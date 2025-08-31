Как понять, что пора менять пломбу: сигналы, которые нельзя игнорировать

Многие воспринимают пломбу как окончательное решение проблемы, думая, что зуб "спасён" навсегда. Но стоматологи уверяют: у любой пломбы есть срок службы, и рано или поздно её необходимо менять, чтобы избежать серьёзных осложнений.

Почему пломбы изнашиваются

Каждый день зубы испытывают колоссальную нагрузку — от жевания твёрдой пищи до температурных перепадов, когда за горячим кофе следует глоток холодной воды. Постепенно материал теряет герметичность, появляются микротрещины.

Через них вглубь проникают бактерии, и под пломбой может развиться кариес, остающийся незаметным до острой боли.

От чего зависит срок службы

• Расположение зуба. На жевательных поверхностях нагрузка максимальна, поэтому пломбы там разрушаются быстрее.

• Материал. Современные композиты прочнее старых цементных, но и они не вечны.

• Индивидуальные привычки. Скрежетание зубами или любовь к очень твёрдой пище ускоряют износ.

В среднем композитные пломбы служат 5-7 лет, но иногда менять их приходится раньше.

Тревожные сигналы

Заподозрить проблему можно по:

• изменению цвета пломбы;

• появлению чувствительности к холодному или горячему;

• ощущению шероховатости при проведении языком.

Но чаще разрушение проходит бессимптомно.

Роль профилактики

Даже без жалоб стоматологи рекомендуют осмотр каждые полгода. Рентген помогает выявить скрытые зазоры между материалом и зубом. Если они появились, лучше заменить пломбу заранее, чем ждать выпадения или боли.

Современные решения

Сегодня замена пломбы — процедура быстрая и безболезненная. Новые материалы прочнее и долговечнее, они лучше прилегают к тканям зуба и снижают риск повторного кариеса.

Главное — помнить: пломба не вечна, и забота о ней требует не меньше внимания, чем о собственных зубах. Своевременная профилактика сохранит здоровье и избавит от сложного лечения в будущем.

