За гранью усталости: почему обеденный сон в 30 минут — ваше спасение

Здоровье

Поспать в обед в течение 20-30 минут пойдёт на пользу. Такой сон восстанавливает уровень энергии и заставляет мозг работать, положительно влияет на творческие способности и реакцию.

Очень полезно так "перезагрузиться", если едете в машине или другом транспорте.

По мнению эксперта, лучше спать с 13 до 15 часов. Тем, кто рано встает, можно лечь раньше, а "совам" — позже, пишет KP. RU.

Если же ваш обеденный сон длится больше получаса, это может вас наоборот "замедлить".

Полифазный сон (многофазный сон) — шаблон сна, при котором время сна, в отличие от однофазного или бифазного сна, разбивается на несколько периодов в течение суток. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
