Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Укус судьбы: 3 невидимые причины стать жертвой комаров
У Porsche Macan Electric появилась новая функция, которая должна быть в каждом автомобиле
Куколка: Максим Галкин* сделал селфи со свежей как майская роза Пугачёвой
Внешне худой — внутри больной: как победить висцеральный жир
Эти бьюти-секреты звёзд уже стали вирусными — вот почему они работают
Синтез искусств в интерьере: как найти гармонию между светом, цветом и формой
Пять добавок, которые ведут к смерти: что скрывается в колбасе, газировке и полуфабрикатах
Апокалипсис отменяется, но… 2 сентября человечество столкнется с тем, что уже было
Автосервис не нужен: работы, которые водитель осилит сам без лишних затрат

Методы, которые сохраняют остроту зрения без врачей и дорогих процедур

3:14
Здоровье

Большая часть нагрузки на зрение сегодня связана не с чтением книг, а с часами, проведёнными за экранами. Смартфон, компьютер, телевизор — всё это влияет на здоровье глаз, ускоряя усталость и провоцируя сухость. Но поддерживать остроту зрения можно и дома, внедрив несколько простых привычек.

Глаз
Фото: flickr.com by WiLPrZ, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Глаз

Делайте паузы за компьютером

Долгая работа за монитором заставляет глаза перенапрягаться. Чтобы снизить нагрузку, офтальмологи советуют правило "20-20-20": каждые 20 минут переводить взгляд на предмет, находящийся в 5-6 метрах, и удерживать его 20 секунд. Такой короткий отдых расслабляет мышцы и снижает риск спазмов.

Полезным дополнением станут очки с фильтром от синего света и настройка яркости экрана под освещение в комнате.

Контролируйте время с гаджетами

Во время использования смартфона человек моргает в три раза реже, что приводит к сухости роговицы. Чтобы избежать этого, можно поставить напоминание: каждые 10 минут закрывать глаза на несколько секунд, а затем быстро поморгать 8-10 раз. Такой "микроотдых" возвращает естественное увлажнение глазам.

Утренняя и вечерняя гимнастика

Небольшой комплекс упражнений помогает сохранить эластичность глазных мышц. Полезно:
• плавно вращать глазами по кругу;
• переводить взгляд с близкого предмета на дальний;
• легко надавливать на веки кончиками пальцев, стимулируя кровоток.

Занимать это может всего 5 минут, но эффект накопительный — регулярные разминки замедляют возрастные изменения.

Расслабление через мышцы шеи

Напряжение в плечах и шее ухудшает приток крови к глазам, из-за чего появляется усталость и головная боль. Помогает мягкий самомассаж воротниковой зоны: лёгкие круговые движения руками или массажным роликом в течение 5-7 минут.

Сон в полной темноте

Восстановление зрительной системы происходит во сне, и лучшим помощником в этом процессе становится мелатонин. Для его выработки необходима абсолютная темнота. Затемнённые шторы или маска для сна, а также отказ от гаджетов за час до отдыха — простые, но эффективные меры.

Двигательная активность

Прогулки на свежем воздухе, езда на велосипеде или лёгкая зарядка улучшают кровоснабжение сетчатки. Главное — избегать травмоопасных видов спорта с ударами по голове. Даже ежедневные 15 минут ходьбы повышают насыщение глаз кислородом.

Защита от солнца

Солнцезащитные очки нужны круглый год: зимой ультрафиолет, отражаясь от снега, действует на роговицу так же агрессивно, как и летом. Лучший выбор — модели с маркировкой UV400, блокирующие до 99% излучения.

Регулярные перерывы, лёгкие упражнения и грамотная защита помогут сохранить зрение чётким и избежать лишней усталости — без дорогих процедур и сложных методик.

Уточнения

Зри́тельная систе́ма (зри́тельный анализа́тор, о́рган зре́ния) — бинокулярная (стереоскопическая) оптическая система биологической природы, эволюционно возникшая у животных и способная воспринимать электромагнитное излучение видимого спектра (свет), создавая ощущение положения предметов в пространстве.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Топ-лайфхак для рук: это упражнение качает бицепс и трицепс одновременно
Новости спорта
Топ-лайфхак для рук: это упражнение качает бицепс и трицепс одновременно Аудио 
Такса в лапах льва? Реакция хищника поразила даже сотрудников зоопарка и разошлась по миру
Домашние животные
Такса в лапах льва? Реакция хищника поразила даже сотрудников зоопарка и разошлась по миру
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью
Красота и стиль
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью Аудио 
Популярное
Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица

В 2025 году уход за бровями станет настоящей наукой. Узнайте, как тренды, такие как Brow Botox и пудровое напыление, изменят ваш взгляд на красоту.

Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью
Зимний салат из кабачков и перца заменяет лечо и поражает ароматом специй
Кошка на пороге — случайность или знак свыше: что на самом деле означает визит незваного гостя
Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова Первое советское авто для граждан: как Opel стал Москвичом Сергей Милешкин Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова
Такса в лапах льва? Реакция хищника поразила даже сотрудников зоопарка и разошлась по миру
Зверь рвал его живьём, но он не сдался: грибник чудом выжил после схватки с медведем-людоедом в тайге
Топливо не нужно: бывший учёный NASA утверждает, что создал двигатель, отрицающий гравитацию
Топливо не нужно: бывший учёный NASA утверждает, что создал двигатель, отрицающий гравитацию
Последние материалы
Виноград может погибнуть за ночь: что нужно успеть сделать в сентябре до первых заморозков
Лиза Моряк рассказала о глубоких изменениях после рождения детей
Кремовый взрыв вкуса: французский омлет — это проще, чем вы думаете — пошаговый рецепт
ШОС на пороге перемен: саммит в Тяньцзине определит новый экономический курс
Неожиданный союз с природой: возвращается исчезнувшая акула, становясь угрозой спустя 50 лет
32 тысячи лет в заморозке: ученые вернули к жизни нечто из древних времен
Плазмолифтинг и другие бьюти-провалы года: честный разбор
63 кг потерь: как тяжелый путь Эрин Дротлефф превратил её в символ силы
Установите светильник на нужной высоте — и ваш интерьер заиграет по-новому
Угроза, которая уже в тебе: этот вирус есть почти у каждого, но мало кто знает об опасности
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.