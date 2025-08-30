Лунатик в доме: насколько опасно нарушать сон тому, кто живёт на грани сна и реальности

Лунатизм, или сомнамбулизм (от лат. somnus - сон и ambulare - ходить), относится к нарушениям сна, при которых человек может вставать с постели, ходить, разговаривать или выполнять привычные действия, не осознавая их. Часто такие эпизоды кажутся нелепыми: кто-то кладёт вещи в холодильник, кто-то "убирает" во сне. После пробуждения обычно воспоминаний не остаётся.
С медицинской точки зрения это не психическое расстройство, а форма парасомнии — особенностей сна, связанных с нарушениями его фаз.
Сон делится на медленный (NREM) и быстрый (REM). Лунатизм появляется при неполном пробуждении из глубокого NREM-сна, когда двигательные зоны мозга активируются, а центры сознания и контроля остаются "выключенными".
Согласно исследованиям (Sleep Medicine Reviews, Journal of Clinical Sleep Medicine), ключевую роль играют наследственность и внешние триггеры.
Эпизоды случаются чаще всего в первую треть ночи и длятся от нескольких секунд до нескольких минут. Человек встаёт, может ходить, одеваться или выполнять простые действия, при этом выглядит отрешённым и почти не реагирует на окружающих. Речь обычно бессвязна, движения неловкие. После пробуждения эпизод забывается.
Считается, что лунатика нельзя будить. На самом деле исследования (Sleep, Neurology) показывают: будить можно, но делать это резко не рекомендуется. Внезапное пробуждение приводит к дезориентации, испугу и даже агрессивной реакции. Безопаснее мягко направить человека обратно в постель или спокойно наблюдать, пока эпизод не закончится.
Будить стоит только в том случае, если сомнамбула может получить травму — например, пытается выйти на улицу или подняться по лестнице.
Главное правило для близких — сохранять спокойствие, не пугать человека и создать безопасные условия в доме.
