Печень работает как завод по переработке токсинов — но без этих трёх продуктов конвейер встаёт

Организм человека ежедневно сталкивается с нагрузкой в виде токсинов и продуктов обмена, и главная роль в их нейтрализации принадлежит печени. Но, как объясняют специалисты, этот орган нуждается в «подпитке» — без достаточного количества белка, жирных кислот и ряда витаминов его работа замедляется. В результате страдает не только очищение организма, но и общее самочувствие.
Мода на специальные средства для «чистки» организма порой вводит людей в заблуждение. На самом деле печень справляется со своей функцией самостоятельно, если получает всё необходимое. Об этом напоминает Сергей Вялов, кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог и гепатолог.
«Когда у печени есть расходники, она делает все реактивы, которые необходимы. И, соответственно, утилизирует ненужное», — отметил врач.
По словам эксперта, печень выполняет более 500 функций, среди которых одна из ключевых — барьерная, или детоксицирующая.
Для того чтобы обеспечить печень нужными «строительными блоками», достаточно включить в рацион простые и доступные продукты.
Каждый из перечисленных витаминов играет важную роль:
• Витамин А укрепляет иммунитет, улучшает зрение и состояние кожи.
• Витамин D помогает усваивать кальций, укрепляет кости и повышает защитные силы организма.
• Витамин Е защищает клетки от окислительного стресса и замедляет старение.
• Витамин K регулирует свёртываемость крови и поддерживает костную ткань.
Чтобы помочь печени и замедлить процессы старения, вовсе не обязательно прибегать к жёстким диетам или детокс-программам. Гораздо эффективнее регулярно включать в меню продукты, богатые белком, витаминами и жирами. Простая комбинация из яиц, шпината и авокадо способна обеспечить организм необходимым набором веществ для естественной очистки и укрепления здоровья, сообщает "Царьград".
Пе́чень — жизненно важная железа смешанной секреции позвоночных животных, в том числе и человека, находящаяся в брюшной полости (полости живота) под диафрагмой и выполняющая большое количество различных физиологических функций.
Алкоголь оказывается не просто вредной привычкой, а настоящим скрытым убийцей. Узнайте, как он разрушает ДНК и провоцирует рак.