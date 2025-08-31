Как распознать замаскированный сахар: список названий, которые стоит запомнить

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Многие уверены: если на упаковке написано "фитнес", "био" или "обезжиренный", значит продукт автоматически полезен. Но за яркими надписями часто скрывается главный враг здорового питания — сахар.




Сахар под маской "здоровых" продуктов

Даже в йогуртах "без жира" или готовых смузи его может быть не меньше, чем в газировке. Магазинные соки нередко содержат столько же сахара, сколько и кола. А "фитнес-батончики" вызывают всплеск энергии лишь на час, после чего наступает резкий голод и раздражительность.

Сахар вызывает зависимость, перегружает поджелудочную железу, влияет на уровень инсулина и мешает организму использовать жир как источник энергии.

Как распознать скрытый сахар

Производители не всегда пишут слово "сахар" в составе. Чаще оно маскируется под другими названиями:

• фруктоза;
• сироп агавы;
• мальтодекстрин;
• патока.

Запомните: чем ближе ингредиент к началу списка, тем больше его в продукте.

Почему домашняя еда выигрывает

Неделя без магазинных "полезных перекусов" способна удивить. Овсянка с ягодами, салаты с оливковым маслом, запечённое мясо или рыба насыщают лучше и дольше. Организм перестаёт требовать постоянных "подпиток", потому что уровень сахара в крови стабилизируется.

Миф о перекусах каждые 2-3 часа

Популярный совет "есть чаще, чтобы разогнать метаболизм" подходит далеко не всем. На деле частые перекусы удерживают уровень инсулина высоким, а это мешает телу использовать жировые запасы.

Один из альтернативных подходов — интервальное голодание. Например, питание в течение 8 часов и пауза в 16. Такой режим помогает наладить работу ЖКТ, стабилизировать энергию и научиться различать настоящий голод от привычки или скуки.

Путь к осознанности

Здоровое питание не означает строгие запреты. Оно начинается с внимательности: читайте составы, выбирайте простые продукты, заменяйте сладости фруктами, а белый хлеб — цельнозерновым.

Через несколько недель вкусовые рецепторы адаптируются, и даже яблоко будет казаться сладким, а овощи — вкусными без добавок. Это и есть настоящая свобода от "сахарной ловушки".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
