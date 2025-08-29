Печень работает как завод по переработке токсинов — но без этих трёх продуктов конвейер встаёт

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Организм человека ежедневно сталкивается с нагрузкой в виде токсинов и продуктов обмена, и главная роль в их нейтрализации принадлежит печени. Но, как объясняют специалисты, этот орган нуждается в «подпитке» — без достаточного количества белка, жирных кислот и ряда витаминов его работа замедляется. В результате страдает не только очищение организма, но и общее самочувствие.

Полезные продукты на столе
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Полезные продукты на столе

Не нужны чудо-детоксы

Мода на специальные средства для «чистки» организма порой вводит людей в заблуждение. На самом деле печень справляется со своей функцией самостоятельно, если получает всё необходимое. Об этом напоминает Сергей Вялов, кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог и гепатолог.

«Когда у печени есть расходники, она делает все реактивы, которые необходимы. И, соответственно, утилизирует ненужное», — отметил врач.

По словам эксперта, печень выполняет более 500 функций, среди которых одна из ключевых — барьерная, или детоксицирующая.

Три продукта для здоровья печени

Для того чтобы обеспечить печень нужными «строительными блоками», достаточно включить в рацион простые и доступные продукты.

  1. Куриные яйца — источник белка и витаминов А, D, Е и K. Особенно ценен желток, в котором содержится витамин Е, мощный антиоксидант, защищающий клетки от повреждений и преждевременного старения.
  2. Шпинат — богат витаминами А, Е, К, а также антиоксидантами, которые поддерживают работу печени и иммунной системы.
  3. Авокадо — содержит полезные жиры, способствующие усвоению жирорастворимых витаминов и поддерживающие здоровье сосудов и клеток.

Зачем нужны эти витамины

Каждый из перечисленных витаминов играет важную роль:

• Витамин А укрепляет иммунитет, улучшает зрение и состояние кожи.
• Витамин D помогает усваивать кальций, укрепляет кости и повышает защитные силы организма.
• Витамин Е защищает клетки от окислительного стресса и замедляет старение.
• Витамин K регулирует свёртываемость крови и поддерживает костную ткань.

Чтобы помочь печени и замедлить процессы старения, вовсе не обязательно прибегать к жёстким диетам или детокс-программам. Гораздо эффективнее регулярно включать в меню продукты, богатые белком, витаминами и жирами. Простая комбинация из яиц, шпината и авокадо способна обеспечить организм необходимым набором веществ для естественной очистки и укрепления здоровья, сообщает "Царьград".

Уточнения

Пе́чень — жизненно важная железа смешанной секреции позвоночных животных, в том числе и человека, находящаяся в брюшной полости (полости живота) под диафрагмой и выполняющая большое количество различных физиологических функций.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
