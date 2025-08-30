Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Переработка нефти в России: Роснефть снизила объёмы
Не хотите сидеть на диетах? Попробуйте этот напиток — он легко ускорит ваш метаболизм
Магазинный после этого не захочется: домашний кетчуп, который раскрывает вкус любого блюда
От милого пушистика до монстра: как неправильное воспитание калечит характер кота навсегда
Мифы о компьютерах: что изменилось и во что больше не стоит верить
Простое решение для начинающих огородников: почему высокие грядки всегда лучше
Цена популярности Руки Базуки: как культовые бицепсы обернулись угрозой жизни для Кирилла Терёшина
Вы не знали, как открыть капот Smart? Вот секрет, который скрывает этот компактный автомобиль
Они подсвечивают, говорят и управляют музыкой: зеркала, которые делают утро идеальным

Пьёте для пользы — получаете перегруз: как забота о себе превращается в отравление БАДами

3:03
Здоровье

Биологически активные добавки (БАДы) — это продукты, содержащие витамины, минералы, аминокислоты, пробиотики, растительные экстракты и другие вещества, которые могут поддерживать здоровье и восполнять дефицит питательных элементов. В отличие от лекарств, они не лечат конкретные заболевания, а работают как вспомогательное средство для улучшения общего состояния организма.

Бады
Фото: commons.wikimedia.org by Крисморозова, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Бады

Основные группы добавок

БАДы можно разделить на несколько категорий:

  • Общетонизирующие: женьшень, коэнзим Q10, элеутерококк. Повышают энергию и работоспособность.
  • Профилактические: кальций, магний, витамины A, C, E, иммуномодуляторы (эхинацея, прополис). Снижают риск развития заболеваний.
  • Корректирующие: омега-3, артишок, цинк, кверцетин. Поддерживают сердце, печень, сосуды, иммунитет.
  • Спортивные: протеин, креатин, аминокислоты. Ускоряют восстановление и повышают выносливость.

Отличия БАДов от лекарств

  • Цель: лекарства лечат болезни, БАДы — дополняют питание.
  • Состав: в лекарствах — активное химическое вещество с доказанным эффектом, в БАДах — комплексы природных и синтетических веществ.
  • Действие: лекарства работают быстро и целенаправленно, БАДы действуют мягче и зависят от индивидуальных особенностей организма.
  • Контроль качества: лекарства проходят строгие клинические испытания, для БАДов такой уровень проверки не обязателен.

Как принимать БАДы правильно

Чтобы получить пользу и снизить риски, важно соблюдать несколько правил:

  • Индивидуальный подход: у каждого человека свои потребности. Одни добавки могут быть полезны, а другим — противопоказаны.
  • Совместимость: БАДы могут взаимодействовать между собой, с продуктами и лекарствами. Например, железо хуже усваивается вместе с кофе, а витамин К2 лучше принимать с жирной пищей.
  • Время приёма: одни добавки принимают утром (например, витамины группы B), другие — вечером (магний для расслабления).
  • Продолжительность курса: большинство добавок не стоит использовать постоянно. Обычно курс длится 3-6 недель, после чего делают перерыв.
  • Безопасность: при хронических болезнях или приёме медикаментов лучше обсудить добавки с врачом, чтобы избежать побочных эффектов.

На что обратить внимание

  • Используйте только сертифицированные добавки.
  • Следите за своим самочувствием: при появлении побочных эффектов прекращайте приём.
  • Не сочетайте приём БАДов с алкоголем и избытком кофеина.
  • Помните, что БАДы не заменяют полноценное питание и здоровый образ жизни.

Правильное питание, физическая активность и разумное использование добавок в комплексе дают лучший результат.

Уточнения

Биологи́чески акти́вные доба́вки (БАД) к пи́ще — биологически активные вещества и их композиции, предназначенные для непосредственного приёма с пищей или введения в состав пищевых продуктов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Секрет вечной молодости раскрыт: крем, победивший время, назван лучшим в 2025 году
Красота и стиль
Секрет вечной молодости раскрыт: крем, победивший время, назван лучшим в 2025 году Аудио 
Русский сруб против канадского: почему у нас щели заколачивают по три раза, а там хватает пары дней
Недвижимость
Русский сруб против канадского: почему у нас щели заколачивают по три раза, а там хватает пары дней Аудио 
Топ-лайфхак для рук: это упражнение качает бицепс и трицепс одновременно
Новости спорта
Топ-лайфхак для рук: это упражнение качает бицепс и трицепс одновременно Аудио 
Популярное
Гибридный медведь уже среди нас: почему появление гролара считается тревожным знаком для природы

Гролар — гибрид белого и бурого медведя. Он не опаснее других, но сам факт его появления говорит о тревожных изменениях в природе.

Гибридный медведь уже среди нас: почему появление гролара считается тревожным знаком для природы
Топ-лайфхак для рук: это упражнение качает бицепс и трицепс одновременно
Топ-лайфхак для рук: это упражнение качает бицепс и трицепс одновременно
В Китае предложили закупать российские авиадвигатели, чтобы не зависеть от США
Русский сруб против канадского: почему у нас щели заколачивают по три раза, а там хватает пары дней
Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова Первое советское авто для граждан: как Opel стал Москвичом Сергей Милешкин Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова
Животное, исчезнувшее из-за крыс и людей, воскресло на скале в океане: чудо или отчаянный сигнал
Маленький балкон — большие возможности: превращаем скучное пространство в стильный оазис
Учёные заглянули в геном пьющих людей — и увидели то, чего не должно было быть
Учёные заглянули в геном пьющих людей — и увидели то, чего не должно было быть
Последние материалы
Магазинный после этого не захочется: домашний кетчуп, который раскрывает вкус любого блюда
Пьёте для пользы — получаете перегруз: как забота о себе превращается в отравление БАДами
От милого пушистика до монстра: как неправильное воспитание калечит характер кота навсегда
Мифы о компьютерах: что изменилось и во что больше не стоит верить
Простое решение для начинающих огородников: почему высокие грядки всегда лучше
Цена популярности Руки Базуки: как культовые бицепсы обернулись угрозой жизни для Кирилла Терёшина
Вы не знали, как открыть капот Smart? Вот секрет, который скрывает этот компактный автомобиль
Они подсвечивают, говорят и управляют музыкой: зеркала, которые делают утро идеальным
Не бойтесь конфликта: что делать, если чужой кондиционер разрушает вам жизнь и фасад
США поставили мир на колени: почему ООН может переехать из Нью-Йорка в Женеву
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.