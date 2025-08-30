Пьёте для пользы — получаете перегруз: как забота о себе превращается в отравление БАДами

Биологически активные добавки (БАДы) — это продукты, содержащие витамины, минералы, аминокислоты, пробиотики, растительные экстракты и другие вещества, которые могут поддерживать здоровье и восполнять дефицит питательных элементов. В отличие от лекарств, они не лечат конкретные заболевания, а работают как вспомогательное средство для улучшения общего состояния организма.

Основные группы добавок

БАДы можно разделить на несколько категорий:

Общетонизирующие: женьшень, коэнзим Q10, элеутерококк. Повышают энергию и работоспособность.

женьшень, коэнзим Q10, элеутерококк. Повышают энергию и работоспособность. Профилактические: кальций, магний, витамины A, C, E, иммуномодуляторы (эхинацея, прополис). Снижают риск развития заболеваний.

кальций, магний, витамины A, C, E, иммуномодуляторы (эхинацея, прополис). Снижают риск развития заболеваний. Корректирующие: омега-3, артишок, цинк, кверцетин. Поддерживают сердце, печень, сосуды, иммунитет.

омега-3, артишок, цинк, кверцетин. Поддерживают сердце, печень, сосуды, иммунитет. Спортивные: протеин, креатин, аминокислоты. Ускоряют восстановление и повышают выносливость.

Отличия БАДов от лекарств

Цель : лекарства лечат болезни, БАДы — дополняют питание.

: лекарства лечат болезни, БАДы — дополняют питание. Состав : в лекарствах — активное химическое вещество с доказанным эффектом, в БАДах — комплексы природных и синтетических веществ.

: в лекарствах — активное химическое вещество с доказанным эффектом, в БАДах — комплексы природных и синтетических веществ. Действие : лекарства работают быстро и целенаправленно, БАДы действуют мягче и зависят от индивидуальных особенностей организма.

: лекарства работают быстро и целенаправленно, БАДы действуют мягче и зависят от индивидуальных особенностей организма. Контроль качества: лекарства проходят строгие клинические испытания, для БАДов такой уровень проверки не обязателен.

Как принимать БАДы правильно

Чтобы получить пользу и снизить риски, важно соблюдать несколько правил:

Индивидуальный подход: у каждого человека свои потребности. Одни добавки могут быть полезны, а другим — противопоказаны.

у каждого человека свои потребности. Одни добавки могут быть полезны, а другим — противопоказаны. Совместимость: БАДы могут взаимодействовать между собой, с продуктами и лекарствами. Например, железо хуже усваивается вместе с кофе, а витамин К2 лучше принимать с жирной пищей.

БАДы могут взаимодействовать между собой, с продуктами и лекарствами. Например, железо хуже усваивается вместе с кофе, а витамин К2 лучше принимать с жирной пищей. Время приёма: одни добавки принимают утром (например, витамины группы B), другие — вечером (магний для расслабления).

одни добавки принимают утром (например, витамины группы B), другие — вечером (магний для расслабления). Продолжительность курса: большинство добавок не стоит использовать постоянно. Обычно курс длится 3-6 недель, после чего делают перерыв.

большинство добавок не стоит использовать постоянно. Обычно курс длится 3-6 недель, после чего делают перерыв. Безопасность: при хронических болезнях или приёме медикаментов лучше обсудить добавки с врачом, чтобы избежать побочных эффектов.

На что обратить внимание

Используйте только сертифицированные добавки.

Следите за своим самочувствием: при появлении побочных эффектов прекращайте приём.

Не сочетайте приём БАДов с алкоголем и избытком кофеина.

Помните, что БАДы не заменяют полноценное питание и здоровый образ жизни.

Правильное питание, физическая активность и разумное использование добавок в комплексе дают лучший результат.

