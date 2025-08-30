Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Аргентинская окаменелость: в Патагонии откопали одного из крупнейших хищников мелового периода
Фитнес-бомба: как упражнение ласточка помогает развивать баланс и силу
Постельные клопы атакуют: как запах и пятна выдают насекомых в отеле
Нежный захват, мощное послание: 4 причины, по которым кошка обнимает вашу руку лапами
Лунатик в доме: насколько опасно нарушать сон тому, кто живёт на грани сна и реальности
Что скрывают стены дворца Собрельяно: стоимость билетов, экскурсии и маршруты
Ядовитые соседи: какие цветы вызывают ожоги, паралич и головокружение
BMW G74: Новый внедорожник против Mercedes G-Class – первые детали
Ключ к взлёту авторынка: одно решение ЦБ изменит всё

Вы думаете, что знаете своё давление? 9 из 10 делают хотя бы одну ошибку при его измерении

3:27
Здоровье

Артериальное давление — важный показатель здоровья сердца и сосудов. Его регулярный контроль помогает вовремя заметить гипертонию — один из главных факторов риска инсульта и сердечного приступа. Сегодня тонометр есть почти в каждом доме, но далеко не всегда полученные значения отражают реальную картину. Причина — ошибки при измерении.

Пенсионер измеряет давление
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Пенсионер измеряет давление

Что показывают цифры на экране

Цифры 120/80 мм рт. ст. считаются ориентиром для здорового взрослого.

  • Первое значение (систолическое) показывает силу, с которой сердце выталкивает кровь.
  • Второе (диастолическое) отражает давление в сосудах в момент, когда сердце отдыхает между ударами.

Если верхнее число стабильно выше нормы — сердцу приходится работать с перегрузкой. Повышенное нижнее говорит о том, что сосуды потеряли эластичность или слишком сужены.

Факторы, искажающие результат

Исследования, опубликованные в Journal of Hypertension и American Journal of Hypertension, показали, что даже небольшие нарушения в подготовке к измерению могут привести к серьёзным погрешностям — до 30 мм рт. ст.

К числу наиболее частых ошибок относятся:

  • Кофеин и никотин: выпитая чашка кофе или выкуренная сигарета способны поднять показатели на 5-15 единиц.
  • Полный мочевой пузырь: по данным Американской кардиологической ассоциации, это может увеличить систолическое давление более чем на 30 пунктов.
  • Физическая нагрузка и стресс: недавняя активность или эмоциональное возбуждение временно повышают показатели.
  • Положение тела: если рука ниже уровня сердца или ноги скрещены, ошибка составит от 4 до 20 единиц.
  • Неподходящая манжета и старый прибор: слишком маленькая манжета завышает результат, слишком большая — занижает. Некалиброванные тонометры также дают серьёзные искажения.

Как измерять давление правильно

Международные рекомендации (European Society of Cardiology, American Heart Association) сходятся во мнении: для домашнего контроля лучше всего использовать автоматический плечевой тонометр.

Чтобы результат был точным, важно соблюдать несколько правил:

  • за 30 минут до измерения не пить кофе и энергетики, не курить и не заниматься спортом;
  • опорожнить мочевой пузырь;
  • посидеть спокойно 5 минут перед началом процедуры;
  • во время измерения сидеть прямо, поставить ноги на пол, не скрещивая;
  • руку уложить на стол или подлокотник так, чтобы манжета находилась на уровне сердца;
  • манжета должна плотно охватывать плечо и закрывать не менее 80% его окружности;
  • не разговаривать и не двигаться;
  • выполнить два измерения с интервалом в минуту; если разница превышает 5 единиц, сделать третье.

Почему это имеет значение

Неточные измерения могут привести к ошибочному диагнозу: человек с гипертонией будет считать себя здоровым или наоборот — начнёт принимать лекарства без необходимости. По данным Hypertension Journal, до трети случаев высокого давления остаются невыявленными именно из-за неправильного домашнего контроля.

Уточнения

Кровяно́е давле́ние - давление, которое кровь оказывает на стенки кровеносных сосудов, иначе говоря, превышение давления жидкости в кровеносной системе над атмосферным.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Эксперты: ошибки в воспитании могут привести к депрессии и смерти кошки
Домашние животные
Эксперты: ошибки в воспитании могут привести к депрессии и смерти кошки Аудио 
Гольфы стали главным аксессуаром осени 2025 на подиумах Miu Miu и Fendi
Красота и стиль
Гольфы стали главным аксессуаром осени 2025 на подиумах Miu Miu и Fendi Аудио 
Губы против правил: неожиданный тренд, который вытесняет классику
Красота и стиль
Губы против правил: неожиданный тренд, который вытесняет классику Аудио 
Популярное
Гибридный медведь уже среди нас: почему появление гролара считается тревожным знаком для природы

Гролар — гибрид белого и бурого медведя. Он не опаснее других, но сам факт его появления говорит о тревожных изменениях в природе.

Гибридный медведь уже среди нас: почему появление гролара считается тревожным знаком для природы
Топ-лайфхак для рук: это упражнение качает бицепс и трицепс одновременно
Топ-лайфхак для рук: это упражнение качает бицепс и трицепс одновременно
Учёные заглянули в геном пьющих людей — и увидели то, чего не должно было быть
В Китае предложили закупать российские авиадвигатели, чтобы не зависеть от США
Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова Первое советское авто для граждан: как Opel стал Москвичом Сергей Милешкин Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова
Маленький балкон — большие возможности: превращаем скучное пространство в стильный оазис
Не хуже, чем в греческом ресторане: раскройте секрет идеальной запеканки из баклажанов
Животное, исчезнувшее из-за крыс и людей, воскресло на скале в океане: чудо или отчаянный сигнал
Животное, исчезнувшее из-за крыс и людей, воскресло на скале в океане: чудо или отчаянный сигнал
Последние материалы
Ядовитые соседи: какие цветы вызывают ожоги, паралич и головокружение
BMW G74: Новый внедорожник против Mercedes G-Class – первые детали
Ключ к взлёту авторынка: одно решение ЦБ изменит всё
Забудьте про масло — этот способ жарки цукини в аэрогриле покорит вас навсегда
Привычка котёнка, как язык любви во взрослом возрасте: когда нет возможности сказать о чувствах
Жизнь как подарок космоса: почему без Тейи наша планета могла остаться мёртвой
Лишние килограммы не уходят, пока метаболизм спит — пора его разбудить
У жирка совести нет: набравшая в весе Кристина Асмус рассказала, как пытается худеть
Раскрыт самый тайный секрет по укреплению рук и устранению обвисания кожи — без утяжелителей
Маленькое помещение — большие запасы: мини-погреб становится главным помощником хозяина
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.