Вы думаете, что знаете своё давление? 9 из 10 делают хотя бы одну ошибку при его измерении

Артериальное давление — важный показатель здоровья сердца и сосудов. Его регулярный контроль помогает вовремя заметить гипертонию — один из главных факторов риска инсульта и сердечного приступа. Сегодня тонометр есть почти в каждом доме, но далеко не всегда полученные значения отражают реальную картину. Причина — ошибки при измерении.

Что показывают цифры на экране

Цифры 120/80 мм рт. ст. считаются ориентиром для здорового взрослого.

Первое значение (систолическое) показывает силу, с которой сердце выталкивает кровь.

Второе (диастолическое) отражает давление в сосудах в момент, когда сердце отдыхает между ударами.

Если верхнее число стабильно выше нормы — сердцу приходится работать с перегрузкой. Повышенное нижнее говорит о том, что сосуды потеряли эластичность или слишком сужены.

Факторы, искажающие результат

Исследования, опубликованные в Journal of Hypertension и American Journal of Hypertension, показали, что даже небольшие нарушения в подготовке к измерению могут привести к серьёзным погрешностям — до 30 мм рт. ст.

К числу наиболее частых ошибок относятся:

Кофеин и никотин: выпитая чашка кофе или выкуренная сигарета способны поднять показатели на 5-15 единиц.

выпитая чашка кофе или выкуренная сигарета способны поднять показатели на 5-15 единиц. Полный мочевой пузырь: по данным Американской кардиологической ассоциации, это может увеличить систолическое давление более чем на 30 пунктов.

по данным Американской кардиологической ассоциации, это может увеличить систолическое давление более чем на 30 пунктов. Физическая нагрузка и стресс: недавняя активность или эмоциональное возбуждение временно повышают показатели.

недавняя активность или эмоциональное возбуждение временно повышают показатели. Положение тела: если рука ниже уровня сердца или ноги скрещены, ошибка составит от 4 до 20 единиц.

если рука ниже уровня сердца или ноги скрещены, ошибка составит от 4 до 20 единиц. Неподходящая манжета и старый прибор: слишком маленькая манжета завышает результат, слишком большая — занижает. Некалиброванные тонометры также дают серьёзные искажения.

Как измерять давление правильно

Международные рекомендации (European Society of Cardiology, American Heart Association) сходятся во мнении: для домашнего контроля лучше всего использовать автоматический плечевой тонометр.

Чтобы результат был точным, важно соблюдать несколько правил:

за 30 минут до измерения не пить кофе и энергетики, не курить и не заниматься спортом;

опорожнить мочевой пузырь;

посидеть спокойно 5 минут перед началом процедуры;

во время измерения сидеть прямо, поставить ноги на пол, не скрещивая;

руку уложить на стол или подлокотник так, чтобы манжета находилась на уровне сердца;

манжета должна плотно охватывать плечо и закрывать не менее 80% его окружности;

не разговаривать и не двигаться;

выполнить два измерения с интервалом в минуту; если разница превышает 5 единиц, сделать третье.

Почему это имеет значение

Неточные измерения могут привести к ошибочному диагнозу: человек с гипертонией будет считать себя здоровым или наоборот — начнёт принимать лекарства без необходимости. По данным Hypertension Journal, до трети случаев высокого давления остаются невыявленными именно из-за неправильного домашнего контроля.

Уточнения

