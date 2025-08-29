За гранью усталости: почему обеденный сон в 30 минут — ваше спасение

Здоровье

Поспать в обед в течение 20-30 минут пойдёт на пользу. Такой сон восстанавливает уровень энергии и заставляет мозг работать, положительно влияет на творческие способности и реакцию.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Дневной сон

Очень полезно так "перезагрузиться", если едете в машине или другом транспорте.

По мнению эксперта, лучше спать с 13 до 15 часов. Тем, кто рано встает, можно лечь раньше, а "совам" — позже, пишет KP. RU.

Если же ваш обеденный сон длится больше получаса, это может вас наоборот "замедлить".

Уточнения

Полифазный сон (многофазный сон) — шаблон сна, при котором время сна, в отличие от однофазного или бифазного сна, разбивается на несколько периодов в течение суток.

