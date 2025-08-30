Вы думаете, что знаете своё давление? 9 из 10 делают хотя бы одну ошибку при его измерении

Артериальное давление — важный показатель здоровья сердца и сосудов. Его регулярный контроль помогает вовремя заметить гипертонию — один из главных факторов риска инсульта и сердечного приступа. Сегодня тонометр есть почти в каждом доме, но далеко не всегда полученные значения отражают реальную картину. Причина — ошибки при измерении.
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Пенсионер измеряет давление
Что показывают цифры на экране
Цифры 120/80 мм рт. ст. считаются ориентиром для здорового взрослого.
Первое значение (систолическое) показывает силу, с которой сердце выталкивает кровь.
Второе (диастолическое) отражает давление в сосудах в момент, когда сердце отдыхает между ударами.
Если верхнее число стабильно выше нормы — сердцу приходится работать с перегрузкой. Повышенное нижнее говорит о том, что сосуды потеряли эластичность или слишком сужены.
Факторы, искажающие результат
Исследования, опубликованные в Journal of Hypertension и American Journal of Hypertension, показали, что даже небольшие нарушения в подготовке к измерению могут привести к серьёзным погрешностям — до 30 мм рт. ст.
К числу наиболее частых ошибок относятся:
Кофеин и никотин: выпитая чашка кофе или выкуренная сигарета способны поднять показатели на 5-15 единиц.
Полный мочевой пузырь: по данным Американской кардиологической ассоциации, это может увеличить систолическое давление более чем на 30 пунктов.
Физическая нагрузка и стресс: недавняя активность или эмоциональное возбуждение временно повышают показатели.
Положение тела: если рука ниже уровня сердца или ноги скрещены, ошибка составит от 4 до 20 единиц.
Неподходящая манжета и старый прибор: слишком маленькая манжета завышает результат, слишком большая — занижает. Некалиброванные тонометры также дают серьёзные искажения.
Как измерять давление правильно
Международные рекомендации (European Society of Cardiology, American Heart Association) сходятся во мнении: для домашнего контроля лучше всего использовать автоматический плечевой тонометр.
Чтобы результат был точным, важно соблюдать несколько правил:
за 30 минут до измерения не пить кофе и энергетики, не курить и не заниматься спортом;
опорожнить мочевой пузырь;
посидеть спокойно 5 минут перед началом процедуры;
во время измерения сидеть прямо, поставить ноги на пол, не скрещивая;
руку уложить на стол или подлокотник так, чтобы манжета находилась на уровне сердца;
манжета должна плотно охватывать плечо и закрывать не менее 80% его окружности;
не разговаривать и не двигаться;
выполнить два измерения с интервалом в минуту; если разница превышает 5 единиц, сделать третье.
Почему это имеет значение
Неточные измерения могут привести к ошибочному диагнозу: человек с гипертонией будет считать себя здоровым или наоборот — начнёт принимать лекарства без необходимости. По данным Hypertension Journal, до трети случаев высокого давления остаются невыявленными именно из-за неправильного домашнего контроля.
Уточнения
Кровяно́е давле́ние - давление, которое кровь оказывает на стенки кровеносных сосудов, иначе говоря, превышение давления жидкости в кровеносной системе над атмосферным.
