Полезные привычки, которые разрушают печень быстрее алкоголя: эти три врага прячутся на вашей кухне

Печень играет ключевую роль в поддержании здоровья человека. Этот орган отвечает за обезвреживание токсинов, синтез белков и гормонов, накопление витаминов и глюкозы, а также за выработку желчи, необходимой для пищеварения. Поэтому любые негативные факторы отражаются на его работе особенно сильно.

Лишний вес — главный враг печени

Избыточная масса тела приводит к образованию жировых отложений в клетках печени. Это состояние называют жировой болезнью печени. Оно может развиться незаметно, но в дальнейшем спровоцировать воспаление, фиброз и даже цирроз. По словам гастроэнтерологов, именно ожирение сегодня считается одной из самых частых причин хронических заболеваний печени.

Опасность бесконтрольного приема лекарств

Еще одна распространенная привычка — самолечение. Многие люди принимают лекарства, витамины и биологически активные добавки без консультации со специалистом. Такой подход способен привести к токсическому поражению печени. Организм вынужден перерабатывать повышенные дозы активных веществ, и нагрузка на печень резко возрастает.

«Лишний вес — один из главных врагов печени: жировые отложения повреждают клетки органа, что может привести к воспалению и даже циррозу», — сказала врач-гастроэнтеролог Наталья Панина.

Алкоголь и скрытые угрозы в питании

Алкоголь традиционно считается одним из самых разрушительных факторов для печени. Но не меньше вреда наносят продукты с высоким содержанием простых углеводов. Особую опасность представляет фруктоза, которой богаты сладкие газированные напитки. Она быстро преобразуется в жиры, усиливая нагрузку на печень.
Не стоит забывать и о пище, содержащей животные жиры и трансжиры. Постоянное употребление таких продуктов способствует накоплению жира в клетках печени и ускоряет развитие заболеваний.

Важно менять привычки

Отказ от алкоголя, ограничение сладостей и жирной пищи, контроль массы тела и внимательное отношение к лекарствам — это простые, но эффективные шаги к сохранению здоровья печени. Даже небольшие изменения в образе жизни способны значительно снизить риски развития тяжелых заболеваний.

Популярная утренняя привычка под вопросом

Многие считают, что стакан теплой воды утром помогает ускорить обмен веществ и улучшить пищеварение. Однако диетолог Аманда Фигейредо отмечает, что научных подтверждений этому нет.

«Многие считают, что теплая вода может ускорить обмен веществ или улучшить пищеварение, но имеющиеся на сегодняшний день исследования не дают убедительных доказательств на этот счет», — пояснила врач.

Тем не менее специалисты подчеркивают: важно поддерживать водный баланс организма. Разницы, какой температуры воду пить, нет — главное, чтобы ее хватало для нормального функционирования организма.

Пе́чень — жизненно важная железа смешанной секреции позвоночных животных, в том числе и человека, находящаяся в брюшной полости под диафрагмой и выполняющая большое количество различных физиологических функций.

