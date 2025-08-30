Лунатик в доме: насколько опасно нарушать сон тому, кто живёт на грани сна и реальности

3:26 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Лунатизм, или сомнамбулизм (от лат. somnus - сон и ambulare - ходить), относится к нарушениям сна, при которых человек может вставать с постели, ходить, разговаривать или выполнять привычные действия, не осознавая их. Часто такие эпизоды кажутся нелепыми: кто-то кладёт вещи в холодильник, кто-то "убирает" во сне. После пробуждения обычно воспоминаний не остаётся.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Лунатизм у взрослых

С медицинской точки зрения это не психическое расстройство, а форма парасомнии — особенностей сна, связанных с нарушениями его фаз.

Как возникает лунатизм

Сон делится на медленный (NREM) и быстрый (REM). Лунатизм появляется при неполном пробуждении из глубокого NREM-сна, когда двигательные зоны мозга активируются, а центры сознания и контроля остаются "выключенными".

Согласно исследованиям (Sleep Medicine Reviews, Journal of Clinical Sleep Medicine), ключевую роль играют наследственность и внешние триггеры.

Основные факторы:

генетика (если оба родителя в детстве были склонны к лунатизму, вероятность у ребёнка достигает 50-60%);

недосып и стресс, которые увеличивают количество микропробуждений;

неврологические состояния (мигрень, эпилепсия, болезнь Паркинсона);

приём некоторых лекарств, включая снотворные из группы "Z-препаратов".

Как распознать лунатика

Эпизоды случаются чаще всего в первую треть ночи и длятся от нескольких секунд до нескольких минут. Человек встаёт, может ходить, одеваться или выполнять простые действия, при этом выглядит отрешённым и почти не реагирует на окружающих. Речь обычно бессвязна, движения неловкие. После пробуждения эпизод забывается.

Можно ли будить сомнамбулу

Считается, что лунатика нельзя будить. На самом деле исследования (Sleep, Neurology) показывают: будить можно, но делать это резко не рекомендуется. Внезапное пробуждение приводит к дезориентации, испугу и даже агрессивной реакции. Безопаснее мягко направить человека обратно в постель или спокойно наблюдать, пока эпизод не закончится.

Будить стоит только в том случае, если сомнамбула может получить травму — например, пытается выйти на улицу или подняться по лестнице.

Что делать близким

обеспечить безопасность: убрать острые предметы, закрыть окна и двери, заблокировать доступ к лестницам;

сопроводить человека обратно в кровать спокойным голосом;

при частых или травмоопасных эпизодах вести дневник сна, фиксировать триггеры и обратиться к врачу-сомнологу.

Мифы о лунатиках

Лунатизм связан с полнолунием: научных подтверждений нет: полнолуние может слегка сокращать длительность сна, но прямой связи с сомнамбулизмом не выявлено.

научных подтверждений нет: полнолуние может слегка сокращать длительность сна, но прямой связи с сомнамбулизмом не выявлено. Все лунатики ходят с вытянутыми руками: на самом деле поведение может быть разным — от тихого сидения в кровати до сложных бытовых действий.

на самом деле поведение может быть разным — от тихого сидения в кровати до сложных бытовых действий. Лунатизм — признак психической болезни: это не расстройство психики, а особенность работы нервной системы во время сна.

Главное правило для близких — сохранять спокойствие, не пугать человека и создать безопасные условия в доме.

Уточнения

Сомнамбули́зм (от лат. somnus - "сон" и ambulo - "ходить", "передвигаться"; ноктамбули́зм, снохожде́ние, лунати́зм) — расстройство парасомнического спектра, при котором люди совершают какие-либо действия, находясь при этом в состоянии сна.

