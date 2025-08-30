Маркетинговая легенда СССР: что не так с янтарной кислотой и почему ею лечат только у нас

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:57
Здоровье

Янтарная кислота (сукцинат) — органическое соединение, которое естественным образом образуется в клетках человека в процессе выработки энергии. Она участвует в цикле Кребса — ключевой цепочке реакций, где питательные вещества превращаются в АТФ, универсальное "топливо" организма.

Таблетки на ладони
Фото: flickr.com by Рассел Бернис, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Таблетки на ладони

Сукцинат регулирует работу митохондрий, влияет на реакцию клеток в стрессовых условиях (например, при нехватке кислорода) и обладает антиоксидантными свойствами. Однако важно понимать: организм сам синтезирует янтарную кислоту в нужном объёме, её дефицит не встречается.

Где используется янтарная кислота

В медицине

  • В аптеках продаются БАДы и препараты с сукцинатом, которые обещают облегчить усталость, похмелье, тревожность, улучшить память и даже замедлить старение. Но международных подтверждений этому нет: в списках ВОЗ, FDA и Европейского агентства по лекарственным средствам такие препараты отсутствуют. По данным RxList, эффективность при менопаузе, артрите и болевых синдромах не доказана. Популярность в России и СНГ объясняется скорее маркетингом, чем доказательной медициной.

В пищевой промышленности

  • Известна пищевая добавка E363, используемая как регулятор кислотности и усилитель вкуса.

В косметологии

  • Сукцинат включают в кремы, маски и инъекционные препараты. Лабораторные исследования показывают, что он может стимулировать выработку коллагена и активировать фибробласты, улучшая микроциркуляцию и упругость кожи. Но клинические испытания ограничены: масштабных рандомизированных исследований пока нет.

В сельском хозяйстве

  • Применяется как стимулятор роста растений. Однако и здесь исследований высокого качества недостаточно.

Что известно о пользе и рисках

Польза

  • Научно подтвержден только факт участия янтарной кислоты в энергетическом обмене клеток. Все остальные заявленные эффекты — повышение бодрости, "детокс", помощь при стрессе — остаются на уровне предположений или рекламных обещаний.

Риски

  • Беременным и кормящим женщинам использовать добавки не рекомендуется: безопасность не изучена.
  • Возможны взаимодействия с препаратами от давления и аритмий.
  • У людей с заболеваниями ЖКТ кислота может усиливать дискомфорт.
  • Побочные эффекты описаны редко, но данных для уверенных выводов недостаточно.

Дозировки и формы

Стандартизированных дозировок не существует. В разных БАДах концентрации отличаются, а международных рекомендаций нет. Организм сам вырабатывает сукцинат в нужном объёме, поэтому для здорового человека добавки вряд ли принесут ощутимую пользу.

Уточнения

Янта́рная кислота́ бутандио́вая кислота, химическая формула — C4H6O4 или НООС-СН2-СН2-СООН - cлабая органическая кислота, двухосновная карбоновая кислота.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

