Как понять, что пора менять пломбу: сигналы, которые нельзя игнорировать

2:14
Здоровье

Многие воспринимают пломбу как окончательное решение проблемы, думая, что зуб "спасён" навсегда. Но стоматологи уверяют: у любой пломбы есть срок службы, и рано или поздно её необходимо менять, чтобы избежать серьёзных осложнений.

Ирригатор
Фото: https://www.freepik.com by drazenzigic
Ирригатор

Почему пломбы изнашиваются

Каждый день зубы испытывают колоссальную нагрузку — от жевания твёрдой пищи до температурных перепадов, когда за горячим кофе следует глоток холодной воды. Постепенно материал теряет герметичность, появляются микротрещины.

Через них вглубь проникают бактерии, и под пломбой может развиться кариес, остающийся незаметным до острой боли.

От чего зависит срок службы

Расположение зуба. На жевательных поверхностях нагрузка максимальна, поэтому пломбы там разрушаются быстрее.
Материал. Современные композиты прочнее старых цементных, но и они не вечны.
Индивидуальные привычки. Скрежетание зубами или любовь к очень твёрдой пище ускоряют износ.

В среднем композитные пломбы служат 5-7 лет, но иногда менять их приходится раньше.

Тревожные сигналы

Заподозрить проблему можно по:

• изменению цвета пломбы;
• появлению чувствительности к холодному или горячему;
• ощущению шероховатости при проведении языком.

Но чаще разрушение проходит бессимптомно.

Роль профилактики

Даже без жалоб стоматологи рекомендуют осмотр каждые полгода. Рентген помогает выявить скрытые зазоры между материалом и зубом. Если они появились, лучше заменить пломбу заранее, чем ждать выпадения или боли.

Современные решения

Сегодня замена пломбы — процедура быстрая и безболезненная. Новые материалы прочнее и долговечнее, они лучше прилегают к тканям зуба и снижают риск повторного кариеса.

Главное — помнить: пломба не вечна, и забота о ней требует не меньше внимания, чем о собственных зубах. Своевременная профилактика сохранит здоровье и избавит от сложного лечения в будущем.

Уточнения

Пло́мба в стоматологии — химический состав, используемый для заполнения полости в зубе, образовавшейся после лечения кариеса или в результате механического или иного повреждения зуба. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
