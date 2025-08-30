Пьёте для пользы — получаете перегруз: как забота о себе превращается в отравление БАДами
3:03
Your browser does not support the audio element.
30.08.2025 21:21
Биологически активные добавки (БАДы) — это продукты, содержащие витамины, минералы, аминокислоты, пробиотики, растительные экстракты и другие вещества, которые могут поддерживать здоровье и восполнять дефицит питательных элементов. В отличие от лекарств, они не лечат конкретные заболевания, а работают как вспомогательное средство для улучшения общего состояния организма.
Фото: commons.wikimedia.org by Крисморозова, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Бады
Основные группы добавок
БАДы можно разделить на несколько категорий:
Общетонизирующие: женьшень, коэнзим Q10, элеутерококк. Повышают энергию и работоспособность.
Профилактические: кальций, магний, витамины A, C, E, иммуномодуляторы (эхинацея, прополис). Снижают риск развития заболеваний.
Корректирующие: омега-3, артишок, цинк, кверцетин. Поддерживают сердце, печень, сосуды, иммунитет.
Спортивные: протеин, креатин, аминокислоты. Ускоряют восстановление и повышают выносливость. Отличия БАДов от лекарств
Цель: лекарства лечат болезни, БАДы — дополняют питание.
Состав: в лекарствах — активное химическое вещество с доказанным эффектом, в БАДах — комплексы природных и синтетических веществ.
Действие: лекарства работают быстро и целенаправленно, БАДы действуют мягче и зависят от индивидуальных особенностей организма.
Контроль качества: лекарства проходят строгие клинические испытания, для БАДов такой уровень проверки не обязателен. Как принимать БАДы правильно
Чтобы получить пользу и снизить риски, важно соблюдать несколько правил:
Индивидуальный подход: у каждого человека свои потребности. Одни добавки могут быть полезны, а другим — противопоказаны.
Совместимость: БАДы могут взаимодействовать между собой, с продуктами и лекарствами. Например, железо хуже усваивается вместе с кофе, а витамин К2 лучше принимать с жирной пищей.
Время приёма: одни добавки принимают утром (например, витамины группы B), другие — вечером (магний для расслабления).
Продолжительность курса: большинство добавок не стоит использовать постоянно. Обычно курс длится 3-6 недель, после чего делают перерыв.
Безопасность: при хронических болезнях или приёме медикаментов лучше обсудить добавки с врачом, чтобы избежать побочных эффектов. На что обратить внимание
Используйте только сертифицированные добавки.
Следите за своим самочувствием: при появлении побочных эффектов прекращайте приём.
Не сочетайте приём БАДов с алкоголем и избытком кофеина.
Помните, что БАДы не заменяют полноценное питание и здоровый образ жизни.
Правильное питание, физическая активность и разумное использование добавок в комплексе дают лучший результат.
Уточнения
( Биологи́чески акти́вные доба́вки БАД ) к пи́ще — биологически активные вещества и их композиции, предназначенные для непосредственного приёма с пищей или введения в состав пищевых продуктов.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины