы начинают выпадать.
"Именно поэтому пик сезонного "волосопада” приходится на октябрь-ноябрь, хотя процесс был запущен еще в августе-сентябре. Это запрограммированное обновление, а не повод для паники", — подчеркнул врач.
Кроме того, на состояние волос влияют и внешние факторы: летняя жара, ультрафиолетовое излучение и эмоциональные нагрузки. Они вызывают окислительный стресс кожи головы и повреждают фолликулы, но последствия проявляются лишь осенью.
Физиологическое выпадение выражается в увеличении волос на расчёске или в ванной после мытья головы. Это неопасно и проходит самостоятельно. Поводом для визита к врачу должны стать:
• выпадение волос пучками;
• появление залысин;
• заметное истончение прядей.
Подобные признаки могут указывать на патологические процессы и требуют консультации трихолога или дерматолога.
Учёные отмечают, что у животных линька помогает адаптироваться к смене сезонов. У человека этот механизм сохранился как рудимент, проявляющийся в виде сезонного выпадения волос.
Чтобы свести к минимуму осенний "волосопад", эксперт советует:
Косметологические методы, например мезотерапия, могут быть полезны при выраженном поредении, однако в большинстве случаев дополнительного вмешательства не требуется — выпадение прекращается естественным образом.
Во́лосы — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток.
